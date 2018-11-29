مجلس الحكومة يصادق على تعيينات في مناصب عليا

هسبريس من الرباط

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأفاد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب انعقاد المجلس، بأنه تم "على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عادل العفير في منصب مدير الموارد البشرية بقطاع الفلاحة، وأبعريس مصطفى في منصب المفتش العام بقطاع المياه والغابات".

وعلى مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جرى تعيين طارق صديق في منصب مدير الاستراتيجية والتعاون بقطاع السياحة، ومهدي طالب في منصب مدير التقنين والتطوير والجودة بالقطاع ذاته، وعبد الله منو في منصب مدير أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني بقطاع النقل الجوي.

وأضاف الخلفي أنه "على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين محمد غاشي في منصب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط -قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أما على مستوى وزارة الصحة، فقد تم تعيين محمد حريف في منصب مدير المركز الاستشفائي بطنجة".

وعلى مستوى وزارة العدل، جرى تعيين حسن البري في منصب مدير التجهيزات وتدبير الممتلكات، وبوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، تم تعيين سراخ رشيد في منصب مدير التجارة الداخلية والتوزيع.