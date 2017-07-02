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الرئيسية | سياسة | العثماني يشيد بـ"البُراق" ويدعو إلى الافتخار بـ"قمر محمد السادس"

العثماني يشيد بـ"البُراق" ويدعو إلى الافتخار بـ"قمر محمد السادس"

العثماني يشيد بـ"البُراق" ويدعو إلى الافتخار بـ"قمر محمد السادس"
هسبريس من الرباط
الخميس 22 نونبر 2018 - 14:00

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن القمر الصناعي "محمد السادس ـ ب"، الذي أطلقه المغرب أمس الأربعاء، يعد "إنجازا مغربيا يحق الافتخار به".

العثماني، الذي كان يتحدث خلال اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، أضاف أن قمر "محمد السادس ـ ب" سيمكن من توفير معلومات لها علاقة بالأمن القومي والوطني، وتعزيز الأمن المعلوماتي.

وشدد رئيس الحكومة على أن هذا "الساتل" يتيح للمملكة استقلالية الحصول على المعلومة، مشيرا إلى أن "المغرب يحاول الحفاظ على استقلالية المعلومة التي لها تأثيرات في آنيتها ودقتها وسرعتها وكذا استمراريتها".

وزاد المسؤول أن القمر الصناعي "محمد السادس ـ ب" سيتيح الحصول على "معلومات مغربية صرفة هي مِلْك للمغاربة ولن يتم شراؤها من الآخرين، وسيصبح بإمكان كل إدارة تتبعها بدقة حسب تخصصها".

كما لفت العثماني الانتباه إلى أن جزء مهما من المعلومات يرتبط إما بالتطورات العمرانية أو التصحر، أو مراقبة الأراضي والحدود والأمن والخرائطية وتحول الغابات وتطورها، وغيرها.

من جهة ثانية، أشاد رئيس الحكومة بتدشين الملك محمد السادس لخط القطار فائق السرعة "البراق"، وقال إن "هذا الورش يعد إنجازا تكنولوجيا هاما ستكون له أثار تنموية كبيرة، لأنه يسهل السفر لرجال الأعمال والمستثمرين، وأيضا لعموم المواطنين بالنظر إلى ثمنه المناسب".

واعتبر رئيس الحكومة أن "البراق سيشكل بداية لمزيد من التطور التكنولوجي في مجال النقل داخل البلد، إلى جانب شبكة الطرق السيارة التي سهلت التواصل بين مختلف المناطق ومازالت أخرى تحتاج إلى مشاريع تمديدها".

ونوّه رئيس الحكومة بمساهمة كفاءات مغربية، من مهندسين وغيرهم، في إنجاز المشروعين المذكورين، وقال: "يمكننا أن نعتز بهذه الإنجازات ونتنمى المزيد، لأن المغرب أخذ طريقه على المستوى التكنولوجي، وما كثرة الجوائز التي يحصل عليها عدد من المغاربة في مباريات دولية إلا دليلا على النبوغ المغربي كما كتب ذلك الأستاذ عبد الله كنون من قبل".

ودعا سعد الدين العثماني، في نهاية المداخلة ذاتها، أعضاء الحكومة إلى المزيد من العمل في مختلف الأوراش لمواجهة التحديات، مؤكدا أن "الحكومة تملك العزيمة والإرادة لرفع التحديات لمصلحة الوطن والمواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - jalal الخميس 22 نونبر 2018 - 14:13
اتسال ما الذي سيجنيه المغاربه من هذا الانجاز هلی سيحل مشكل البطاله والفقر والصحه القمر صعد الی الفضاء لكن اامشاكل ستبقی كما هي كفاكم نفاقا اين ستذهبون من رب العالمين
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84
2 - abybakk الخميس 22 نونبر 2018 - 14:13
votre TGV et votre satellite ne vont pas changer le quotidien du citoyen marocain , ce quotidien que votre politique a rendu si pénible et si dure
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59
3 - عبد الله الخميس 22 نونبر 2018 - 14:13
هذا الكلام تستطيع دولة مثل فىنسا ان تسوقه .
واما نحن الذين نعاني من كثير من الامراض في المجتمع
البطالة و اللصوصية و الدعارة و تفشي المخدرات و ضعف محتوى المستشفيات و المدارس ، كيف تريدنا ان نفتخر .
من رجله في الطين كيف ينظر الى السماء ،؟
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78
4 - هشام الخميس 22 نونبر 2018 - 14:14
قطار البراق كلف خزينة الدولة 4 مليار دولار
ويتكون من 13 قطار سعة كل واحد 533 مقعد
لو قام 13 قطار بعدة رحلات يوميا مع ملئ جميع المقاعد بمعدل 250 كمتوسط للتدكرة فسيلزم 71 سنة لكي ترجع الخزينة اموالها

