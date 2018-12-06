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الرئيسية | سياسة | لقاء جنيف .. اعتراف أممي بشرعية منتخبي الصحراء

لقاء جنيف .. اعتراف أممي بشرعية منتخبي الصحراء

لقاء جنيف .. اعتراف أممي بشرعية منتخبي الصحراء
هسبريس من الرباط
الخميس 06 دجنبر 2018 - 20:23

أفاد مصدر مطلع بشؤون الصحراء بأن مباحثات المائدة المستديرة المنعقدة على مدى يومين بمدينة جنيف حول الصحراء جرت "في جو هادئ وإيجابي تميز بالمشاركة الفاعلة من قبل جميع أطراف النزاع" (المغرب، والجزائر، والبوليساريو وموريتانيا).

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن "الفقرة الثانية من البلاغ الصادر عن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، في ختام الطاولة المستديرة المنعقدة في جنيف يومي 5 و6 دجنبر 2018، توضح بصورة حاسمة الإطار الذي عقد فيه الاجتماع الذي حدده القرار الأممي رقم 2440، الذي يؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لنزاع الصحراء".

"كما يذكر البلاغ من جهة أخرى بإرادة الأمم المتحدة إعادة إطلاق المسار السياسي على أساس المشاركة الفعالة ودون تمييز لكل من المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا، طوال فترة المسار" يضيف المصدر.

وتابع بأن "كولر أشار إلى أن المحادثات سمحت بتقديم إيضاحات حول الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، بما في ذلك القضايا المتعلقة بتقرير المصير والتكامل الإقليمي".

وأكد أنه "لم تنتج عن المحادثات أي التزامات، باستثناء الدعوة إلى عقد مائدة مستديرة ثانية، خلال الربع الأول من سنة 2019، بنفس الشكل وبمشاركة جميع الأطراف: المغرب، الجزائر، البوليساريو وموريتانيا".

وخلص المصدر إلى أن "المائدة المستديرة عرفت مشاركة فعالة من جانب الممثلين المنتخبين للأقاليم الجنوبية بشأن جميع الأسئلة المبرمجة، ما شكل تكريسا واعترافا بشرعيتهم الديمقراطية من طرف الأمم المتحدة".

وحول ترحيب المبعوث الشخصي بالمشاركة الفعالة لجميع المشاركين، دون تمييز، أورد المتحدث أن ذلك يؤكد بشكل واضح "تجاوز جميع الخطط السابقة والتوجه نحو إرساء إطار جديد لإحياء المسار الأممي للتوصل إلى حل سياسي، عملي، دائم وبراغماتي".

وأكد المصدر ذاته أن "الوفد المغربي خرج من هذا اللقاء معززا بمشاركته الفاعلة وبتركيبته، وكذا بإبراز مواقفه المبدئية المستمدة من خطاب جلالة الملك في 6 نونبر 2017، بمناسبة الاحتفال بمرور 42 سنة على المسيرة الخضراء".

وكان المبعوث الأممي كشف في تصريح صحافي بعد انتهاء اللقاء أنه تقرر عقد مائدة مستديرة مماثلة في الربع الأول من سنة 2019؛ وذلك بعد موافقة الوفود الأربعة المشاركة في الاجتماع.

وجاء في التصريح الصادر من جنيف أن "جميع المحادثات مرت في أجواء جادة وصريحة وفي احترام متبادل".

وأكد التصريح الصحافي الصادر عن الأمم المتحدة أن "جميع الوفود المشاركة اتفقت على أن حل النزاع سيكون مساهمة مهمة في تحسين حياة الناس في المنطقة".

وأشار المصدر الأممي، في تصريح توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى أن الأطراف المشاركة تطرقت إلى التطورات الأخيرة لقضية الصحراء، وتناولت القضايا الإقليمية بالمنطقة، وأيضا الخطوات المقبلة للدفع بالعملية السياسية والتوصل إلى حل بمنطقة الصحراء.

