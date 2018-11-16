النواب يصادقون على مشروع قانون "مالية 2019"

هسبريس من الرباط

صادق مجلس النواب في جلسة عامة، اليوم الجمعة، على مشروع قانون المالية لسنة 2019، بعدما تمت المصادقة على المشروع في الجزء الأول والثاني بأغلبية الأصوات.

وصوت لصالح المشروع 189 نائبا من فرق الأغلبية، وعارضه 93 من فرق المعارضة، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.