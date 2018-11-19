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كُتّاب وآراء
سانشيز: العلاقات الأخوية تجمع المغرب وإسبانيا
زار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، ضريح الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، وأكد في سجل الزيارات على العلاقة الأخوية بين البلدين.
وكتب سانشيز: "إلى الشعب المغربي، مع الأمل بأن تتيح لنا الأخوة بين الشعبين البناء والمضي قدما نحو رخاء مجتمعاتنا".
زيارة الضريح هي المحطة الأولى في برنامج تحرك سانشيز بالمغرب، حيث من المرتقب أن يلتقي محمد السادس في عاصمة المملكة.
وأودع سانشيز أكليلا من الزهور مع علم إسبانيا أمام قبري الملكين الراحلين قبل أن يتوجه للقاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني؛ الذي كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرباط.