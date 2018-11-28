الملك محمد السادس يريد تعزيز العلاقة مع نواكشوط

هسبريس من الرباط

شدد الملك محمد السادس حرصه على مواصلة العمل من أجل الدفع بعلاقات التعاون وحسن الجوار بين المغرب وموريتانيا، وجاء ذلك ضمن برقية تهنئة بعثها إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد عبد العزيز ، بمناسبة احتفال البلاد بعيد استقلالها.

وعبر الملك، باسمه وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس ولد عبد العزيز بموفور الصحة والعافية والهناء، وللشعب الموريتاني باطراد التقدم والرخاء.

وجاء في البرقية، أيضا، عزم الملك محمد السادس على الارتقاء بالعلاقات المغربية الموريتانية إلى مستوى تطلعات الشعبين، إسهاما في تحقيق ما ينشدانه من تنمية شاملة وتكامل بناء، في ظل الأمن والاستقرار.