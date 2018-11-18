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الرئيسية | سياسة | سانشيز يشكر الملك على الالتزام بقضية الهجرة

سانشيز يشكر الملك على الالتزام بقضية الهجرة

سانشيز يشكر الملك على الالتزام بقضية الهجرة
هسبريس من الرباط
الأحد 18 نونبر 2018 - 20:10

من المقرر أن يشكر الاشتراكي بدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، العاهل المغربي محمدا السادس ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني على التزام المملكة بمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وذكرت "إفي" أن سانشيز سيزور المغرب الاثنين لأول مرة منذ توليه رئاسة الحكومة، إذ إن العادة جرت بأن أول زيارة لرئيس وزراء إسباني خارج أوروبا تكون للمغرب.

ووفق المصدر ذاته، فقد منعت أجندة العاهل المغربي من تنفيذ هذه الزيارة في وقت سابق، وكان سانشيز هو من أعلن عنها يوم الجمعة عقب انتهاء مشاركته في قمة إيبروأمريكا في أنتيجوا بجواتيمالا، مشيرا إلى أن سانشيز أعلن عن اجتماعه مع نظيره المغربي، وأنه طلب مقابلة الملك، وهو الموعد الذي أكدت مصادر "إفي" أنه قد تحدد بالفعل".

وأورد المصدر ذاته أن "اللقاء يشكل ثاني مرة يلتقي فيها سانشيز بالعاهل المغربي، إذ إنهما التقيا في الـ11 من الشهر الجاري في الفعاليات التي احتضنتها باريس بمناسبة مئوية هدنة الحرب العالمية الأولى".

وأضاف المصدر أنه "سيجرى استقبال سانشيز بالموسيقى العسكرية، ثم سيجتمع مع رئيس الحكومة المغربية، على أن يستقبله الملك بعدها، ولم يعلن بعد عن وجود مؤتمر صحفي بعد لقاء سانشيز والعثماني"

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