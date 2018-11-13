عمر بروكسي: "الحلوى الملكية " نموذج لتبخيس المؤسسة البرلمانية

إبراهيم الحافظون من سطات

قال الدكتور عمر بروكسي، أستاذ القانون الدستوري، في مداخلة له في ندوة علمية احتضنتها كلية الحقوق بسطات تحت عنوان "التجربة البرلمانية بالمغرب بين واقع الممارسة وتحديات المرحلة"، إن تبخيس العمل البرلماني يتجلى في مجموعة من الصور والتمثلات والنماذج كقضية "حلوى البرلمان"، مضيفا أن الدولة تلعب في ذلك دورا كبيرا.

وأوضح بروكسي أن التبخيس لا يقتصر على البرلمان فقط، بل يتعدّاه إلى الأحزاب السياسية، بعدما أصبح المواطن يحس بأن "الأحزاب السياسية كلها مامزيناش"، وانتقلت هذه الظاهرة "السوسيو-سياسية"، المتمثلة في التبخيس، إلى الحكومة أيضا.

وأكّد عمر بروكسي أهمية المؤسسة البرلمانية، وتناول ذلك من خلال الحركية الدستورية في المغرب منذ 1962 إلى 2011، مشيرا إلى دراسات عدّة أجمعت على أن البرلمان كان في قلب حركية التحولات والتغييرات الدستورية لأسباب سياسية عن طريق التركيز على المؤسسة البرلمانية في أي تغيير مع الحفاظ على الملكية.

وأوضح بروكسي أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 لا تعتبر مراجعة، بل دستورا جديدا، بالنظر إلى التغييرات السياسية المهمة، واعتبار البرلمان في قلب تلك التغييرات. واستشهد على ذلك بميادين التشريع التي انتقلت من تسعة إلى ثلاثين ميدانا، وأكّد في الوقت نفسه أهمية الفصول التي تتضمّن دور المعارضة البرلمانية في ممارسة جميع حقوقها.

من جانبه، قال الدكتور محمد مدني، أستاذ بكلية الحقوق أكدال بالرباط، إن هناك تراكما في العلوم السياسية بعنوان الدراسات التشريعية، التي ظهرت منذ 50 سنة مضت، فأصبحت فرعا من فروع علم السياسة، حيث إن عددا من جمعيات العلوم السياسية في العالم تحتوي على أقسام خاصة بتلك الدراسات التشريعية، مثل الجمعية الأمريكية والبريطانية والجمعية الدولية للعلوم السياسية، إضافة إلى جرائد أكاديمية عدّة متخصصة في هذا النوع من الدراسات.

وعلل المتحدث أهمية الدراسات التشريعية بوجود تقاليد بحثية حول البرلمان تعتبر أنه ليس هناك جدوى من دراسة البرلمان في الأنظمة السياسية بشكل عام، وليس فقط في المغرب، التي حاولت إعادة النظر في مقولة قديمة تحت يافطة "انحطاط البرلمان"، ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين على يد عدد من المفكرين الذين اعتبروا أنه لا تأثير للبرلمان على الحياة السياسية، مستغربا بروز الأحزاب السياسية بشكل ملفت؛ الشيء الذي أضعف البرلمان، وأدى إلى انتشار هذا التحليل ليجد صدى عند أعداء الديمقراطية الليبرالية التي تعتبر أن المؤسسة البرلمانية لا أهمية ترجى منها، ومن ثمّ لا فائدة في التفكير فيها.

وأصبحت "أطروحة الانحطاط"، في نظر الدكتور مدني، تعتمد على حجج أخرى كتوسع الدولة الراعية، وانتشار الهيئة التنفيذية ودورها، وهو ما أضعف البرلمانات، ومنها البرلمان المغربي، حيث جرى الاهتمام بالعلاقات التي تتم بين البرلمانيين ومجموعة المصالح، واعتبر أن البرلمان ضعيف، شأنه شأن المنتخبين، أمام الديمقراطيات التي تتوفر على المعلومات والخبرة.

وعرج الأستاذ الجامعي على الدراسات التي خلقت تراكم المقارنات على المستوى الدولي بالنسبة للعمل الذي يعتمد الرياضيات ويسمح بهذا النوع من المقارنات، بالإضافة إلى المنحى السوسيولوجي الذي ينظر إلى البرلمانيين كفاعلين اجتماعيين وإلى المؤسسات كإنتاجات اجتماعية، مشيرا إلى فائدة هذا التطور بالنظر إلى تأثير هذه التصورات على العمل البرلماني، مقرّا بوجود النزعة المعادية للبرلمان، سواء في الأنظمة الديمقراطية أو الأنظمة السلطوية.