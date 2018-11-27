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كُتّاب وآراء
مجلس الحكومة يناقش السجل الاجتماعي الموحد
ينعقد مجلس الحكومة، يوم الخميس المقبل، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حول مشروع السجل الاجتماعي الموحد.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتنفيذ لائحة الواجبات المهنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، والثاني بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة.
وينتقل المجلس إثر ذلك، وفق البلاغ، إلى دراسة اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الهند، الموقع بنيودلهي في 19 شتنبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.