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الرئيسية | سياسة | اليوم الأول من مباحثات جنيف .. هدوء وآمال و"جمود الانفصال"

اليوم الأول من مباحثات جنيف .. هدوء وآمال و"جمود الانفصال"

اليوم الأول من مباحثات جنيف .. هدوء وآمال و"جمود الانفصال"
هسبريس ـ أ.الساسي ـ ع. العسري (صور: أ.ف.ب)
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:30

اختتمت مساء اليوم أشغال الجلسة الأولى من محادثات المائدة المستديرة المنعقدة على مدى يومين بالعاصمة السويسرية جنيف، برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر، وبمشاركة جميع أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وحضر الاجتماع الذي احتضنته قاعة "كونكورديا" في قصر الأمم المتحدة بجنيف كل من الوفد المغربي برئاسة وزير الخارجية ناصر بوريطة، والوفد الجزائري بقيادة وزير الخارجية عبد القادر مساهل، بالإضافة إلى الوفد الموريتاني بزعامة اسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الخارجية؛ إلى جانب وفد جبهة البوليساريو يتقدمه خطري أدوه، رئيس ما يسمى "المجلس الوطني".

معطيات حصرية حصلت عليها هسبريس من مصادر متطابقة أوردت أن نقاشات اليوم الأول انصبت حول القرار الأخير لمجلس الأمن والتنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى موضوع "حق تقرير المصير".

وعزز حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب التمثيلية الشرعية لساكنة الصحراء المغربية، واللذان قدما نظرة شاملة حول النهضة التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت مصادر هسبريس أن "أجواء اليوم الأول كانت إيجابية في إطار الهدوء والاحترام المتبادل"، لكنها أشارت إلى أن "منطق الجمود الذي يسود داخل عقلية جبهة البوليساريو لم يتغير بعدُ".

وشدد منتخبو الصحراء، خلال اللقاء، على الرؤية المستقبلية لإيجاد حل سياسي وفق مقاربة تنموية نابعة من توجهات الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بنزاع الصحراء.

وحسب البرنامج الرسمي للمائدة المستديرة فقد دامت الجلسة الأولى من المحادثات ما يناهز ثلاث ساعات متواصلة، على أن تختتم مساء غد الخميس بتقديم المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء إحاطة إعلامية تتضمن خلاصات ونتائج الاجتماعات الأممية بين الأطراف والرد على أسئلة الصحافيين.

وفي هذا السياق أفادت مصادر دبلوماسية بأن المحادثات الأولية تمحورت حول مناقشة القضايا السياسية والأمنية الإقليمية العالقة، تشجيعا لدخول أطراف النزاع في مفاوضات مباشرة تماشيا وقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2440، مشيرة إلى أن اللقاء يشكل تمهيدا لمسلسل مفاوضات قادمة تنتهي قبيل شهر أبريل القادم.

وأضافت المصادر، التي تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوسيط الأممي هورست كولر يحاول إدخال مفاهيم جديدة في دينامية المفاوضات تختلف عن الوسطاء السابقين، تتمثل في إقناع الفرقاء السياسيين بضرورة التعجيل بحل قضية الصحراء للإسهام بشكل مباشر في بناء التكامل الإقليمي بين بلدان المغرب العربي الخمسة، وربط فشل إيجاد تسوية سياسية لنزاع الصحراء بالتأثيرات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تشل تقدم المنطقة المغاربية.

وحسب المصادر ذاتها فإنه من المرتقب أن تتركز المباحثات حول إبراز خطوات المبعوث الأممي المعتمدة لبناء عملية سياسية حقيقية تفضي إلى مفاوضات مباشرة حول النزاع، وبعث العملية السياسية المتوقفة لأزيد منذ ست سنوات تقريبا.

ووضع اليوم الأول من المائدة المستديرة قطيعة نهائية مع مفاوضات مانهاست، والتي كانت الجزائر حينها تحضر فقط المداخلة الافتتاحية وتنسحب تاركة طاولة النقاش محصورة بين المغرب والبوليساريو، وعلى عكس ذلك واكب رئيس وفدها جميع مراحل النقاش بتدخلات متفاعلة مع القضايا المطروحة وليس كمراقب فقط.

ومن جهة ثانية جددت الحكومة الموريتانية موقفها من نزاع الصحراء، وأكدت أن "موقفها هو الحياد التام والدفع بأطراف النزاع إلى التوصل إلى حل لهذه القضية".

