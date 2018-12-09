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الرئيسية | سياسة | الرباح: كل الأحزاب والنقابات تخدم الوطن و"طحنها" يؤدي إلى الكوارث

الرباح: كل الأحزاب والنقابات تخدم الوطن و"طحنها" يؤدي إلى الكوارث

الرباح: كل الأحزاب والنقابات تخدم الوطن و"طحنها" يؤدي إلى الكوارث
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:00

دعا عزيز الرباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية، جهات لم يُسمّها تُريد إضعاف الأحزاب والنقابات وهيئات الوساطة إلى "التعقّل"، لأنَّ "من شأنِ ذلك أن يخلقَ فراغاً بين الدولة والمجتمع، وهو ما سُيهدِّدُ الاستقرار والأمن"، وإلى "إحياء الأحزاب والعمل السياسي المُبادر حتى يتقدّمَ وطننا ولا نعودَ إلى نقطة الصفر".

وفي المهرجان الخطابي الذي نظمته الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بحي يعقوب المنصور في الرباط، ضمن فعاليات الأبواب التواصلية الثالثة، قال عضو الأمانة العامة للحزب الإسلامي: "نحن كحزب يقود الحكومة لا يسرنا ضعف المعارضة، ولا الأحزاب السياسية ولا النقابات، لأن همنا هو خدمة هذا الوطن التي لن تتأتى إلا بأحزاب ونقابات وهيئات قوية ومسؤولة".

وأردفَ رئيس مؤسسة المنتخبين التابعة للحزب القائد للتحالف الحكومي أن "من يتصورُ أنَّ إضعاف الأحزاب والنقابات والهيئات الوسيطة في مصلحة جهة معينة، فهو مخطئ؛ لأن ذلكَ سيفرز مواجهة بين الدولة والمواطنين وسيخلقَ فراغا، وهذا الفراغ لا يعرف أحد من سيملؤه، قد يملؤه العبث؛ وقد يملؤه الضجيج أو فئات ليست لها مصلحة في الاستقرار والأمن والتنمية وإن بدا في خطابها أنها تركز على محاربة الفساد والظلم".

الرباح الذي كان متحمّساً في خطابه، زادَ: "نحن لا نفرحُ بضعف الأحزاب المُنافسة، ولا يعجبني لما ترد في كلامنا عبارة: اطحن حزبا ما، ولا يمكن أن نفرح بضعف النقابات مهما كانت مطالبها محرجة ومهما كان موقفها من العرض الحكومي، ولا يمكن أن نفرح بضعف المعارضة لأن ليس في ذلك مصلحة للوطن والبلاد".

وأورد المسؤول الحزبي: "التواصل مهم لبعث روح جديدة في الحياة السياسية، ماكينة تطحن القوى السياسية والهيئات الوسيطة بين الدولة والمجتمع، هذا الطحن يضع الدولة أمام الشعب ولا ندري كيف ستكون الشعارات والمطالب. مهما كانت قوة البلاد، لا بد من هيئات وساطة بين الدولة والمجتمع، نحن في حاجة إلى أحزاب يسارية وليبرالية".

وعادَ العضو البارز داخل حزب العدالة والتنمية إلى حملة المقاطعة التي انتشرت خلال الشهور الماضية، وقال: "على الرغم من أن حزبنا لم يكن معنياً بالنقاش، ولا نتوفر على شركات محروقات ولا على شركات الحليب، وغالبيتنا مْزاليطْ، تحملنا المسؤولية وواجهنا الشعب، بينما المعنيين الأولين تْخبَّوْ ولم يخرجوا بكلمة واحدة".

واعتبر الرباح أن "الأحزاب المرضية" يجب أن تستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الإرادة الشعبية، وأن تعمل على تأطير المجتمع، وقال: "يا من خططتم لإضعاف الاتحاد الاشتراكي، تندمون اليوم لإضعافه، يا أبناء الاتحاد الاشتراكي الذين كنتم أحد الوسائل في إضعافه، أنتم تندمون اليوم"، مقراً بأنَّ "المجتمع في حاجة إلى قوة يسارية".