... غريب جدا هدا الامر
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69
5 - المصباح المنطفئ الخميس 22 نونبر 2018 - 14:14
ويجب علينا أن نشيد بك ياسي العثماني لأنك أول واحد علم المغاربة لا تقة في أي مخلوق وهاد الدرس لن ينسوه أبدا
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92
6 - ع.الحميد الخميس 22 نونبر 2018 - 14:15
اسي العثماني بغينا نفتاخرو بشي عمل قامت به الحكومة في ولايتكم الثانية.اما منجزات الملك لا تحسب عليكم.
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19
7 - zaid الخميس 22 نونبر 2018 - 14:16
نفتخر به لأنه صنع في المغرب و سينهض بأوضاع الفقراء
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35
8 - علاام هاد السيد الخميس 22 نونبر 2018 - 14:16
لا حولة ولا قوة الا بالله،و السي العثماني وابغينا المستشفيات وا بغينا المدارس و بغيناك تحيد هاديك الساعة راها مرضاتنا و ماعندنا مانديرو بشي قمر اصطناعي وا فتاخر بيه غير نتا
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47
9 - عزوز الخميس 22 نونبر 2018 - 14:17
المغاربة لن يفتخروا ابدا بمثل هده المشارع الهدامة.
المغاربة سيفتخرون بأنفسهم لم تصبح جودة التعليم العمومي جيدة و خدمة قطاع الصحة ممتازة و خدمة الادارة العمومية جيدة حينها سيفتخر المغاربة كونهم ينتمون لهدا الوطن. و شكرا
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49
10 - مواطن الخميس 22 نونبر 2018 - 14:17
المغاربة باقي ليهم غير القمار فين اصلاح البنية التحتية فين اصلاح التعليم فين اصلاح فين اصلاح العدل وزيد وزيد لماذا نفتخر بشيء لا يسمن ولا يغني من جوع والناس متشردة في الشارع بسبب سياسة التهميش والاحتقار لشعب راه عيب عليك سي رئيس الحكومة تكول المغاربة افتخار علاش غدي يفتخرو القطار لي درو كون تحالت بيه ازمات البطالة ازمة السكان بالله عليكم واش كتفلو على الشعب عجز اللسان عن النطق في هذه البلاد الله ياخد فيكم الحق .
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25
11 - samir الخميس 22 نونبر 2018 - 14:18
اكبر خطر يهدد الامن القومي هم التماسيح والعفاريت وهؤلاء معروفين ولايحتاجون الى قمر a وقمر bبل يحتاجون الى ارادة سياسية اصلاحية وديموقراطية حقيقة وقضاء مستقل ونزيه انتهى الكلام والسلام عليكم ورحمة الله
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32
12 - مواطن الخميس 22 نونبر 2018 - 14:18
يكفينا فخرا بك أنت.. أنت الفخر كله
سير الله إلعن لي مايحشم.. قهرتم المواطن واغتنيتم على حساب تفقير الشعب .
الاصلاح الوحيد الظاهر خلال فترة ولايتكم (ولايتين) هو تحسين مستوى عيشكم ومظهرك يكفيك السيد رئيس الحكومة العودة إلى ألبوم صوركم القديمة حتى تتظح لك بحلاء معالم الإصلاح...
أعيد النظر في قراراتكم
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32
13 - ولد البلاد الخميس 22 نونبر 2018 - 14:20
نحن نفتخر بكل إنجاز يصب في مصلحة البلاد لكن لماذا أنتم لا تفتخرون باولاد الشعب المغربي وجعلتموهم يسمون أنفسهم لاجئين سوريين في اوروبا مدلولين ويموتون بالعشرات في البحار متى ستتكلمون مباشرة مع الشباب والأسر المعوزة وتوفرون لهم العيش الكريم؟ واخيرا الله الوطن الملك.
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-8
14 - مقاطعون الخميس 22 نونبر 2018 - 14:24
لقد افتضح امركم لم يعد الشعب يثق فيكم او في الاحزاب جميعا
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22
15 - ضد الحكومة الخميس 22 نونبر 2018 - 14:26
البراق اسي العتماني هو مرسوم الساعة الي زدتي المغرب رقم قياسي عالمي في التشريع و النشر ف الجريدة الرسمية و تطبيقه في ظرف 12ساعة هدا هو مايسمى بالبراق "برق ما تقشع"..و الله حتى كرفستينا و كرفستي ولادنا الشكوى بك الله .الله غالب.المهم صلاة الجماعة الي مكنصليهاش وزر على اكتافك الى يوم الحساب و الله ما نسمح لك فيها.
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23
16 - مول غولال الخميس 22 نونبر 2018 - 14:26