وحول مشاركة وزير خارجيتها في "مائدة جنيف"، أوضح الناطق باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد ولد محم، في مؤتمر صحفي، أن "حضور موريتانيا كمراقب في جنيف بشأن الصحراء يسهل العملية ويدفع نحو الحل".

وكان مسؤول أممي أكد قبل بدء المحادثات أن الغاية من الاجتماع هي تقييم التطورات منذ الجولة الأخيرة من المفاوضات سنة 2012، ومعالجة القضايا الإقليمية ودراسة الخطوات المتعلقة باستئناف العملية السياسية.

وزاد المسؤول ذاته أن لقاء جنيف سيكون للتشاور حول بحث أفضل السبل لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل عادل ومقبول ومتوافق عليه طبقا لتوصيات القرار الأممي الأخير رقم 2414، الصادر أكتوبر للماضي.

كما أكد المسؤول الأممي أن التطورات الراهنة في المنطقة ومستقبل العملية السياسية المتعلق بملف الصحراء، والخطوات الكفيلة باستئناف برنامج تدابير الثقة، ستناقش خلال اللقاء الذي ترعاه الأمم المتحدة.

من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، أمس الثلاثاء، المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو ثم موريتانيا إلى المشاركة في لقاء جنيف بحسن نية وبدون شروط مسبقة، وبروح بناءة في المناقشات التي تجري بجنيف يومي الأربعاء والخميس، معربا عن دعمه لمبعوثه الشخصي إلى الصحراء، الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر، الذي يسعى إلى إحياء مسلسل المفاوضات من جديد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - قرف الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:43
الحل فوق والسفح لا يملك شيء وحبذا لو التقى رأسي الشرق والغرب وأراحونا من هذا الصداع الذي صار مزمن ولا زال.
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17
2 - المصطفاوي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:44
يظهر جليا أن هذه المفاوضات ستصطدم بالأبواب الحديدية الموصدة من قبل الجزائر وصنيعتها البوليزاريو، والمتشبتة بحق تقرير المصير المفضي الى الاستقلال، وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا من قبل المغرب حكومة وشعبا ولو أدى الامر الى استئناف الحرب.
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35
3 - said الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:49
شيء جيد أن تتباحث جميع الأطراف لكن قضية الصحراء لن تربح سوى بتنمية حقيقية عبر توزيع عادل للثروات ومحاربة المفسدين ممن يملكون أساطيل أعالي البحار في الجنوب أو غيرهم في الشمال ممن يسرقون الشعب وأن يكف المخزن ويرفع يده عن كل ماهو إقتصادي وسياسي في البلاد ويترك الشعب يعبر عن إختياراته ويختار طريقه٠ المخزن والبوليزاريو وجنرالات الجزائر كلهم معرقلون لإيجاد حل وكلهم يقتاتون على هموم الشعوب٠ العدالة الإجتماعية هي الحل آنذاك أقسم أن أبناء المخيمات سيخرجون من كل حذب ليعودوا لبلدهم٠ التقدم ليس التجيفي أو قنطرة أو برج بل أن يكون لكل مواطن الحق في العيش الكريم وفي العلاج والتعليم وقضاء نزيه وأمن وطمأنينة وحرية تعبير٠
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32
4 - المغرب القوي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:49
يجب اطلاع و اعلام المغاربة بكل صغيرة و كبيرة عن هذه المفاوضات و ما ستؤول إليه. كما يجب استفتاء المغاربة و سماع رئيهم عن اي اتفاق مع الأطراف: فنحن المغاربة مستعدون للدفاع عن وطننا من طنجة إلى الكويرة و عاش وطننا الحبيب موحدا . و شعارنا الخالد : الله الوطن الملك.
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23
5 - سعيد الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:50
الدول المتقدمة فكرت في الاتحاد منذ عقود (أوروبا ) كمثال رغم تعدد اجناسها و لغاتها و مذاهبها الدينية و رغم قرون من الحروب (أما امريكا بعد الحرب الأهلية كانت سباقة منذ قرنين إلى الاتحاد بين 50 ولاية من ألاسكا في أقصى الشمال إلى ميامي (فلوريدا ) في أقصى الجنوب ،و بعض العربان يسعون إلى التفرقة و خلق كيانات مستقلة و مضطربة و ظعيفة، لسبب لا يعلمه إلا حكامها الافداد العبقريون الذين سرقوا زمانهم، ،،،،
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24
6 - H MEN الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:51
