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الرئيسية | سياسة | بلافريج يربط الانفراج بالتراجع عن "الساعة" وحرية معتقلي الريف

بلافريج يربط الانفراج بالتراجع عن "الساعة" وحرية معتقلي الريف

بلافريج يربط الانفراج بالتراجع عن "الساعة" وحرية معتقلي الريف
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 10:00

قال عمر بلافريج إن الحكومة أخطأت في إقرار التوقيت الصيفي، وطالب الفاعلين السياسيين الذين ارتكبوا الخطأ بالاعتراف به ومعالجته عن طريق إرجاع الساعة القانونية، بكفّ النظر عن مناقشة الأسباب، وعلل ذلك بالمشكل الكبير الذي خلقه القرار عند جميع المواطنين دون "شعبوية"، نافيا توصّل البرلمانيين بدراسة حول قرار زيادة الساعة.

واعتبر النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، والذي كان يتحدث خلال ندوة علمية نظمت بكلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بسطات، أن "إصلاح خطأ اعتماد الساعة سيعد انفراجا جزئيا في البلاد"، وأكّد أن الانفراج الكبير، الذي طالب به لما يزيد عن ستة أشهر، "يتمثل في إطلاق سراح شباب الريف المعتقلين"، معتبرا إياهم "من نخبة شباب المغرب، مكانهم في رئاسة المجالس الجماعية، وفي قبّة البرلمان بعد المرور من الآليات الديمقراطية".

وحول المشاريع المجتمعية التي يمكن أن تنفّس الاحتقان الاجتماعي في المغرب، قال بلافريج إن "نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي تقدّما بمبادرات في الصيف الماضي ولا تزال قائمة"، ملخّصا إياها في "مقترح قانون للعفو العام يهمّ الحراك الشعبي، الذي لازال في لجنة التشريع ينتظر المناقشة، وفي الشق الثاني طرح آليات لاسترجاع سبعة عشر مليار درهم كأرباح بطريقة غير أخلاقية في مجال المحروقات".

وعبّر النائب البرلماني اليساري عن أسفه لتصويت حزب العدالة والتنمية في لجنة المالية مؤخّرا ضد استرجاع مبلغ سبعة عشر مليار درهم، داعيا أعضاءه إلى تحمّل مسؤولياتهم، ومقترحا استثمارها في التعليم، لإنشاء ما يفوق ألف مدرسة جماعاتية في القرى وهوامش المدن، ومعتبرا أن المغرب يلزمه الانتظار مائة عام لسد الخصاص في التعليم بالنظر إلى المنهجية المتّبعة.