لن تنتهي مدة محكوميته الا و الفرياخ طار ليه و سيكلم نفسه لاحقا بهستيرية خفيفة و عاش الملك
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-1
17 - موطن لا يعلم الخميس 22 نونبر 2018 - 14:27
اي افتخار تتحدث عنه يا حكومة اخر زمان انا كا موطن لا يشرفني ان احمل لجنسية المغربية وانت تتحدث عن الافتخار :-\
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16
18 - مقهور الخميس 22 نونبر 2018 - 14:27
سلام حنا مفتاخرين بي كولشي حيدو علينا غير هاد الساعة راه عينا
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8
19 - محب لفريق الجيش الملكي الخميس 22 نونبر 2018 - 14:28
جميع تصريجات العثماني تستفز الشعب المغربي .. كيف يعقل أن تقول لفقراء الأطلس مثلا في الجبال الدين يعيشون حيات الانسان البدائي ان يفتخرو بالقمر الاصطناعي لقد استفزني كثيرا تصريحه لان بهدا تستحمر الشعب المغربي..أسوء حكومة مرت على المغرب هي حكومة تجار الدين و الدي بالمناسبة تتكلم و أنت حليق الوجه أيها المنافق
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16
20 - حميد الخميس 22 نونبر 2018 - 14:29
نريد أيضاً مستشفيات بخدمة جيدة وقدرة إستيعابها بما يكفي المواطنين
ونحتاج مدارس جديدة لأطفالنا بتعليم جيد
قهرنا البريفي
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12
21 - simo berlin الخميس 22 نونبر 2018 - 14:29
بالله عليك يا العثماني في مادا يفيدني البراق وقمر محمد السادس؟؟؟ وأنا مغترب بسبب الفقر والحاجة والدل الدي عشت فيه في المغرب...احب بلدي المغرب .هدا البلد يجري في عروقي لكني لم استفد من خيراته يوما ......وهانا لا زلت مغتربا لأساعد والديا الكبيرين في السن .....أدعو لي ان ازورهما قريبا.....لا قطار ولا قمر يا عثماني بل كرامة.....الله المستعان
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11
22 - Morocco الخميس 22 نونبر 2018 - 14:29
نعم نفتخر بالبراق وبالقمر الاصطناعي ،لكننا نتألم كذلك للبطالة والفساد والريع والمحسوبية والظلم المتزايد في البلاد ،كما نتألم كذلك لسيطرة فرنسا على أموالنا وخيراتنا....
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12
23 - الى السيد العثماني الخميس 22 نونبر 2018 - 14:31
يجب خلق وكالة فضاء مغربية بكفاءات مغربية لصنع اقمار صناعية محلية و من ثم اطلاقها سواء من فرنسا او روسيا او الصين، هذه هي الاستقلالية الحقيقية تكوين المهندسين في الفضاء في كل جامعات العالم من الصين الى امريكا مرورا بروسيا و اوروبا.
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14
24 - yassine الخميس 22 نونبر 2018 - 14:33
اودي شنو غانڭولك العثماني ، انا بعدا داعيك لله ماعمر شي واحد كرهني فبلادي بحالك, بغيتك تنوض فصبح ودير ل اتوستوپ مع الناس ف الظلام .. لا حول ولا قوة الا بالله
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5
25 - ناخب منتحِب الخميس 22 نونبر 2018 - 14:34
سنفتخر بما أشاد به السي العثماني وسنخجل من إكراهه للشعب على قبول الساعة الإضافية والزيادات في الأسعار. كون هاني..اللي دارها فلمغاربة يتسناها....والصناديق بيننا.
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3
26 - باحث عن الحقيقة الخميس 22 نونبر 2018 - 14:37
واش هذا هو شغلك السي العثماني ؟؟
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4
27 - سلام الخميس 22 نونبر 2018 - 14:38
والسي العثماني واش فكرتي
ذوز التران إلى أكادير،،.
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3
28 - مصطفى الخميس 22 نونبر 2018 - 14:39
مشاريع شعبوية بميزانيات ضخمة ومردودية ضعيفة جدا
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5
29 - بوعو الخميس 22 نونبر 2018 - 14:39
الحكومة في واد والشعب في واد آخر و لا علاقة بينهما.
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2
30 - حسن مغربي من السعودية الخميس 22 نونبر 2018 - 14:41
وماذا عن لي السائق لي استعمل مظلة في طوبيس وتم طرده
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5
