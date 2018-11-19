العثماني وسانشيز يتفقان على تنظيم منتدى اقتصادي

هسبريس من الرباط

أكد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، أن الهجرة مسؤولية مشتركة بين المغرب وإسبانيا، مشددا على وجوب تعزيز التعاون في البلدين الجارين.

وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية، في لقاء مع نظيره المغربي سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، خلال زيارته الرسمية الأولى للمملكة المغربية، تنظيم منتدى اقتصادي مغربي إسباني العام المقبل.

سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أكد، عقب الاستقبال الرسمي، أن المغرب يواصل بذل ما في جهده في مكافحة الهجرة السرية والاتجار في البشر.

وأبرز العثماني أن "قضية الهجرة معقدة ولا يمكن حلها بالمقاربة الأمنية، على الرغم من أهميتها".

وشدد المسؤول المغربي على ضرورة اعتماد مقاربة تنموية في البلدان التي تشكل مصدرا للهجرة السرية العابرة لإفريقيا، مؤكدا بدوره على ضرورة استمرار التعاون بين البلدين.

وفي السياق ذاته، أعلن بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، يوم الجمعة المنصرم، أنه طلب لقاء الملك محمد السادس، دون أن يتم تحديد موعد للقاء.