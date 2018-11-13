جامعي يرصد تعويم "دستور 2011" لمطالب حركة "20 فبراير"

إبراهيم الحافظون من سطات

قال الدكتور عبد الرحمان شحشي إن البرلمان المغربي يعرف مجموعة من التحديات كباقي البرلمانات في العالم؛ أولها طبيعة النظام السياسي المغربي، معتبرا ذلك نقطة مفصلية، مشيرا إلى أن دستور 2011 عرف تعويما لمجموعة من مطالب حركة 20 فبراير، مع تعويم اختصاصات عدة بعد التوقيع على الدستور، مستدلا بغياب مبدأ فصل السّلط، معتبرا ذلك وهما، بالنظر إلى تداخل بين السلطات، مقترحا خمس قيم أساسية باعتبارها معايير عالمية للبرلمانات القوية؛ أولها النظام التمثيلي، ثم الانفتاح، والشفافية، والفعالية، وأخيرا المحاسبة والمساءلة.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى مكانة البرلمان في النظام السياسي المغربي، واعتبر أن "البرلمان بنية ذات نسق سياسي لتأدية وظائف ظاهرة وكامنة"، وحصر مداخلته في ثلاث نقط أساسية؛ أولها مكانة البرلمان في الدراسات السابقة، وثانيها التجارب البرلمانية المغربية وموازين القوى، وثالثها التحديات والمقترحات.

وأوضح شحشي أن هناك مجموعة من الدراسات السابقة التي أجريت في المغرب حول مكانة البرلمان في النظام السياسي المغربي، وصنفها إلى اتجاهين.

اتجاه يحدد مكانة البرلمان المغربي ضمن إشكالية هيمنة التقليد على مبادئ الديمقراطية. واستدل عبد الرحمان شحشي بعدة دراسات مغربية كـ"أطروحة الدكتور المعتصم التي خلص فيها إلى أن نسق البرلمانات الغربية ليس هو نسق البرلمانات المغربية"، إضافة إلى دراسات غربية، منها دراسة "فلوري موريس" بعنوان "الاستشارية والتمثيلية في مغرب مستقل"، التي تضمنت مجموعة خلاصات كـ"عدم تطبيق الديمقراطية على النمط الغربي، وإشكالية اختيار أهل الشورى، ومفهوم الشعب وصعوبة تحديده في المغرب".

أما الاتجاه الثاني من الدراسات، فقد حدّد مكانة البرلمان، يقول شحشي، ضمن إشكالية اقتسام السلطة، منها ما يعتبر أن البرلمان لا يشكل مفهوم المؤسسة، لأن المؤسسة تتمتع بالاستقلالية والشرعية والتوقعية والاستمرارية، وهذه الصفات لا يتمتع بها البرلمان.

وعلى مستوى التجارب البرلمانية وموازين القوى، لاحظ المتحدث أن أول تجربة برلمانية مغربية لم تعمّر طويلا، بسبب إعلان حالة استثناء لقياس موازين القوى، كما اعتبرت المعارضة دستور 1970-1971 "دسترة" لحالة الاستثناء، ليظهر اختلال موازين القوى.

وعاد التوازن، حسب شحشي، بين السلطات في التجربة الثالثة خلال 1977-1983، وتحسّنت مكانة البرلمان وتوسعت صلاحياته في مجال التشريع، إلى غيرها من التجارب البرلمانية التي عرفت تقديم ملتمس رقابة ومذكرات ضغط على المؤسسات من أجل الإصلاحات الدستورية والسياسية.

واعتبر المحاضر أن دستور 1996 مفتاح لتجربة التناوب التوافقي والانتقال السلس للسلطة. وفي التجربة السابعة، قدم النظام ضمانات للحرص على شفافية العملية الانتخابية ومطالبة وزارة الداخلية بالحياد واعتماد الاقتراع باللائحة.