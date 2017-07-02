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كُتّاب وآراء
العثماني يشيد بـ"البُراق" ويدعو إلى الافتخار بـ"قمر محمد السادس"
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن القمر الصناعي "محمد السادس ـ ب"، الذي أطلقه المغرب أمس الأربعاء، يعد "إنجازا مغربيا يحق الافتخار به".
العثماني، الذي كان يتحدث خلال اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، أضاف أن قمر "محمد السادس ـ ب" سيمكن من توفير معلومات لها علاقة بالأمن القومي والوطني، وتعزيز الأمن المعلوماتي.
وشدد رئيس الحكومة على أن هذا "الساتل" يتيح للمملكة استقلالية الحصول على المعلومة، مشيرا إلى أن "المغرب يحاول الحفاظ على استقلالية المعلومة التي لها تأثيرات في آنيتها ودقتها وسرعتها وكذا استمراريتها".
وزاد المسؤول أن القمر الصناعي "محمد السادس ـ ب" سيتيح الحصول على "معلومات مغربية صرفة هي مِلْك للمغاربة ولن يتم شراؤها من الآخرين، وسيصبح بإمكان كل إدارة تتبعها بدقة حسب تخصصها".
كما لفت العثماني الانتباه إلى أن جزء مهما من المعلومات يرتبط إما بالتطورات العمرانية أو التصحر، أو مراقبة الأراضي والحدود والأمن والخرائطية وتحول الغابات وتطورها، وغيرها.
من جهة ثانية، أشاد رئيس الحكومة بتدشين الملك محمد السادس لخط القطار فائق السرعة "البراق"، وقال إن "هذا الورش يعد إنجازا تكنولوجيا هاما ستكون له أثار تنموية كبيرة، لأنه يسهل السفر لرجال الأعمال والمستثمرين، وأيضا لعموم المواطنين بالنظر إلى ثمنه المناسب".
واعتبر رئيس الحكومة أن "البراق سيشكل بداية لمزيد من التطور التكنولوجي في مجال النقل داخل البلد، إلى جانب شبكة الطرق السيارة التي سهلت التواصل بين مختلف المناطق ومازالت أخرى تحتاج إلى مشاريع تمديدها".
ونوّه رئيس الحكومة بمساهمة كفاءات مغربية، من مهندسين وغيرهم، في إنجاز المشروعين المذكورين، وقال: "يمكننا أن نعتز بهذه الإنجازات ونتنمى المزيد، لأن المغرب أخذ طريقه على المستوى التكنولوجي، وما كثرة الجوائز التي يحصل عليها عدد من المغاربة في مباريات دولية إلا دليلا على النبوغ المغربي كما كتب ذلك الأستاذ عبد الله كنون من قبل".
ودعا سعد الدين العثماني، في نهاية المداخلة ذاتها، أعضاء الحكومة إلى المزيد من العمل في مختلف الأوراش لمواجهة التحديات، مؤكدا أن "الحكومة تملك العزيمة والإرادة لرفع التحديات لمصلحة الوطن والمواطنين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
واما نحن الذين نعاني من كثير من الامراض في المجتمع
البطالة و اللصوصية و الدعارة و تفشي المخدرات و ضعف محتوى المستشفيات و المدارس ، كيف تريدنا ان نفتخر .
من رجله في الطين كيف ينظر الى السماء ،؟
ويتكون من 13 قطار سعة كل واحد 533 مقعد
لو قام 13 قطار بعدة رحلات يوميا مع ملئ جميع المقاعد بمعدل 250 كمتوسط للتدكرة فسيلزم 71 سنة لكي ترجع الخزينة اموالها
... غريب جدا هدا الامر
المغاربة سيفتخرون بأنفسهم لم تصبح جودة التعليم العمومي جيدة و خدمة قطاع الصحة ممتازة و خدمة الادارة العمومية جيدة حينها سيفتخر المغاربة كونهم ينتمون لهدا الوطن. و شكرا
سير الله إلعن لي مايحشم.. قهرتم المواطن واغتنيتم على حساب تفقير الشعب .
الاصلاح الوحيد الظاهر خلال فترة ولايتكم (ولايتين) هو تحسين مستوى عيشكم ومظهرك يكفيك السيد رئيس الحكومة العودة إلى ألبوم صوركم القديمة حتى تتظح لك بحلاء معالم الإصلاح...
أعيد النظر في قراراتكم
ونحتاج مدارس جديدة لأطفالنا بتعليم جيد
قهرنا البريفي
ذوز التران إلى أكادير،،.
وبنادم السوداوي الله يبعدنت عليه. والطموح لابد منه.والحكومة ملزمة في ان تكون في مستوى انجازات الملك. راه التيفو ديال حكومة العثماني طايح
بالله عليك بما تفتخر بقمر صنع في فرنسا ويتم جمع المعطيات واستغلالها من طرف الفرنسيين وحكومتك ادت مصاريف المعامل التي صنعت هادا وكذلك ومثال التيجيفي و فيق براكا من التخراف و التقيؤ على المغاربة راه الطفل الصغير اصبح يضرب بك المثل في الغباء
انشري هسبريس قد سئمنا و مللنا هدا الهراء
ل ح تقدر متعجبكش لاتسءلو عن اشياء ان تبدى لكم تسؤوكم
فتاة كنت تنحلم شحال هذي بفارس الاحلام ا
راني زعما قارية عندي باك + 2ديبلومات دابة تنحلم نحرك كن غير كن سعفتوني كن حليتو غير الحدود والله هذ البلاد متصلحش لناس بحالي وجهم رقيق تيحبو و كيحلمو غير ديال الجباهذة