وأكمل: "نحتاجُ إلى حزب الأحرار أيضاً بمرجعيته الليبرالية، ولنا علاقة طيبة مع الحزب منذ أيام أمينه العام السابق أحمد عصمان"، إلا أنه اعترفَ بـ"وجود ماكينة متسربة داخل الدولة تصنع تيارات سياسية تظن أنه ممكن أن تحقق النجاح لكنها تفشلُ في خططها ولا تستطع التأثير في المواطنين".

ولمّح الرباح في خطابه إلى ما يجري في فرنسا من مظاهرات، وقال: "مهما كان جيش الدول وقوة مخابرتاها واقتصادها، فإن ضياع هيئات الوساطة قد يؤدي إلى سيناريوهات خطيرة، فطحن المؤسسات القادرة على استيعاب مشاكل الشعب قد يؤدي إلى نتائج كارثية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - رأي الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:05
ما كاين شي كارثة قد الحكومة المشؤومة. كفى من الكذب على المغاربة انهم شعب صبور ، فلا تزيدوا الطين بلة .
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91
2 - imad jerada الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:07
الله يخلصكم في الدنيا والاخرة .
دعوات المضلومين والفقراء والايتام غتوقف ليكم إلى يوم الدين... غير كولو لي بغيتو حسابنا يوم الحساب عند الدي لا يضلم عنده احد
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91
3 - rachid الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:09
اي نقابات واي احزاب هل تتحدث عن احزاب ونقابات اوروبا او تركيا كل الاحزاب مراقة تتبع مصلحتها وكل النقابات تبيع الماتش في اخر لحظة. حتى زيادة الساعة لم تتحدث عنها تترك المواطن يشتغل رغما عن أنفه في نفس التوقيت دون مراعات الا التعليم بعد احتجاج التلاميد. اضنك اما تتكلم وانت ناءم او تحلم.
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47
4 - عبدالرزاق الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:11
في نظرك هل عندنا أحزاب في المغرب .لا طبعا عندنا جمعيات لها مصالح خاصة فقط .المغرب أيها الوزير في حاجة إلى أحزاب اقتصادية يترأسها رجال أعمال لهم فكر ترامب همهم الوحيد هو ربح الوطن
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33
5 - متتبع الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:13
سبحان مبدل الاحوال الرباح بستنجد من أجل منصبه حتى ولو تحالف مع البام من تجارة الدين الى الاستنجاد
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23
6 - Moussa الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:14
The problem with our country is that we have wayyyyyy tooooo many parties, no real democracy in the world has even half the number of parties we have.
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-3
7 - محمد المغربي الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:16
الاحزاب والنقابات هي من اضعفت نفسها حين تركت الدفاع عن مصالح المغاربۃواجتهدت في مصالحها الشخصيه حيث اصبحت الاحزاب والنقابات في ملكيۃ اشخاص لايغادرونها الا بفعل الموت او الشيخوخه
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21
8 - غيور"ت" الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:16
السلام عليكم.
أنا لا أفهم لماذا كل واحد من هذه الحكومة الفاشلة إذا أراد أن يخاطب المغاربة يكذب ويقدم معطيات مغلوطة، لأن قبلكم أنتم الفاشلين كان المغاربة يتمتعون بكل شيء:الصحة التعليم مجانا الزبادات في الأجور...كل شيء كان في متناول المواطن. المواد الغذائية كانت بأثمنة منخفظة. المحروقات كان ثمنها في متناول الجميع الأسعار كلها كانت مناسبة. كانت الوظائف مفتوحة في وجه الشباب ذوي الشواهد لكل المستويات...ووووو حتى جاءت حكومتكم المنحوسة وحزبكم الفاشلة وانقلب كل شيء على عقبه وأصبحنا نعيش في متاهة دائمة ولم أر في حياتي شعب مقهور مثلما رأيته مع حكومتكم الظالمة. وأنت ما زلت تتكلم وتفوه بتفاهات لا يصدقها أحد سواك وكأن المواطنين راضين عنكم وهم يكرهونكم. الكل يكرهكم لماذا لا ترحلوا وتريحنا قبل أن يرمى بكم في مزبلة التاريخ.حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
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14
9 - مندر الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:19
منطقة يعقوب المنصور تغرق في مشاكل لاتعد ولاتحصى من فقر وتهميش وبطالة وانعدام السكن وغياب الامن والعشواءية ولا احد يحرك ساكنا لا الاحزاب ولا السلطة الكل عاجز الى متى...؟
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8
10 - سعيد الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:20
بل كل المواطنين، صغر أو كبر شأنهم يخدمون الوطن،،، و ان ثم طحنهم، طحنت الروح الوطنية فيهم ،أما الأحزاب و النقابات و خاصتًا في دول العالم الثالث فوجودها كعدمها لأنها تخدم مصالح رءساءها و منتسبيها حسب درجة الانتساب أما الشعوب فلها الله و نظالها أن فكرت فيه اصلا ،،،
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15
11 - معجبنيش لحال الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:20
مكاينش عندنا شي حاجة في المغرب سميتها المعارضة و لا النقابات كلكم واحد كتمثل على الشعب المطحون الله ياخذ فيكم الحق و نجينا منكم حزب النفاق جيتو لحكومة باش تجمع لفلوس ماشي باش تخدم المواطن و الوطن جماعة شلاهبية إلى يوم الحساب
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14
12 - ميمون الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:22
حان الوفت للاضرابات المفتوحة
النقابات تتواطئ مع الحكام والضحية الشعب

