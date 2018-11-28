عسكري جزائري: صمت "المرادية" مقبول .. ومبادرة المغرب "مبهمة"

هسبريس- عبد السلام الشامخ

يوما عن يوم يكبر الفُضول داخل الأوساط المغربية حُيالَ تأخر الرّد الرسمي الجزائري على المبادرة الملكية لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور بين البلدين؛ ففي وقت تُشدد الرباط على أن المملكة تظل منفتحة ومتفائلة إزاء مستقبل العلاقات بين البلدين، تكشف الجارة الشرقية عن كثير من الحذر تجاه هذه المُبادرة التي تأتي في ظلّ وضعٍ سياسي صعبٍ ستنتقلُ بموجبهِ الجزائر من حكم إلى حكم آخر "مبني للمجهول".

وتنبثق المبادرة الملكية، التي حظيت بتنويه عدد كبير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، من إرادة لخلق إطار حوار ثنائي مباشر وبدون شروط من أجل تبديد جميع الخلافات بين البلدين، واستئناف تعاونهما والتركيز على التحديات الإقليمية وعبر الوطنية.

ويرى متتبعون أن صمت الجزائر يمكن أن يكون مرده إلى الوضع السياسي الصعب الذي تشهدُه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وما إذا كان المشهدُ السياسي الحالي سيتسمرُّ إلى ما بعد سنة 2019.

مجاهد عبد العزيز، لواء جزائري متقاعد، قال في تصريح لهسبريس: "لا أتفهّم طلب المغرب تأسيس هذه اللجنة الثنائية التي سترعى الحوار السياسي بين البلدين الجارين"، مُعللاً موقفه بأن "الهياكل الحكومية الجزائرية والمغربية تجتمعُ وتتبادل وجهات النظر، والاتصالات دائمة، ووزيري خارجية البلدين يلتقيان في لقاءات الجامعة العربية"، ليتساءل بناء على ذلك: "هل العلاقات مقطوعة إلى هذا الحدّ حتى تكون هناك مبادرة للحوار؟"

وتساءل القائد السابق للقوات البرية في الجيش الشعبي الوطني الجزائري أيضا حول مُبررات إطلاق هذه الآلية في الظرفية الحالية، وما إذا كانت ستقرّب بين النظامين، وأمضى في تحليله قائلا: "لا بُدَّ أن هناك رغبة لطي صفحات الخلاف لكن يجبُ أن تكون هذه الآلية واضحة ومفهومة ولها سياق معين حتى تردَّ عليها القيادة الحاكمة في قصر المرادية"، مُرجعاً سبب غياب أي موقف رسمي بشأنها إلى كون "النظام الحاكم في الجزائر لا يمكنه أن يردَّ على مبادرة لا يعرفُ مُنطلقاتها".

القيادي العسكري السابق، الذي ينتمي إلى جيل الرئيس هواري بومدين، يرفضُ إسقاط سيناريو كوريا الشمالية وأمريكا على العلاقات المغربية الجزائرية؛ "فالجزائر ليست معزولة عن العالم كما هو عليه الحال بالنسبة للنظام الكوري الشمالي الذي يحاولُ الرئيس الأمريكي الاتصال به لتجاوز الخلاف"، مشيراً إلى أن "الهياكل والقنوات الدبلوماسية لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب لإذابة جليد الخلافات".

وحول الموقف الذي يقول إنَّ الجزائر بتجاهُلها الرسمي للآلية التي تقترحها الرباط "تحاولُ الهروب إلى الأمام"، أجاب مجاهد عبد العزيز بأن "الظرفية التي أتت فيها هذه المبادرة تجعل من الجزائر تتريثُ قليلاً حتى يتسنّى لها فهم خلفياتها وميكانزماتها".

من جانبٍ آخر، قال أكرم خريف، محلل جزائري مختص في الشؤون الأمنية والعسكرية، إن "رد الفعل الجزائري جاء بعدَ مبادرة يمكنُ أن نصفها بأنها لم تكن دقيقة، واعتبرتها أطراف في الجزائر بأنها غير محددة الأهداف"، لكنه أكد أن "الجزائر ليست ضد التحاور، ولكن يجبُ أن تعرف على أي أساس تقوم هذه المبادرة".

وأورد المحلل الجزائري في تصريح لجريدة هسبريس أن "طرح هذه المبادرة في سياق المسيرة الخضراء وما تحمله من دلالات رمزية متعلقة بقضية الصحراء، جعلَ التوجّس حاضرا في جواب الجزائر".

وتبعاً لذلك، يرى خريف أن "المغرب منذ 1988 كان يدعو إلى اتفاق يُنهي الأزمة بين الجارين وقد تفاعلت الجزائر إيجاباً مع الرباط، في وقت كانت الحرب على أشدها بين الجبهة والمغرب"، مشيراً إلى أن "الجزائريين ينتظرون توضيحات أكثر بشأن هذه المبادرة".

وأضاف خريف أن "طلب الجزائر عقد اجتماع لوزراء الخارجية المغاربيين مرده إلى منح مهلة إضافية للرباط من أجل إعطائها فرصة أخرى لتقديم طرح دقيق بخصوص هذه المبادرة".

وفي تحليله لأبعاد الصمت الجزائري حُيال مبادرة المغرب، قال المصدر ذاته إن "الجزائر على مقربة أجندة انتخابية والوضع الداخلي غير واضح، كما أننا في مرحلة انتقالية سننتقلُ بموجبها من حكم إلى حكم آخر مبني للمجهول ولكنه لا يقلق الجزائريين".