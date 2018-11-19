السياسة والاقتصاد يتصدران لقاء الملك ورئيس الحكومة الإسبانية

هسبريس من الرباط

استقبل الملك محمد السادس، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، الذي يقوم بزيارة للمغرب في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكتين المغربية والإسبانية.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي أن الاستقبال الذي حظي به رئيس الحكومة الإسبانية، شكل مناسبة لاستعراض مختلف جوانب العلاقات الثنائية في مكوناتها السياسية، الاقتصادية، الأمنية والثقافية. كما شملت هذه المباحثات القضايا الإقليمية والدولية.

وخلال هذا الاستقبال، اتفق الملك ورئيس الحكومة الإسبانية على ضرورة الدفع أكثر بالعلاقات الثنائية من خلال تعزيز التشاور السياسي وإضفاء المزيد من الدينامية على الشراكة الاقتصادية الملموسة، لاسيما عبر تحفيز دور القطاع الخاص.

وعلى المستوى الإقليمي، وبعد الإشارة إلى تميز العلاقات القائمة بين البلدين وتقاطع وجهات النظر حول مجموع القضايا المطروحة، نوه الملك ورئيس الحكومة الإسبانية بمستوى التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات المتعددة ذات الصلة بالتنمية والأمن والاستقرار في إفريقيا، لاسيما بالحوض المتوسطي والشرق الأوسط.

وأورد البلاغ بأن هذا الاستقبال حضره عن الجانب الإسباني، وزير الداخلية فيرناندو غراندي- مارلاسكا، وسفير إسبانيا بالرباط ريكاردو دييز هوشليتنر، والكاتب العام للشؤون الدولية برئاسة الحكومة خوسي مانويل ألباريس، وعن الجانب المغربي، مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، وسفيرة جلالة الملك بمدريد كريمة بنيعيش.