لابد من الخروج من عباءة التنظيمات اانقابية وخلق تنسيقيات وخوض نضال حقيقي

تقاعداتنا سرقت
أموالنا تنهب
لا صحة
لا تعليم
لا قانون
لا حقوق
لا قضاء...
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13
13 - mosi. الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:23
صل ركعتين و تب الى الله و استغفره على البهتان الذي قلت ا سي الرباح...انت تعرف ونحن نعرف ان كل الاحزاب تستغل المواطن لحلب الوطن و كل النقابات تستغل العمال لحلب الوطن ايضا...
والله لن نسامحكم ابدا لا انتم في الاحزاب لا مصاصي الدماء في النقابات...
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12
14 - اكرم هيثم الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:23
الاحزاب والنقابات تخدم الوطن ههه والله ما عندكوم وجه علاش تحشمو ...خليو لينا الوطنية وخودو الوطن
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15 - ramssis الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:25
ﻻ والله الى راكم خدامين الوطن بكل ما اؤتتم من من قوة الدكاء
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5
16 - م ن الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:26
عدرا الرباح. الاحزاب ونقابات لاتخدم الا نفسها ودليل علا دالك هوا تصوتهم علا اعفاىهم من ادائ الضرائب مع العلم ان اغلب نواب لدبهم شركات ومقاولات وزيدوزيد
من يئدي الضرائب الا المواطن البسيط وضعيف
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8
17 - سمعنا الأقوال فأين الأفعال؟ الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:29
أين هي تلك الأحزاب وتلك النقابات " القادرة " على حل مشاكل الشعب والتي لا تريدها أن "تُطحَن" ؟ كن صادقا مع الله أولا ومع الشعب ثانيا ومع نفسك ثالثا وأخبرنا : هل حزبك يَحكم ؟ أين هو من السياسة الشرعية التي خدعتم بها الشعب إبان الانتخابات ؟ أين البرنامج الذي خُدع به من وضعوا ثقتهم فيكم ؟ لن ينقل الشعب رحاه إليكم ولكن سيجعلكم غي غيابات جب التاريخ وينساكم لأنه سئم الأقوال واشتاق كثيرا إلى الأفعال.
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18 - الحليم الحيران!!! الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:29
حزب العدالة والتنمية إستنفذ أغراضه وانتهت مدة صلاحيته،فبعد ما كان يسوق نفسه بأنه واقي الصدمات والحاجز بين الشعب والقصر،تيقن الحزب أن الشعب عاق و فاق،وبدأ يشير بالأصبع مباشرة إلى القصر ويحمله مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في المغرب.عاد حزب العدالة والتنمية ليعزف على نفس الوتر الذي مزقه الشعب.وفي هذه العبارة خير برهان،بحيث إنتقل الحزب من برنامج محاربة الفساد والتماسيح والعفاريت إلى محاربة الشعب نيابة عن القصر.(على الرغم من أن حزبنا لم يكن معنياً بالنقاش، ولا نتوفر على شركات محروقات ولا على شركات الحليب، وغالبيتنا مْزاليطْ، تحملنا المسؤولية وواجهنا الشعب، بينما المعنيين الأولين تْخبَّوْ ولم يخرجوا بكلمة واحدة)
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0
19 - عبد الله المغربي الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:35
السي رباح لا يشاهد التلفاز و لا يتتبع ما يقع في العالم و خصوصا حاليا في فرنسا لو كان متتبعا لما قال هذا الكلام، الأحزاب و النقابات إذا انغمست في الحسابات السياسية و الصراعات فيما بينها و نسيت دورها اتجاه المجتمع و الشعب فلا محالة ستفقد مصداقيتها و سيتكلم المواطن بلغته البسيطة و مطالبه المعيشية الواضحة. إذا كفانا من إلصاق التهم بالآخر المجهول و لنأخذ العبرة مما يقع في ماما فرنسا التي تحب نخبنا تقليدها و التقليد لن يقتصر على اللغة و الساعة و القطار السريع فقد يمتد الى غير ذلك...
