24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:31
|08:00
|13:18
|16:02
|18:26
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التواصل على الفيسبوك بين الواقع والآفاق
- لما كلّ هذا اللغط، رغم وجود محكمة للنقض؟
- ملحمة "حارس المعبد" تحول شوارع فرنسا إلى مسرح للفن المعاصر
- جهة الشرق تحتفي بتأسيس كلية الطب بوجدة
- نادي قضاة المغرب يتضامن مع نظرائه اللبنانيين
"في بلادي ظلموني" .. أغنية ولدت بالملاعب تلقى رواجا في المغرب (5.00)
القصيدة السوسية.. حينما يتلاقح اللسان العربي بنظيره الأمازيغي (5.00)
- "في بلادي ظلموني" .. أغنية ولدت بالملاعب تلقى رواجا في المغرب - (53)
- الحكومة الإسبانية تطلب تنظيما مشتركا مع المغرب لمونديال 2030 - (50)
- هل تنجح الأحزاب المغربية في مد جسور التواصل مع "قصر المرادية"؟ - (45)
- جنوب إفريقيا ترجع العلاقات بين الرباط وبريتوريا إلى "نقطة الصفر" - (44)
- عنصر من الوقاية المدنية يغامر بركوب "جيتسكي" لإنقاذ ثلاثة صيادين - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السياسة والاقتصاد يتصدران لقاء الملك ورئيس الحكومة الإسبانية
استقبل الملك محمد السادس، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، الذي يقوم بزيارة للمغرب في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكتين المغربية والإسبانية.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي أن الاستقبال الذي حظي به رئيس الحكومة الإسبانية، شكل مناسبة لاستعراض مختلف جوانب العلاقات الثنائية في مكوناتها السياسية، الاقتصادية، الأمنية والثقافية. كما شملت هذه المباحثات القضايا الإقليمية والدولية.
وخلال هذا الاستقبال، اتفق الملك ورئيس الحكومة الإسبانية على ضرورة الدفع أكثر بالعلاقات الثنائية من خلال تعزيز التشاور السياسي وإضفاء المزيد من الدينامية على الشراكة الاقتصادية الملموسة، لاسيما عبر تحفيز دور القطاع الخاص.
وعلى المستوى الإقليمي، وبعد الإشارة إلى تميز العلاقات القائمة بين البلدين وتقاطع وجهات النظر حول مجموع القضايا المطروحة، نوه الملك ورئيس الحكومة الإسبانية بمستوى التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات المتعددة ذات الصلة بالتنمية والأمن والاستقرار في إفريقيا، لاسيما بالحوض المتوسطي والشرق الأوسط.
وأورد البلاغ بأن هذا الاستقبال حضره عن الجانب الإسباني، وزير الداخلية فيرناندو غراندي- مارلاسكا، وسفير إسبانيا بالرباط ريكاردو دييز هوشليتنر، والكاتب العام للشؤون الدولية برئاسة الحكومة خوسي مانويل ألباريس، وعن الجانب المغربي، مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، وسفيرة جلالة الملك بمدريد كريمة بنيعيش.