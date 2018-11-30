المالكي يمثّل الملك في تنصيب الرئيس المكسيكي

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن يمثّل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الملكَ محمدا السادس في مراسيم تنصيب رئيس الولايات المتحدة المكسيكية الجديد، "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور"، بالعاصمة ميكسيكو يوم غد السبت.

وكان الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور" بمناسبة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة المكسيكية، أعرب من خلالها عن أصدق التهاني والمتمنيات للرئيس الجديد "بكامل التوفيق في مهامه السامية، لتحقيق ما يصبو إليه الشعب المكسيكي الصديق من مزيد التقدم والرخاء".

كما أكد العاهل المغربي للرئيس المكسيكي "حرصه على العمل سويا من أجل إعطاء دفعة جديدة وقوية لعلاقات التعاون بين البلدين، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يخدم المصالح العليا للشعبين الصديقين، ويسهم في تعزيز التعاون جنوب-جنوب".