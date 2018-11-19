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الرئيسية | سياسة | سانشيز: العلاقات الأخوية تجمع المغرب وإسبانيا

سانشيز: العلاقات الأخوية تجمع المغرب وإسبانيا

سانشيز: العلاقات الأخوية تجمع المغرب وإسبانيا
هسبريس - إفي
الاثنين 19 نونبر 2018 - 13:15

زار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، ضريح الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، وأكد في سجل الزيارات على العلاقة الأخوية بين البلدين.

وكتب سانشيز: "إلى الشعب المغربي، مع الأمل بأن تتيح لنا الأخوة بين الشعبين البناء والمضي قدما نحو رخاء مجتمعاتنا".

زيارة الضريح هي المحطة الأولى في برنامج تحرك سانشيز بالمغرب، حيث من المرتقب أن يلتقي محمد السادس في عاصمة المملكة.

وأودع سانشيز أكليلا من الزهور مع علم إسبانيا أمام قبري الملكين الراحلين قبل أن يتوجه للقاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني؛ الذي كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرباط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مراكشي الاثنين 19 نونبر 2018 - 13:25
العلاقات الاخوية هي ترجعو لينا سبتة و مليلية وما جاورهما و ديك ساعة حنا حباب و اخوت
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41
2 - مهتم الاثنين 19 نونبر 2018 - 13:32
واش عارفين بأن وزير الداخلية الاسباني المرافق لرئيس الحكومة سانشيز الحالي من صحاب المثلية بحتو في غوغل !!
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-21
3 - دوز حيد الاثنين 19 نونبر 2018 - 13:33
اتكلموا امع الاسبان اعلى تحسين اوضاع الجالية...محاولة استغلال ما يمكن صوت اسبانيا في قضية الوحدة الترابية..اسبلنيا محتاجانا فيهاد الوقت...حاولو اتكونو قد المسؤولية..العلاقة مصلحة...ماكاين لا اخوية لا والو ...اسبانياهازها الاتحاد الاوروبيين القت امزيرة اعلى الجميع...بقاو حالين فامكم اومنين دوخو قادوه اعلى اظهر الشعب الدرويش...العدالة الالاهية راها كاينة....جمعوا راسكم
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5
4 - abdo الاثنين 19 نونبر 2018 - 13:43
ما بغينا حتى زيارة باركا علينا راكم مستعمرينا
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2
5 - مغربي من مدريد الاثنين 19 نونبر 2018 - 13:46
ارجو منك إعطاء السيد العثماني بعض النصح لانه تاءه في بحر لا يعرف السباحة به. يالدرجة ديالنا.كبر عليه الماتش.
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