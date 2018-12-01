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الرئيسية | سياسة | الملك محمد السادس: بوش الأب كرس حياته لأمريكا

الملك محمد السادس: بوش الأب كرس حياته لأمريكا

الملك محمد السادس: بوش الأب كرس حياته لأمريكا
هسبريس - و.م.ع
السبت 01 دجنبر 2018 - 18:15

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك إثر وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب.

جاء في البرقية: "بهذه المناسبة المحزنة أعرب لفخامتكم باسمي وباسم الشعب المغربي، ومن خلالكم لأسرة الفقيد الكبير وللشعب الأمريكي الصديق، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، راجيا لكم جميل الصبر وحسن العزاء".

وأضاف ملك المغرب: "أستحضر بكل تقدير ما كان يتحلى به الفقيد الكبير من خصال رجل الدولة المحنك، كرس حياته بكل تفان وإخلاص لخدمة المصالح العليا للشعب الامريكي، وما كان يجمعه بوالدنا المنعم ، صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه ، من روابط الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، تلكم الروابط التي ساهمت في توطيد علاقات الصداقة العريقة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الله الوطن الشعب السبت 01 دجنبر 2018 - 18:41
الشعب المغربي المهمش المفقر المغلوب على امره راه ظايع ومقهور لا خدمة لا صحة لا تعليم وعلاش حتى نتوما متديروش بحال بوش ???????
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13
2 - khalid السبت 01 دجنبر 2018 - 18:42
"كرس حياته لامريكا" .... لم يحافظ على وعده بعدم زيادة الضرائب وتلقى انتقادات واسعة في امريكا ...توج بخسارته خسارة ساحقة امام منافسه بل كلينتون في السباق الرأسي الموالي... هذا فقط من جهة
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1
3 - الوطنية السبت 01 دجنبر 2018 - 18:54
ولا ينسى العرب والشعب المغربي اسحضار ما قام به اتجاه العراق هو وابنه تلك الغلطة التي كلفت الشعب ضحايا خاصة منهم الاطفال
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6
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