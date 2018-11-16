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الرئيسية | سياسة | النواب يصادقون على مشروع قانون "مالية 2019"

النواب يصادقون على مشروع قانون "مالية 2019"

النواب يصادقون على مشروع قانون "مالية 2019"
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:47

صادق مجلس النواب في جلسة عامة، اليوم الجمعة، على مشروع قانون المالية لسنة 2019، بعدما تمت المصادقة على المشروع في الجزء الأول والثاني بأغلبية الأصوات.

وصوت لصالح المشروع 189 نائبا من فرق الأغلبية، وعارضه 93 من فرق المعارضة، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - mido الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:52
نحن لا نملك لا نواب ولا وزراء الكل يشتغل بالريموت كونترول.
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2 - haàmid الجمعة 16 نونبر 2018 - 15:57
أعضاء بدون مستوى. .أغلبهم اميون يقررون مصير دولة. ..قمة العبث.
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3 - مغربي الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:01
مصادقة على قانون تفقير الفقراء و إغناء الأغنياء و قهر الكادحين و إرضاء الفاسدين..
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4 - جمعة مباركة الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:03
جعجعة ولا ارى طحنا .تمخض الجيل و ولد فارا
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5 - محمد الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:11
السلام عليكم نحن كشعب مغربي لكوننا لا نعلم اي شيء عن هاذه الميزانية اي شيء سوى اننا نسمع ارقام فلكية تنفق على مشاريع لا تستفد منها الا الطبقة البرجوازية والطبقة المتوسطة إلا ان الطبقة الفقيرة هي الأكثر في بلدنا العزيز والغالي لاكن هذه الطبقة الفقيرة لو استقمنا على نعطي حلولا ونطبقها بدل ان نندب يوميا على حظنا العاتر لتغيرت احوالنا
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