ودعا بلافريج البرلمانيين إلى تحمّل مسؤولياتهم والقيام بالرقابة الذاتية من قبل الفاعل البرلماني والسياسي، مناشدا الشباب ممارسة حقهم الدستوري في الانتماء السياسي والمشاركة في المحطات الانتخابية عن طريق التسجيل والتصويت والترشيح من أجل إرجاع الثقة إلى العمل السياسي دون انتظار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - رأي الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 10:10
الى حدود الآن نرى ان دور حزب العدالة والتنمية هو ان يكون ضد ارادة الشعب لقد خربوا هذا الوطن
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117
2 - N.H الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 10:12
لا أتفق معك في كلامك الجبان ليس التراجع عن الساعة هو ما سيؤدي إلى الإنفراج في هذا البلد المشؤوم لأن كل هذا مجرد سياسة إلهاء تنهجها هذه الحكومة الفاشلة الإنفراج الحقيقي يتمثل في الصحة و التعليم و خلق فرص الشغل و خفض الأسعار الباهضة و محاربة الزبونية و محاسبة المفسدين بدون إستثناء و معاقبة و طرد كل من قصر في مهامه....
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92
3 - Fière d être marocain الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 10:14
même je participe pas à ma vie politique je dit bravo voilà klk 1 qui compris ce que nous voudrons nous les jeunes de ce pays qu on aime.
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19
4 - ملاحظ الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 10:16
هذه المظاهرات حو ل الساعة الربيعية الصيفية التي تعمل بها اوربا ابتداءا من ابريل وتزيلها في اوكتوبر نظرا لقصر اليوم في الخريف فتخرج للعمل في الفجر وتعد بالليل كمن يتنازع عن حدود ارضه المسلوبة اصلا نتضارب عن الحد والبلاد ماشيا وزيدو ا حثى 2 ساعتين غير خدموا البلاد
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22
5 - مغربي الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 10:21
يعني كأن مشكل الشعب هو الساعة
الدولة عندما رأت حالة الإحتقان تتزايد يوما بعد يوم فكرت في حيلة تشغل الشعب و تنسيهم عن المطالب الأخرى المشروعة .
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54
6 - Med Amine الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 10:21
Apparemment la voix du peuple est dans un sens alors que les décision du gouvernement dans l'autre sens , dommage de voir hespress en possession des politiciens au lieu d'être une presse libre
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2
7 - 100 عام الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 10:21
المغرب يلزمه 100 عام لسد الخصاص في التعليم يعني حتى تقوم الساعة والسلام و التي قد بدت ملامحها تنجلي سنة بعد سنة
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8
8 - حسن القنيطري الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 10:22
لا تُوجِّه اللومَ لحزب النذالة والتعمية،إنهُم عن اللومِ في صَمَمٍ،كدأبِهِم في نِفاقهِم للوصول إلى الحُكومة..لا تهمهم إلا مصالحهُم..قاتل الله الظالمين ..
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9
9 - مواطن2 الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 10:22
الخطأ واضح يتجلى في الاحتجاجات القائمة في كل مكان وآلاف ساعات الدراسة تضيع وحوادث مختلفة وقعت .ومع ذلك - خط رجعة الحكومة - عن قرارها لم يحصل...وبذلك ستدخل ربما في شد الحبل مع مجتمع بكامله لا ينتظر الا الفرصة لشل حركة البلاد...ما ذا يقع ؟ علما بان هناك من يتربص وينتظر الفرصة لاثارة اعمال شغب قد يصعب التغلب عليها...الحكومة اعتمدت على اسباب كثيرة لزيادة 60 دقيقة...وهذا شانها ومن صلب اختصاصها ...لكن السرعة التي تم بها الامر جعلت المجتمع يشك في براءتها....وكان من الحكمة استثناء التعليم من القرار وتضاف الساعة في القطاعات الاخرى التي لها علاقة بالامر...وكفى الله المومنين القتال.ومن الحكمة ان لا تتعجل الحكومة في اتخاذ قرارات تهم المجتمع ككل...استقبالا ....
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6
10 - حماد الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 10:26
الحزب الوحيد الذي لايزال يتمتع بقدر من المصداقية و الإحترام.
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-3
11 - Hamido الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 10:29
النائب عمر بلافريج رمز للسياسة النظيفة.النائب الوحيد الدي شد الرحال إلى جرادة عندما اشتعلت .النائب الوحيد الدي قال تساءل داخل البرلمان لمادا يصفق الجميع للمشاريع الملكية ولا يستطيع انتقادها.وهو من القلائل الدي طالب حيتان المحروقات بارجاع ملايين الدراهم للمغاربة.الرجل الوحيد الدي لايتوقف عن المطالبة بتعليم جيد للجميع.السيد عمر بلا فريج الوحيد الدي يسجل فيديوهات باستمرار في الانترنيت ليتحدث عما قام به خلال الأيام السابقة.أتعجب كيف للملك لا يضع أشخاص مثل عمر في محيطه وفي مؤسسات حساسة.مهما اختلفت مع عمر فلا يمكن أن تشك في وطنيته ونظافة يده وشجاعته.
