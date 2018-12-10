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كُتّاب وآراء
حزب الاستقلال ينتقد "تعصب الحكومة" أمام النقابات
حمّلت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال حكومة سعد الدين العثماني "مسؤولية الإجهاز على مؤسسة الحوار الاجتماعي، التي ترسخت وتواصلت بفضل نضالات القوى النقابية وتضحيات الشغيلة، ثم تصميمها على إفراغ الحوار الاجتماعي من غايته التفاوضية ومضمونه التعاقدي الملزم، وتحويله إلى لقاءات عديمة الجدوى والفائدة".
ونبّه "حزب الميزان"، في بيان توصلت به هسبريس، إلى "كلفة ذلك الوضع على الاستقرار والسلم الاجتماعيين ببلادنا، أمام تحديات غلاء المعيشة التي تخنق الأسر المغربية الفقيرة والوسطى".
وأكدت اللجنة التنفيذية أن "الوضع الاجتماعي يتميز بهشاشة هيكيلية، نتيجة نهج الحكومة لسياسة اقتصادية موغلة في الليبرالية غير متوازنة، على حساب إضعاف الطبقات الوسطى والفقيرة، والعجز الحكومي الواضح في إعطاء دينامية جديدة للاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات وتوفير فرص الشغل؛ وهو الأمر الذي يترجمه مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي جاء لتكريس العجز وترسيخ الهشاشة وإعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية والمجالية".
وعبّر البيان عن مساندة الحزب الكاملة للاتحاد العام للشغالين في موقفه الرافض للعرض الحكومي، الذي "يبقى دون حاجيات وتطلعات الشغيلة، والذي يكشف عن لا إرادية الحكومة وعن تعصبها في التفاعل مع مطالب المواطنات والمواطنين، لمواجهة التدهور المتفاقم للقدرة الشرائية".