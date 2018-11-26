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الرئيسية | سياسة | المالكي: المغرب وأمريكا يتقاسمان قيم السلم والحرية

المالكي: المغرب وأمريكا يتقاسمان قيم السلم والحرية

المالكي: المغرب وأمريكا يتقاسمان قيم السلم والحرية
هسبريس من الرباط
الاثنين 26 نونبر 2018 - 18:01

أجرى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اليوم بالرباط، مباحثات مع David Hale، نائب كاتب الدولة في الشؤون السياسية الأمريكية، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى المغرب.

خلال هذا اللقاء، الذي حضرته القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، أكد رئيس مجلس النواب، وفق ما جاء في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والتي تتطور على أساس الثقة والتضامن والدفاع عن المصالح المشتركة.

وأوضح أن المغرب منذ استقلاله يعتبر الولايات المتحدة الأمريكية بلدا صديقا وشريكا استراتيجيا، يتقاسمان معا قيم الحرية والانفتاح والسلم والاستقرار، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين عرفت دينامية جديدة في السنوات الأخيرة وأنهما حريصان على ترسيخ الحوار الاستراتيجي بينهما.

وسجل المالكي تطابق وجهات النظر بين البلدين حول عدد من القضايا التي تهم المنطقة، وتعاونهما المشترك لمحاربة الإرهاب والتطرف، ودعم استقرار ليبيا ومنطقة الساحل، وقال إن "المغرب بمثابة قطب للأمن والاستقرار في منطقة مضطربة".

وأشاد في هذا السياق بتفهم الولايات المتحدة الأمريكية للقضية الوطنية، مذكرا بالدعوة الصريحة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الجزائر بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء من أجل حوار ثنائي لتجاوز الخلافات بين البلدين، والدفع بمسار الاندماج المغاربي الذي أصبح أكثر إلحاحا في زمن العولمة والتكتلات الاقتصادية.

من جهته، أكد نائب كاتب الدولة في الشؤون السياسية الأمريكية عمق وقوة العلاقات الأمريكية-المغربية، وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين في رسالة بعث بها إلى الملك محمد السادس.

وأوضح أن البلدين تجمعهما علاقات متعددة على المستوى السياسي والتجاري والأمني، ويعملان معا لمحاربة الإرهاب وتكريس الاستقرار بالقارة الإفريقية، وأضاف أن المغرب يحظى بالاهتمام بحكم دوره وما يزخر به من إمكانيات.

وثمن David Hale مبادرة الملك محمد السادس للانفتاح على الجزائر ودعوتها إلى الحوار لما يفيد مستقبل شعوب المنطقة، مضيفا أن الولايات المتحدة تدعم جهود المبعوث الأممي من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الحسين الاثنين 26 نونبر 2018 - 18:35
كمتتبع للاخبار كلما تكون هناك زيارة للوفد الأمريكي للمغرب اوالى امريكا الا اوالمسؤلين المغاربة يتبجحون بانهم يقدمون خدمات للامريكيين في محاربة الإرهاب والتطرف لاغير .
وكان المغرب ليس عنده ما يقدمه إلى امريكا سوى محاربة الإرهاب.
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2 - rachida الاثنين 26 نونبر 2018 - 18:40
امريكا اليوم لا تعرف السلم وترامب حامل العصا على راس من عصى لا شيء من امريكا الا التهديد والابتزاز .
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3 - arhal الاثنين 26 نونبر 2018 - 18:41
غير هوما عندهم السلم و الحرية و حنا عندنا
يتقاسمان
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