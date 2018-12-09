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كُتّاب وآراء
الرباح: كل الأحزاب والنقابات تخدم الوطن و"طحنها" يؤدي إلى الكوارث
دعا عزيز الرباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية، جهات لم يُسمّها تُريد إضعاف الأحزاب والنقابات وهيئات الوساطة إلى "التعقّل"، لأنَّ "من شأنِ ذلك أن يخلقَ فراغاً بين الدولة والمجتمع، وهو ما سُيهدِّدُ الاستقرار والأمن"، وإلى "إحياء الأحزاب والعمل السياسي المُبادر حتى يتقدّمَ وطننا ولا نعودَ إلى نقطة الصفر".
وفي المهرجان الخطابي الذي نظمته الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بحي يعقوب المنصور في الرباط، ضمن فعاليات الأبواب التواصلية الثالثة، قال عضو الأمانة العامة للحزب الإسلامي: "نحن كحزب يقود الحكومة لا يسرنا ضعف المعارضة، ولا الأحزاب السياسية ولا النقابات، لأن همنا هو خدمة هذا الوطن التي لن تتأتى إلا بأحزاب ونقابات وهيئات قوية ومسؤولة".
وأردفَ رئيس مؤسسة المنتخبين التابعة للحزب القائد للتحالف الحكومي أن "من يتصورُ أنَّ إضعاف الأحزاب والنقابات والهيئات الوسيطة في مصلحة جهة معينة، فهو مخطئ؛ لأن ذلكَ سيفرز مواجهة بين الدولة والمواطنين وسيخلقَ فراغا، وهذا الفراغ لا يعرف أحد من سيملؤه، قد يملؤه العبث؛ وقد يملؤه الضجيج أو فئات ليست لها مصلحة في الاستقرار والأمن والتنمية وإن بدا في خطابها أنها تركز على محاربة الفساد والظلم".
الرباح الذي كان متحمّساً في خطابه، زادَ: "نحن لا نفرحُ بضعف الأحزاب المُنافسة، ولا يعجبني لما ترد في كلامنا عبارة: اطحن حزبا ما، ولا يمكن أن نفرح بضعف النقابات مهما كانت مطالبها محرجة ومهما كان موقفها من العرض الحكومي، ولا يمكن أن نفرح بضعف المعارضة لأن ليس في ذلك مصلحة للوطن والبلاد".
وأورد المسؤول الحزبي: "التواصل مهم لبعث روح جديدة في الحياة السياسية، ماكينة تطحن القوى السياسية والهيئات الوسيطة بين الدولة والمجتمع، هذا الطحن يضع الدولة أمام الشعب ولا ندري كيف ستكون الشعارات والمطالب. مهما كانت قوة البلاد، لا بد من هيئات وساطة بين الدولة والمجتمع، نحن في حاجة إلى أحزاب يسارية وليبرالية".
وعادَ العضو البارز داخل حزب العدالة والتنمية إلى حملة المقاطعة التي انتشرت خلال الشهور الماضية، وقال: "على الرغم من أن حزبنا لم يكن معنياً بالنقاش، ولا نتوفر على شركات محروقات ولا على شركات الحليب، وغالبيتنا مْزاليطْ، تحملنا المسؤولية وواجهنا الشعب، بينما المعنيين الأولين تْخبَّوْ ولم يخرجوا بكلمة واحدة".
واعتبر الرباح أن "الأحزاب المرضية" يجب أن تستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الإرادة الشعبية، وأن تعمل على تأطير المجتمع، وقال: "يا من خططتم لإضعاف الاتحاد الاشتراكي، تندمون اليوم لإضعافه، يا أبناء الاتحاد الاشتراكي الذين كنتم أحد الوسائل في إضعافه، أنتم تندمون اليوم"، مقراً بأنَّ "المجتمع في حاجة إلى قوة يسارية".
وأكمل: "نحتاجُ إلى حزب الأحرار أيضاً بمرجعيته الليبرالية، ولنا علاقة طيبة مع الحزب منذ أيام أمينه العام السابق أحمد عصمان"، إلا أنه اعترفَ بـ"وجود ماكينة متسربة داخل الدولة تصنع تيارات سياسية تظن أنه ممكن أن تحقق النجاح لكنها تفشلُ في خططها ولا تستطع التأثير في المواطنين".
ولمّح الرباح في خطابه إلى ما يجري في فرنسا من مظاهرات، وقال: "مهما كان جيش الدول وقوة مخابرتاها واقتصادها، فإن ضياع هيئات الوساطة قد يؤدي إلى سيناريوهات خطيرة، فطحن المؤسسات القادرة على استيعاب مشاكل الشعب قد يؤدي إلى نتائج كارثية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
دعوات المضلومين والفقراء والايتام غتوقف ليكم إلى يوم الدين... غير كولو لي بغيتو حسابنا يوم الحساب عند الدي لا يضلم عنده احد
أنا لا أفهم لماذا كل واحد من هذه الحكومة الفاشلة إذا أراد أن يخاطب المغاربة يكذب ويقدم معطيات مغلوطة، لأن قبلكم أنتم الفاشلين كان المغاربة يتمتعون بكل شيء:الصحة التعليم مجانا الزبادات في الأجور...كل شيء كان في متناول المواطن. المواد الغذائية كانت بأثمنة منخفظة. المحروقات كان ثمنها في متناول الجميع الأسعار كلها كانت مناسبة. كانت الوظائف مفتوحة في وجه الشباب ذوي الشواهد لكل المستويات...ووووو حتى جاءت حكومتكم المنحوسة وحزبكم الفاشلة وانقلب كل شيء على عقبه وأصبحنا نعيش في متاهة دائمة ولم أر في حياتي شعب مقهور مثلما رأيته مع حكومتكم الظالمة. وأنت ما زلت تتكلم وتفوه بتفاهات لا يصدقها أحد سواك وكأن المواطنين راضين عنكم وهم يكرهونكم. الكل يكرهكم لماذا لا ترحلوا وتريحنا قبل أن يرمى بكم في مزبلة التاريخ.حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
النقابات تتواطئ مع الحكام والضحية الشعب
لابد من الخروج من عباءة التنظيمات اانقابية وخلق تنسيقيات وخوض نضال حقيقي
تقاعداتنا سرقت
أموالنا تنهب
لا صحة
لا تعليم
لا قانون
لا حقوق
لا قضاء...
والله لن نسامحكم ابدا لا انتم في الاحزاب لا مصاصي الدماء في النقابات...
من يئدي الضرائب الا المواطن البسيط وضعيف
ان الشعب يريد منكم توفير فرص الشغل الرسمي لا المؤقت و باجور تغطي السكن و المدرسة والنقل و العيش الكريم.
اما تفكيركم في الاحزاب مضيعة للوقت ليس لدينا اصلا احزاب انما مافيات تستفيد وتنهب الاخضر واليابس.
تذكروا ايام الزلطة. و تجولوا في القرى الناءية و الجبال الوعرة لتعرفوا على من تحكم حكومتكم السامية العالية الغنية و تفشي الجريمة انما هي اسباب فشل حكومتكم.
يالله قدي الغرض كلشي فيديكم دابة بينو لينا حسن نواياكم ولا غي بلا بلا
النقابات والاحزاب قادين لغرض لروسهم وحبابهم اما المواطن ليس الا مطية تركبون عليه
وتا سيييييييييييير الله يلعن لي ما يحشم