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11
12 - غير متفائل الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 10:29
للأسف فقدنا الثقة في دكاكين الاحزاب لا يوجد في القنافذ أملس،سئمنا فعلااااا لك الله يا وطني
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7
13 - %%%% الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 10:32
gmt+1 c la goute qui fait déborder le vase la coupe est pleine le marocain ne veux pas que la meme heure qu en france le marocain veut les meme droit que la france .pigé
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3
14 - Nani الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 10:42
Et ben vous croyez que si en annule l’heure Gmt+1 et libérer les rifains le Maroc sera la Suisse d
!!!l’Afrique
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0
15 - ريفي من اسكندنافيا الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 10:45
تحياتي لك اسي عمر بلافريج الله يكثر من امثالك
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2
16 - Marocain الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 10:52
On a besoin de gens comme M. Balafrej, qlq'un de cohérent avec lui même et avec la volonté du peuple, il n'a cessé de le prouver depuis qu'il est député au parlement, d'abord en renonçant à son ancienne fonction (directeur de technoparck-Casa) au détriment de la politique, ensuite en renonçant à sa retraite de parlementaire qu'il estime non méritée, et ensuite ses attitudes et ses opinions audacieuses, et c'est qlq'un qui est très actif et transparent, chaque semaine il met en ligne un podcast (video) expiquant ses activités en tant que député. malheureusement il est arrivé dans un temps ou "la Cha3bawia" domine la scène politique et aussi ou la majorité des marocains n'ont plus confiance aux politiciens.
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0
17 - محمود الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 10:54
لقد سبق في احد تعاليقي السابقة عن الساعة ان هذه الحكومة لكي تغطي عن فشلها اخترعت وسائل مكرة لصد الاءنتباه عن المشاكل الحقيقية التي اثارت عدة احتجاجات سواءا مباشرة او عن طريق مقاطعة بعض المنتوجات حتى اصبح الشعب يطالب باشياء سخيفة لا تتطلب لا ميزانية و لا استثمار :إرجاع الساعة القانونية و اذا ما تراجعت الحكومة عن الزيادة في الساعة سيعتبر إنجاز عظيم ! و سبق ان قلت أني مستعد ان أبدا العمل على الساعة التي يريدونها و لو الثالثة صباحا بشرط الزيادة في الأجر او تخفيض الأسعار بالخصوص المواد الاساسية و ضمان مستقبلي كما تفعل الدول الاخرى ضد البطالة و ضمان التغطية الصحية و مجانية و جودة التعليم و هذا كان منذ أجيال في الدول الشمالية المجاورة لنا.
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1
18 - Bennani Morsi Taoufik الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 10:55
مبدا حرية التعبير تستلزم احترام الراي الاخر دون سب او قذف
كل قرلر دون دراسة مسبقة و بدون تشاور مع منتخبين الشعب سيكون ماله الرفض وخلق البلبلة لان ليس بعمل ديموقراطي .
سبحان الله الحكومة تستيقظ من سباتها اليوم لتعن عن التوقيت الجديد للحفاظ على استهلاك الطاقة الكهرباءية ، فاين كان سابقا الم يكن لديها عقل و تفكير في هذا الشان ، كل " الحكومة " تصرح بان القرار اخذ عن دراسة ، فاين دراسة مشروعة ، فاذا كنتم على بينة فاتونا ببرهانكم ،
دون الانفراج عن المعتقلين و بدون تجاوب مع متطلبات و مطامح الشعب المغربي ف الحكومة تتحمل مسؤوليتها فيما قد يقع مستقبلا لا قدر الله ، البركان في غليان و هناك من يعمل على اخراج الحميم الذي سيجر معه الصالح و الطالح ،
اللهم قنا شر الفتن و الفتنة اشد من القتل .
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1
19 - عبدو.ج. الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 11:02
سئمنا من بنكيران فزادنا ما تبقا السي عثمان قرارات تلوى الآخر الحزب الوحيد ضد الشعب ما الهدف..؟ ضد الفساد أو للفساد
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0
20 - ام ندى والبنون الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 11:04
انا احترم هذا الرجل كثييييرا واتمنى ان يكون اعضاء حزبه مثله ذوي مبادئ وطنية ولهم برنامج واضح يخدم الشعب ليستطيع الفوز في الانتخابان وقيادة الحكومة القادمة ان شاء الله عسى الشعب ان يتنفس الصعداء مع حزب يخدمه وليس مانراه اليوم ..الله المستعان
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