تضييع الوقت والفلوس والطاقة على والو,لا المغرب هيبغي لي باغا بوليزاريو والعكس صحيح,اكتر من 40 عام من النزاع ما هاتساليش ,فايت تفاوضو في 1992 وما كاين والو .ترامب قال يجتمعو لكن فرنسا واسبانيا لي فاهمين الفيلم
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15
7 - سام الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:52
يمكن القول بكل نزاهة أن ضم المغرب في الوفد المكون لبعثة المغرب أعضاء من الصحراويين الوحدويون بأنها ضربة المعلم بكل المقاييس من شأنها إرباك الطرف الانفصالي و خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الشرعي للصحراويين الذي دوما كانت تتغنى به جبهة البوليساريو
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13
8 - دعاء الى الاصدقاء الاعداء الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:54
نطلب الله ان يوفق الجميع لوجود حل لهذه المعضلة السياسية ولما فيه خير لجمع شمل المسلمين الاصدقاء الاعداء الاصدقاء
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17
9 - مغربي صريح الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:54
المغاربة لايهتمون بهده الاجتماعات لانهم متيقنون من ان لا جهة في العالم يمكنها ان تفرقهم عن صحرائهم لانها قضية وجود والموت اشرف لهم من تسليمها لحكام الجزائر واما المرتزقة لا احد ياخدهم ماخد الجد
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9
10 - عبد الله الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:54
الدبلوماسية والاجتهاد في تطوير الجيش المغربي وتسليحه ،لأنه عندما تكون في مواجهة مع جهة خبيثة يجب أن تكون مستعدا لكل الاحتمالات.
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11
11 - أطلسي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:56
أظن أنها الفرصة الأخيرة للبوليساريو للرجوع للوطن وإلا سيبقى المشكل بدون حل ما لا دون نهاية المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها
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8
12 - ماطالعاش ماطالعاش الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:56
دول العالم الثالث غارقين في المشاكل والفقر والكراهية والعنصرية والتفرقة وغادي يبقاو ديما هكذا والصحراء الى خذات الاستقلال غادي تولي بحال جنوب السودان يعني الحرب الاهلية والى انظمت الى المغرب غادي تولي بحال زاكورة وجبال الاطلس وجرادة والريف.
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13 - عبد اللطيف الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:59
لن تحيد الجزائر ولا صنيعتها عن نهجهما ، جعجعة بلا طحين ، لن ينتهي مشكل الصحراء المغربية المفتعل ما لم يقم المغرب بطحن الانفصاليين بتفاريتي وتندوف
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0
14 - لالجيغي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:59
عندما سيعودون إلى الجزائر سيعود البوليزاريو و عسكر لالجيغي إلى نفس الأسطوانة التي تسمعونها منذ 43 سنة .
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0
15 - وحدوي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:59
لقاء جنيف أراه مجرد عرض مسرحي هزلي يستمتع بفصولها الغرب للتخلص من إرهاق العمل اليومي في مصانع الأسلحة المدمرة التي تباع للأطراف الأربعة التي تشارك في اللقاء ....ففي الوقت الذي يتكتل فيه الغرب خدمة لرفاهية شعوبه من خلال إزالة الحدود أرى الاغبياء الأربعة يتناحرون من أجل رسم الحدود و السعي نحو التجزؤ والانفصال فيما الشعوب المغاربية تموت جوعا او غرقا او ......يا أمة من جهلها سخرت أمم كفى تمزقا ونزاعا وشراء للأسلحة ارحمونا فقد هرمنا
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2
16 - بوحي رزوق الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 21:01
حسب المعطيات فانه ما ذام موقف البوليزاريو و صنيعتها الجزاءير لا يتغير فلا ننتظر اَي حل لقضية الصحراء فالمغرب قدم الحكم الذاتي و البوليزاريو لم يقدم شيء يذكر الى حد الساعة و لا زال متشبث بالاستفتاء الذي اكل عليه الدهر و شرب
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17 - عبد الكريم بوشيخي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 21:02
