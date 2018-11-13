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كُتّاب وآراء
بلافريج يربط الانفراج بالتراجع عن "الساعة" وحرية معتقلي الريف
قال عمر بلافريج إن الحكومة أخطأت في إقرار التوقيت الصيفي، وطالب الفاعلين السياسيين الذين ارتكبوا الخطأ بالاعتراف به ومعالجته عن طريق إرجاع الساعة القانونية، بكفّ النظر عن مناقشة الأسباب، وعلل ذلك بالمشكل الكبير الذي خلقه القرار عند جميع المواطنين دون "شعبوية"، نافيا توصّل البرلمانيين بدراسة حول قرار زيادة الساعة.
واعتبر النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، والذي كان يتحدث خلال ندوة علمية نظمت بكلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بسطات، أن "إصلاح خطأ اعتماد الساعة سيعد انفراجا جزئيا في البلاد"، وأكّد أن الانفراج الكبير، الذي طالب به لما يزيد عن ستة أشهر، "يتمثل في إطلاق سراح شباب الريف المعتقلين"، معتبرا إياهم "من نخبة شباب المغرب، مكانهم في رئاسة المجالس الجماعية، وفي قبّة البرلمان بعد المرور من الآليات الديمقراطية".
وحول المشاريع المجتمعية التي يمكن أن تنفّس الاحتقان الاجتماعي في المغرب، قال بلافريج إن "نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي تقدّما بمبادرات في الصيف الماضي ولا تزال قائمة"، ملخّصا إياها في "مقترح قانون للعفو العام يهمّ الحراك الشعبي، الذي لازال في لجنة التشريع ينتظر المناقشة، وفي الشق الثاني طرح آليات لاسترجاع سبعة عشر مليار درهم كأرباح بطريقة غير أخلاقية في مجال المحروقات".
وعبّر النائب البرلماني اليساري عن أسفه لتصويت حزب العدالة والتنمية في لجنة المالية مؤخّرا ضد استرجاع مبلغ سبعة عشر مليار درهم، داعيا أعضاءه إلى تحمّل مسؤولياتهم، ومقترحا استثمارها في التعليم، لإنشاء ما يفوق ألف مدرسة جماعاتية في القرى وهوامش المدن، ومعتبرا أن المغرب يلزمه الانتظار مائة عام لسد الخصاص في التعليم بالنظر إلى المنهجية المتّبعة.
ودعا بلافريج البرلمانيين إلى تحمّل مسؤولياتهم والقيام بالرقابة الذاتية من قبل الفاعل البرلماني والسياسي، مناشدا الشباب ممارسة حقهم الدستوري في الانتماء السياسي والمشاركة في المحطات الانتخابية عن طريق التسجيل والتصويت والترشيح من أجل إرجاع الثقة إلى العمل السياسي دون انتظار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
الدولة عندما رأت حالة الإحتقان تتزايد يوما بعد يوم فكرت في حيلة تشغل الشعب و تنسيهم عن المطالب الأخرى المشروعة .
!!!l’Afrique
كل قرلر دون دراسة مسبقة و بدون تشاور مع منتخبين الشعب سيكون ماله الرفض وخلق البلبلة لان ليس بعمل ديموقراطي .
سبحان الله الحكومة تستيقظ من سباتها اليوم لتعن عن التوقيت الجديد للحفاظ على استهلاك الطاقة الكهرباءية ، فاين كان سابقا الم يكن لديها عقل و تفكير في هذا الشان ، كل " الحكومة " تصرح بان القرار اخذ عن دراسة ، فاين دراسة مشروعة ، فاذا كنتم على بينة فاتونا ببرهانكم ،
دون الانفراج عن المعتقلين و بدون تجاوب مع متطلبات و مطامح الشعب المغربي ف الحكومة تتحمل مسؤوليتها فيما قد يقع مستقبلا لا قدر الله ، البركان في غليان و هناك من يعمل على اخراج الحميم الذي سيجر معه الصالح و الطالح ،
اللهم قنا شر الفتن و الفتنة اشد من القتل .