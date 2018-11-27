المالكي يستقبل مديرة في مجموعة البنك الدولي‎

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، Marie Francoise Marie-Nelly، مديرة منطقة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، وفق ما أورده بلاغ صحافي توصلت به هسبريس.

خلال هذا اللقاء، أطلعت المديرة رئيس مجلس النواب على استراتيجية عمل البنك الدولي مع المغرب للمرحلة المقبلة 2019-2024، وأوضحت أنه من بين أبرز المجالات التي تحظى بالأولوية مجال "الحكامة والمشاركة المواطنة"، مشيرة إلى الدور الهام الذي تلعبه المؤسسة التشريعية في هذا الخصوص. كما استعرضت باقي التوجهات الاستراتيجية، التي تتجلى في خلق مناصب الشغل وتطوير القطاع الخاص، وتثمين الرأسمال البشري، وإرساء تنمية مجالية مندمجة.

وثمنت "ماري فرانسواز" بالمناسبة مستوى التعاون الذي يجمع البنك الدولي ومجلس النواب، وأكدت استعداد البنك لمواكبة مجلس النواب في المشاريع التي تهدف على الخصوص إلى تكريس الانفتاح على المواطنين وتعزيز قدرات المؤسسة التشريعية.

من جهته، ثمن رئيس مجلس النواب حصيلة مشروع التعاون بين مجلس النواب والبنك الدولي للمرحلة السابقة، الذي شمل مجالات مرتبطة بتفعيل بعض الصلاحيات الجديدة التي أصبحت تحظى بها المؤسسة التشريعية بعد المصادقة على دستور 2011، معربا عن إرادة المجلس في المضي قدما في مسار التعاون بين المؤسستين في مجالات هامة من قبيل "البرلمان المفتوح" و"مركز الدراسات البرلمانية"، وغيرها من المجالات التي سيتم الاتفاق بشأنها لاحقا.

كما أشاد المالكي، بالمناسبة، بالتقارير التي تنجزها مجموعة البنك الدولي حول وضعية الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن توجه المغرب نحو المهن الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي وإرساء بنية صناعية صلبة سيساهم في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني، مما سينعكس على توفير الشغل والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.