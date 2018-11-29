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الرئيسية | سياسة | مقتل عشرات الجنود في هجمات بوكو حرام بنيجيريا

مقتل عشرات الجنود في هجمات بوكو حرام بنيجيريا

مقتل عشرات الجنود في هجمات بوكو حرام بنيجيريا
هسبريس - إفي
الخميس 29 نونبر 2018 - 11:16

أكد الجيش النيجيري أن 39 جنديا على الأقل قتلوا، وأصيب 43 آخرون، في هجمات شنتها جماعة بوكو حرام ضد أهداف عسكرية هذا الشهر في شمال شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الجنرال ساني عثمان، في بيان له، إن هجوما وقع ضد قاعدة عسكرية في مدينة ميتيل، بولاية بورنو، حيث قتل 23 جنديا وأصيب 31 آخرون.

وذكر عثمان في البيان: "اضطرت القوات خلال الهجوم إلى الانسحاب، وتم تسجيل العديد من الضحايا". وشدد على أنه "منذ عام 2015 ، تمكن الجيش النيجيري، جنبا إلى جنب مع وكالات أمنية أخرى، من إضعاف قدرات إرهابي بوكو حرام بشكل منهجي وتم تحقيق العديد من النجاحات".

من جانبه، توجه الرئيس النيجيرى محمد بخارى إلى مايدوجورى عاصمة ولاية بورنو، لزيارة الجنود المصابين ومحاولة رفع معنويات القوات.

ودعا بخاري، الذي يطمح إلى إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير المقبل، القوات المسلحة النيجيرية إلى مضاعفة جهودها في قتال الإرهابيين في صراع وصفه بأنها حرب يجب الفوز بها.

بالإضافة إلى ذلك، دعا بخاري إلى اجتماع مع الدول المجاورة التي تشكل القوة المشتركة متعددة الجنسيات التي تواجه الإرهاب في المنطقة، والذي سيعقد في نجامينا لمراجعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن المتوقع أن يحضر القمة، التي ستعقد في تشاد، رؤساء دول تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر والكاميرون وبنين، بالإضافة إلى نيجيريا.

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