العثماني يشيد بـ"البُراق" ويدعو إلى الافتخار بـ"قمر محمد السادس"

هسبريس من الرباط

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن القمر الصناعي "محمد السادس ـ ب"، الذي أطلقه المغرب أمس الأربعاء، يعد "إنجازا مغربيا يحق الافتخار به".

العثماني، الذي كان يتحدث خلال اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، أضاف أن قمر "محمد السادس ـ ب" سيمكن من توفير معلومات لها علاقة بالأمن القومي والوطني، وتعزيز الأمن المعلوماتي.

وشدد رئيس الحكومة على أن هذا "الساتل" يتيح للمملكة استقلالية الحصول على المعلومة، مشيرا إلى أن "المغرب يحاول الحفاظ على استقلالية المعلومة التي لها تأثيرات في آنيتها ودقتها وسرعتها وكذا استمراريتها".

وزاد المسؤول أن القمر الصناعي "محمد السادس ـ ب" سيتيح الحصول على "معلومات مغربية صرفة هي مِلْك للمغاربة ولن يتم شراؤها من الآخرين، وسيصبح بإمكان كل إدارة تتبعها بدقة حسب تخصصها".

كما لفت العثماني الانتباه إلى أن جزء مهما من المعلومات يرتبط إما بالتطورات العمرانية أو التصحر، أو مراقبة الأراضي والحدود والأمن والخرائطية وتحول الغابات وتطورها، وغيرها.

من جهة ثانية، أشاد رئيس الحكومة بتدشين الملك محمد السادس لخط القطار فائق السرعة "البراق"، وقال إن "هذا الورش يعد إنجازا تكنولوجيا هاما ستكون له أثار تنموية كبيرة، لأنه يسهل السفر لرجال الأعمال والمستثمرين، وأيضا لعموم المواطنين بالنظر إلى ثمنه المناسب".

واعتبر رئيس الحكومة أن "البراق سيشكل بداية لمزيد من التطور التكنولوجي في مجال النقل داخل البلد، إلى جانب شبكة الطرق السيارة التي سهلت التواصل بين مختلف المناطق ومازالت أخرى تحتاج إلى مشاريع تمديدها".

ونوّه رئيس الحكومة بمساهمة كفاءات مغربية، من مهندسين وغيرهم، في إنجاز المشروعين المذكورين، وقال: "يمكننا أن نعتز بهذه الإنجازات ونتنمى المزيد، لأن المغرب أخذ طريقه على المستوى التكنولوجي، وما كثرة الجوائز التي يحصل عليها عدد من المغاربة في مباريات دولية إلا دليلا على النبوغ المغربي كما كتب ذلك الأستاذ عبد الله كنون من قبل".

ودعا سعد الدين العثماني، في نهاية المداخلة ذاتها، أعضاء الحكومة إلى المزيد من العمل في مختلف الأوراش لمواجهة التحديات، مؤكدا أن "الحكومة تملك العزيمة والإرادة لرفع التحديات لمصلحة الوطن والمواطنين".