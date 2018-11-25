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الرئيسية | سياسة | المنصوري ينقل تحيات الملك إلى العاهل السعودي

المنصوري ينقل تحيات الملك إلى العاهل السعودي

المنصوري ينقل تحيات الملك إلى العاهل السعودي
هسبريس - و.م.ع
الأحد 25 نونبر 2018 - 17:50

استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد بالرياض، مصطفى المنصوري الذي سلمه أوراق اعتماده سفيرا للملك محمد السادس بالسعودية.

وجرى تسليم أرواق الاعتماد خلال مراسيم استقبال خادم الحرمين الشريفين لعدد من السفراء الجدد يمثلون دولا إفريقية وأوربية وأسيوية وعربية ومن أمريكا اللاثينية.

وقال المنصوري في تصريح بالمناسبة، إن الاستقبال كان مناسبة لـ"نقل تحيات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله لخادم الحرمين الشريفين، وتطلعنا لزيارته لبلده الثاني المغرب".

وأعرب الدبلوماسي المغربي عن استعداده وعزمه على العمل على تعزيز علاقات المملكتين الشقيقتين وتطويرها في كافة المجالات بما يحقق الرغبة الملكية السامية في الارتقاء بعلاقات المغرب مع أشقائه.

وأضاف المنصوري أن خادم الحرمين الشريفين حمله بالمناسبة تحياته الأخوية إلى الملك محمد السادس، وتمنى له مقاما طيبا والتوفيق في مهمته بالسعودية، واستعداد الرياض لتسهيل هذه المهمة.

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