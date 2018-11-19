24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:31
|08:00
|13:18
|16:02
|18:26
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قصة "المتشرد" التي دغدغت قلوب وجيوب الملايين .. نصب واحتيال
- التواصل على الفيسبوك بين الواقع والآفاق
- لما كلّ هذا اللغط، رغم وجود محكمة للنقض؟
- ملحمة "حارس المعبد" تحول شوارع فرنسا إلى مسرح للفن المعاصر
- جهة الشرق تحتفي بتأسيس كلية الطب بوجدة
"في بلادي ظلموني" .. أغنية ولدت بالملاعب تلقى رواجا في المغرب (5.00)
القصيدة السوسية.. حينما يتلاقح اللسان العربي بنظيره الأمازيغي (5.00)
- نهضة بركان تُتوج لأول مرة بكأس العرش بحضور الأمير رشيد - (52)
- "في بلادي ظلموني" .. أغنية ولدت بالملاعب تلقى رواجا في المغرب - (51)
- هل تنجح الأحزاب المغربية في مد جسور التواصل مع "قصر المرادية"؟ - (45)
- جنوب إفريقيا ترجع العلاقات بين الرباط وبريتوريا إلى "نقطة الصفر" - (43)
- عنصر من الوقاية المدنية يغامر بركوب "جيتسكي" لإنقاذ ثلاثة صيادين - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العثماني وسانشيز يتفقان على تنظيم منتدى اقتصادي
أكد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، أن الهجرة مسؤولية مشتركة بين المغرب وإسبانيا، مشددا على وجوب تعزيز التعاون في البلدين الجارين.
وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية، في لقاء مع نظيره المغربي سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، خلال زيارته الرسمية الأولى للمملكة المغربية، تنظيم منتدى اقتصادي مغربي إسباني العام المقبل.
سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أكد، عقب الاستقبال الرسمي، أن المغرب يواصل بذل ما في جهده في مكافحة الهجرة السرية والاتجار في البشر.
وأبرز العثماني أن "قضية الهجرة معقدة ولا يمكن حلها بالمقاربة الأمنية، على الرغم من أهميتها".
وشدد المسؤول المغربي على ضرورة اعتماد مقاربة تنموية في البلدان التي تشكل مصدرا للهجرة السرية العابرة لإفريقيا، مؤكدا بدوره على ضرورة استمرار التعاون بين البلدين.
وفي السياق ذاته، أعلن بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، يوم الجمعة المنصرم، أنه طلب لقاء الملك محمد السادس، دون أن يتم تحديد موعد للقاء.