الملك محمد السادس: بوش الأب كرس حياته لأمريكا

هسبريس - و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك إثر وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب.

جاء في البرقية: "بهذه المناسبة المحزنة أعرب لفخامتكم باسمي وباسم الشعب المغربي، ومن خلالكم لأسرة الفقيد الكبير وللشعب الأمريكي الصديق، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، راجيا لكم جميل الصبر وحسن العزاء".

وأضاف ملك المغرب: "أستحضر بكل تقدير ما كان يتحلى به الفقيد الكبير من خصال رجل الدولة المحنك، كرس حياته بكل تفان وإخلاص لخدمة المصالح العليا للشعب الامريكي، وما كان يجمعه بوالدنا المنعم ، صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه ، من روابط الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، تلكم الروابط التي ساهمت في توطيد علاقات الصداقة العريقة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية".