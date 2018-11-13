بلافريج يربط الانفراج بالتراجع عن "الساعة" وحرية معتقلي الريف

إبراهيم الحافظون من سطات

قال عمر بلافريج إن الحكومة أخطأت في إقرار التوقيت الصيفي، وطالب الفاعلين السياسيين الذين ارتكبوا الخطأ بالاعتراف به ومعالجته عن طريق إرجاع الساعة القانونية، بكفّ النظر عن مناقشة الأسباب، وعلل ذلك بالمشكل الكبير الذي خلقه القرار عند جميع المواطنين دون "شعبوية"، نافيا توصّل البرلمانيين بدراسة حول قرار زيادة الساعة.

واعتبر النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، والذي كان يتحدث خلال ندوة علمية نظمت بكلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بسطات، أن "إصلاح خطأ اعتماد الساعة سيعد انفراجا جزئيا في البلاد"، وأكّد أن الانفراج الكبير، الذي طالب به لما يزيد عن ستة أشهر، "يتمثل في إطلاق سراح شباب الريف المعتقلين"، معتبرا إياهم "من نخبة شباب المغرب، مكانهم في رئاسة المجالس الجماعية، وفي قبّة البرلمان بعد المرور من الآليات الديمقراطية".

وحول المشاريع المجتمعية التي يمكن أن تنفّس الاحتقان الاجتماعي في المغرب، قال بلافريج إن "نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي تقدّما بمبادرات في الصيف الماضي ولا تزال قائمة"، ملخّصا إياها في "مقترح قانون للعفو العام يهمّ الحراك الشعبي، الذي لازال في لجنة التشريع ينتظر المناقشة، وفي الشق الثاني طرح آليات لاسترجاع سبعة عشر مليار درهم كأرباح بطريقة غير أخلاقية في مجال المحروقات".

وعبّر النائب البرلماني اليساري عن أسفه لتصويت حزب العدالة والتنمية في لجنة المالية مؤخّرا ضد استرجاع مبلغ سبعة عشر مليار درهم، داعيا أعضاءه إلى تحمّل مسؤولياتهم، ومقترحا استثمارها في التعليم، لإنشاء ما يفوق ألف مدرسة جماعاتية في القرى وهوامش المدن، ومعتبرا أن المغرب يلزمه الانتظار مائة عام لسد الخصاص في التعليم بالنظر إلى المنهجية المتّبعة.

ودعا بلافريج البرلمانيين إلى تحمّل مسؤولياتهم والقيام بالرقابة الذاتية من قبل الفاعل البرلماني والسياسي، مناشدا الشباب ممارسة حقهم الدستوري في الانتماء السياسي والمشاركة في المحطات الانتخابية عن طريق التسجيل والتصويت والترشيح من أجل إرجاع الثقة إلى العمل السياسي دون انتظار.