وأقر جميع أعضاء الوفود، وفقا للمصدر ذاته، بأن التعاون والتكامل الإقليمي هما، وليس عبر المواجهة، أفضل طريقة للتصدي للتحديات الهامة العديدة التي تواجه المنطقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - dr makhlouki الخميس 06 دجنبر 2018 - 20:37
وسيروا ....علامن تتكدبوا الا قريت التقرير ...خليوا الناس أولاً الإجازة في الإنجليزية ديروا ليهم تمارين في الديبلوماسية و عينوهم المهم اكونوا اتقنوا التعبير و التعبير الآخر
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-31
2 - بوحاطي الخميس 06 دجنبر 2018 - 20:42
و كدالك اعتراف بشرعية البوليزاريو لا جديد مضيعة الوقت لا غير
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-36
3 - جيمس ماتيس الخميس 06 دجنبر 2018 - 20:42
ما الفائدة من دعم الجزائر للتنظيم إرهابي متطرف كاجبهة البوليساريو
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37
4 - aliane الخميس 06 دجنبر 2018 - 20:45
Il y'aura un réferendum d'autodétermination de toute les populations sahraouis vivant au Sud du Maroc et dans la région de Tindouf. Si les Sahraouis du Sud Marocain vont voter pour rejoindre le Royaume . Alors c'est la fin du Polisario !
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-5
5 - ولد حميدو الخميس 06 دجنبر 2018 - 20:50
من عنده الرسم العقاري ليس مثل الدي يحاول بأن يستولي على عقار توفي صاحبه و ليس عنده ورثة
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38
6 - المعقول هو المعقول الخميس 06 دجنبر 2018 - 20:55
بغينا اعتراف اممي بمغربية الصحراء اما القيل والقال ديالكم اكل عليه الدهر وشرب
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26
7 - صحراوي الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:03
والله اني سئمت كل هذه الاجتماعات وكل السياسات المملة التي نهجتها الأمم المتحدة .منذ أربعين سنة ونحن ننتظر الحل والسلم.لاكن الجزائر وصنيعتها البوليزاريو يريدون الحرب ، والمغرب مطالب اليوم قبل اي وقت مضى، أن يعلن الحرب ولو كلفتنا ارواحنا . فليعرف العالم ان المغاربة ليس لديهم ما يخسرونه اذا ما خسروا الصحراء.
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24
8 - عصام الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:05
تقرير موضوعي و محايد. كل احتراماتي لهسبريس. انتم محايدين في تسمية الصحراء بطريقة محايدة (لا صحراء غربية لا مغربية) و انتم موضوعيين لانكم لم تسبو او تشتمو البوليزاريو او الجزائر. مرة اخري كل احتراماتي. انشاء الله حتي التعليقات خاصة من الاشقاء المغاربا سوف لن تكون عاطفية او غاضبة. فيما يخص تعليقات الاشقاء الجزائريين فهم بصفة عامة منظبطين.
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-1
9 - أمازيغي عربي صحراوي الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:07
نحن مغاربة من مكون امازغي عربي صحراوي لا ولا نسمح ولا نفرط في شبر من أرضنا رغم كل الظروف . الوطن باقي والمشاكل لها حلول والأزمات آتية و ذاهبة حبنا لهذا الوطن الحبيب يدفعنا ان نضحي بكل ما أوتؤنا من جهد حتى نحميه من كل مكروه هاد الوطن حنون ويمد يده لكل من كان منفصلا عليه ليغفر ويصفح على كل ما فات هذه فرصة ذهبية للبوليزاريو .فلبوا لصوت الوطن
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1
10 - محمد الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:11
خارطة الطربق هي
أن تعمل الجزائر على تشجيع البليزاريو على العودة إلى وطنهم بطريقة أوبأخرى وبعد ذلك يشرع المغرب والجزائر في تذويب كل الخلافات العالقة ووضع لبنة حقيقة لبناء،مغرب عربي قوي قادر على رفع جميع التحديات يعد بغد أفضل لإفريقيا وأروبا والعالم العربي.
اللهم اهد ويسر ولاتعسر.
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11 - ديما والو الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:11
الارض لا تاخذ الا بالدم...الاحتراس واجب...كاين اللي باغي الارض وكاين اللي باغي ياكلهم بجوج....تذكرني حالة المغربوالجزاءر بظبيان يتناطحان ومنبعيد يرقبهما احد المفترسات....اش بغات الجزاءر اعلاش هاد الاحتقار في حق المغرب....لمنكن نظن غاديين انوحلوا امع دولة بهاد المستوى حتى سياسييها عبارة عن خلاءق بوهالية ...شوف وزير الخارجية الجزاءر ...كبحال شي شقايفي...الرءيس الله يرزق السلامة الشاف اديال العسكر خارج الزمان....الحاصول الله ايلاهيكم في همكم... وتلقاو شي فتنة تلاهاو فيها...
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12 - ولد حميدو الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:12
فكرة بأن البوليزاريو هو الممثل الشرعي الوحيد تبخرت فهل سنعطي اثنان من تقرير المصير
ممكن اللي فشي بلاصة يبقى فيها بصحتهم تندوف
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0
13 - عبد الحفيظ الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:13
بدأت الافلام المزيفة بضرب الدف والمزمار بالانتصارات الوهمية وكان الامم المتحدة لا تعلم علم اليقين من هم الخونة ومن هم اصحاب الحق، وسماح للخونة الادلاء حول الاستثمارات في الصحراء مع علمها ان الخونة هم من ياكلون عسلها ولولا العسل لما حضرو الى جنيف. اما الصابرين على حقوقهم فهم يعتمدون على الله والقانون الدولي لينصفهم تنفيذا للقرارات التي صدرت منذ بداية الاحتلال
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14 - وداعا االقرقوبي.. راني زعفان الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:18
سيرو. واحد نصف قرن اخر و انتم غي جلسات جلسات و ف الاخير النتيجة. ذوبان البوليجزاريو انقراض عجائز المرادية المغرب الشريف الشامخ في صحراءه و لا يزال و الصحراء المغربية في مغربها و لا تزال الى ان يرث الله الارض و من عليها
الخزي لناكري الجميل و خونة العهود
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15 - أبو بكر الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:38
الله الموفق لحل يقبله الطرفان . كما تنص عليه قرارات مجلس الامن .
أما هذا الصدر المطلع فنحن نشكره على إبلاغنا بهذه المستجدات رغم غموضها و عدم إضافتها للجديد.
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