31 - fes driver الخميس 22 نونبر 2018 - 14:41
نريد و نبتغي براقا في ميدان الصحة و براقا في التشغيل و براقا في التعليم و براقا في السكن و براقا في التغطية الإجتماعية لكي نحس بفرحة و قيمة قطار البراق.
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5
32 - Je ne suis pas fier الخميس 22 نونبر 2018 - 14:41
j'aurais été fier si tout cela avait été fabriqué au Maroc de nos propres moyens et ressources.
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6
33 - Hamid الخميس 22 نونبر 2018 - 14:42
شي مغاربة ما عرفت علاش ديما النيغاتيف!! المواصلات عصب الاقتصاد ويجب ربط خطوط سكة وطرق على كامل التراب الوطني وكفاكم يا عباد الله من هذا الكلام الفارغ. عندن حسن ان كان ما عندناش. انظروا الى الهند والى ما تعانيه اقتصاديا واجتماعيا ولكنها تستثمر في السلاح وهي الرابعة او الخامسة عالميا. ولم يقواوا ما زالوا يقدسون البقر , لاش بغاو القنبلة الدرية. الخوت نحن نريد المزيد . بل عيب ان يبقى بلد من حجم المغرب متاخرا.
وبنادم السوداوي الله يبعدنت عليه. والطموح لابد منه.والحكومة ملزمة في ان تكون في مستوى انجازات الملك. راه التيفو ديال حكومة العثماني طايح
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-5
34 - ظلم اجتماعي الخميس 22 نونبر 2018 - 14:43
الاخوة القراء و المعلقين في ليلة الجمعة ارفعوا ايديكم الى السماء وتوجهوا بالدعاء على هذا المخلوق و المخلوق الذي سبقه على راس الحكومة على ما اقترفاه و تسببا فيه من معاناة في حق هذا الشعب الضعيف.
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4
35 - محمد الخميس 22 نونبر 2018 - 14:46
العثماني نسي ان يُشيد بالساعة العثمانية كازيو casio
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2
36 - نبيل القنيطرة الخميس 22 نونبر 2018 - 14:51
وا العثماني باقي كتخرف و كاتعاود لديك الرباعة ديال الوزارا اللي ما عارفينش اشنوهي خذمتهم بالضبط و هوما كيصفقوا ليك
بالله عليك بما تفتخر بقمر صنع في فرنسا ويتم جمع المعطيات واستغلالها من طرف الفرنسيين وحكومتك ادت مصاريف المعامل التي صنعت هادا وكذلك ومثال التيجيفي و فيق براكا من التخراف و التقيؤ على المغاربة راه الطفل الصغير اصبح يضرب بك المثل في الغباء
انشري هسبريس قد سئمنا و مللنا هدا الهراء
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4
37 - Said الخميس 22 نونبر 2018 - 14:52
أظن السيد العثماني لازال في غرفة النوم .ولايدري ما يمكن قوله للمغاربة .لا تتحدث عن مشاريع كانت مبادرة ملكية .اخبرهم عن إنجازات الحكومة ومادا استفاد الشعب من تواجدكم على رأسها ؟وماذا ستفعلون للمغاربة مستقبلا لتغيير اوظاعهم بعد انتظار طويل.تكلم بالأفعال لا بالكلمات .
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2
38 - الوطنية الخميس 22 نونبر 2018 - 14:54
ماذا سنجتي من البراق ولا قمر محمد السادس هل سيغيران الاوضاع الاجتماعية والصحية التي يعاني منها الشعب . الفلوس لي تدخل من البراق برق ما تقشع فين مشات الله واعلم
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2
39 - fatate الخميس 22 نونبر 2018 - 14:58
لاش قمر راه حنا تناكلو غير العدس و سرديين مرة مرة زعما الى عرفتي حيتناا
ل ح تقدر متعجبكش لاتسءلو عن اشياء ان تبدى لكم تسؤوكم
فتاة كنت تنحلم شحال هذي بفارس الاحلام ا
راني زعما قارية عندي باك + 2ديبلومات دابة تنحلم نحرك كن غير كن سعفتوني كن حليتو غير الحدود والله هذ البلاد متصلحش لناس بحالي وجهم رقيق تيحبو و كيحلمو غير ديال الجباهذة
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1
40 - ولد حميدو الخميس 22 نونبر 2018 - 15:03
نعم اللي تزادت مزيان و لكن مادا عن الأمور الأخرى من بينها الزيادة في الأجور رغم أنني لست موظفا و لا معارضا فأنا مع المصلحة ليس مثل البعض فهدفهم سياسي لأنهم ما زالوا يقاطعون شركة للحليب رغم أنها هي التي خفضت الاثمنة عكس الشركات الأخرى
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