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كُتّاب وآراء
عبد الله الغريري سفير جديد للسعودية لدى المغرب
عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عبد الله بن سعد الغريري سفيرا جديدا لبلاده لدى المملكة المغربية خلفا لعبد العزيز بن محيي الدين خوجة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن السفير الجديد لدى المغرب أدى، إلى جانب عدد من السفراء المعينين حديثا في عدد من عواصم العالم، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالرياض.
وشملت لائحة السفراء الجدد بالخصوص كلا من وليد بن عبد الله بخاري سفيرا بلبنان، وعبد العزيز بن إبراهيم العميريني بالجزائر، وعبدالرحمن بن سالم الدهاس بالغابون، ووليد بن عبدالله مقيم في البيرو، وحسين بن ناصر الدخيل الله في غينيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
كشف الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يلتقي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الأرجنتين في وقت لاحق.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أيضاً أنه سيلتقي ولي العهد إذا حضر قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين
اسطنبول (رويترز) - نقلت وكالة أنباء الأناضول عن متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله يوم الخميس إن الرئيس قد يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة للأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين.
لم أرى في حياتي رئيس أذل نفسه مثل هذا .الرئيس . نسي ما كان يتفوه به قبل يومين والآن يريد أن يحجز له مقعد مع الكبار لمقابلة سمو ولي العهد .