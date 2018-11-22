عبد الله الغريري سفير جديد للسعودية لدى المغرب

هسبريس من الرباط

عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عبد الله بن سعد الغريري سفيرا جديدا لبلاده لدى المملكة المغربية خلفا لعبد العزيز بن محيي الدين خوجة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن السفير الجديد لدى المغرب أدى، إلى جانب عدد من السفراء المعينين حديثا في عدد من عواصم العالم، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالرياض.

وشملت لائحة السفراء الجدد بالخصوص كلا من وليد بن عبد الله بخاري سفيرا بلبنان، وعبد العزيز بن إبراهيم العميريني بالجزائر، وعبدالرحمن بن سالم الدهاس بالغابون، ووليد بن عبدالله مقيم في البيرو، وحسين بن ناصر الدخيل الله في غينيا.