نتمنى ان يحصل انفراج وصلح بين المغرب والجزاءر وان ترجع الجزاءر الى جادة الصواب وتحكيم العقل وانهاء المشكل بصفة نهاءية ويتم التفرغ الى بناء مغرب عربي ينعم بالامن والاستقرار والرخاء لما فيه خير للبلدين الشقيقين
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18 - رسالة الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 21:02
كل شعب غادر أرضه ووضع قضيته في يد شعب آخر فهو خاسر منذ البداية ولا أرض له .
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19 - Nouvelle Algerie الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 21:03
الجزائر تريد حلا لصالحها وسط الغموض وهذا لن يقبله احدحتى خدمها من البوليساريو...
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20 - أغشثول الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 21:03
لحل هدا المشكل وباقي المشاكل مثل التعليم والصحة ، يجب وضع المسألة الديموقراطية هي القضية الوطنية الأولى وتعميم تعليم ديمقراطي والصحة للجميع وتوزيع عادل للثروات وحينها ستجد الوحدويين والانفصاليين وحتى من لا علاقة لهم بالمغرب يعودون إلى المغرب ويطالبون بحق المواطنة. أليس هدا ما يحدث الآن في البلدان الأوروبية ؟
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21 - احمد المغربي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 21:11
الصحراء هي مفترق الطرق و الامتحان الحقيقي بالنسبة للمسؤولين المغاربة. لقد أخذ المغرب الكثير من الخيارات و السياسات منذ استقلال المغرب إلى اليوم و عليه أن يثبت اليوم أن اختياراته كانت صحيحة و الصحراء أهم و أكبر إمتحان و عند الامتحان يعز المرء أو يهان.
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22 - راشد الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 21:12
يحاول إدخال مفاهيم جديدة في دينامية المفاوضات..وما اليد الممدودة و كل من ايدها من الدول الوازنة الا خير دليل على نيته..نرجو من الجار ان يحكم عقله هذه المرة ..يكفينا تدليس الحقائق والله ان الحقيقة تعلمها محكمة لهاي قبل الامم المتحدة وتعلمها فرنسا و اسبانيا و الولايات المتحدة الامريكية..كلهم يعلمون ان المغرب صاحب حق
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23 - مغربي أصيل الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 21:16
الأخ سعيد رقم 3
أسعد الله أيامك
أحسنت الكلام مليون تحية و تقديرا
سيدي الفاضل
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24 - أبو أمال الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 21:20
حسنا فعل المغرب بإشراك صحراويين في هذه المفاوضات . ولو أني أفضل إشراك صحراويين آخرين مثل الموسسين لما يسمى البوليزاريو والذين عادوا إلى أرض الوطن سابقا .
نتمنى أن يحل هذا المشكل الذي أعاق إتحاد المغرب العربي .
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25 - عبدالكريم بوشيخي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 21:21
بالرغم من اجواء الهدوء و التفاؤل التي قيل انها سادت الجلسة الاولى فانني لست متفائلا بنجاحها لان النظام الجزائري سيعمل على نسف هذه المباحثات لانه يعرف انه الخاسر الاكبر في هذا النزاع الذي دام ازيد من 43 سنة فالحكم الذاتي ليس في صالحه و الاستفتاء الذي يبحث عنه لن يقبله المغرب الا اذا سمح ل8 ملايين صحراوي مغربي بالمشاركة فيه و البوليساريو فقدت تلك التمثيلية لسكان الصحراء المغربية التي كانت تدعيها زورا بعد دخول الممثلين الشرعيين علىى خط المفاوضات ففي الجلسة القادمة سيطرح الوفد المغربي على الوفود المشاركة مقترح الحكم الذاتي الذي يعتبر الحل الواقعي لحل النزاع لكن النظام الجزائري كما قلت سيرفضه لانه سيعود الى الجزائر بخفى حنين يحمل اذيال الهزيمة لذالك سيعمل على نسف المباحثات لكن لا باس ان يستمر في استنزاف اموال نفطه و غازه لسنوات اخرى اما المغرب لن يخسر شيئا مادام يسيطر على صحرائه و تحرس حدودها و برها و بحرها القوات المسلحة الملكية و يحرس سماءها قمرين اصطناعيين يحملان اسم محمد السادس ملك المغرب اما الشعب المغربي فهو مستعد في اي لحظة لتحطيم احلام الطامعين و لو بالسكاكين و الشواقير و المقلاع
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