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20 - ahfir الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:35
Il a bien appris sa leçon de ce qui ce passe en France .
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21 - khalid الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:36
كل الأحزاب والنقابات و المسؤولون يطحنون الشعب ستحاسبون في الدنيا ثم امام الله في الاخرة
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22 - ملاحظ الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:37
انتم من طحنتم النقابات بافشالكم للحوار الاجتماعي وتعمدتم عدم استجابة مطالب النقابات لتوقعوا بينها وبين الطبقة العاملة فبافشالكم للحوار الاجتماعي استطعتم ان تستصغروا النقابات في اعين الشغيلة التي لم تعد تثق بها وللاسف فالنقابات يعرفون هذه المكيدة لكنهم لا يابهون بها طالما انهم يحصلون على امتيازات من الحكومة فلو كانت النقابات فعلا جادة في الدفاع عن حقوق الشغيلة لقدم استقالاتها للحكومة وتعلن للشغيلة بانه لا امل في الحوار الاجتماعي وان النقابات لم يبق لوجودها اي معنى ما دامت لم تحقق شيءا يذكر للشغيلة وبذلك سوف تكون النقابات لعبت دور البطل وسوف يذيع خبر استقالاتها في مختلف منابر الاعلام العالمية وسيعرف العالم بان الطبقة الشغيلة في بلادنا اصبحت مهددة بالفقر
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23 - aziz الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:41
ان خيرة ابناء هاذا الوطن ومن يستطيع فعلا ان يمشي بالبلاد والعباد الى الامام لا ولن ينخرط في هذه الدكاكين والصالونات الخاصة بالمسترزقين المنتفعين الوصولين.انتم لا تمثلون الا انفسكم واعلموا ان رجالات المغرب الحقيقين في الظل ولا يشاركونكم مسرحياتكم القذرة.60 عاما من ((اللستقلال)) والوضع يزداد تفاقما والسبب هم انتم احزاباونقابات.
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24 - maroki الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:42
السيد الوزير انتم تتمتعون بالحصانة وتسافرون على حساب الشعب الذي انتخبكم ولكم سكن لاءق ووو..
ان الشعب يريد منكم توفير فرص الشغل الرسمي لا المؤقت و باجور تغطي السكن و المدرسة والنقل و العيش الكريم.
اما تفكيركم في الاحزاب مضيعة للوقت ليس لدينا اصلا احزاب انما مافيات تستفيد وتنهب الاخضر واليابس.
تذكروا ايام الزلطة. و تجولوا في القرى الناءية و الجبال الوعرة لتعرفوا على من تحكم حكومتكم السامية العالية الغنية و تفشي الجريمة انما هي اسباب فشل حكومتكم.
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25 - السفير الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:43
الأحزاب بدون استثناء لا تخدم الوطن وإنما مصالحها فقط كلها اَي لاحزاب تجري وراء كعكة من المال والذهب والفوسفاط والحوت ووووو يجهزها من يحكم الحكومة والأحزاب اما الخاسر الأكبر هو الشعب المظلوم فكفاكم كذبا ونفاقا
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26 - Ghomari الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:43
كنا تعتقد أنك يا أيها "الرابح" أنك ابن الشعب و ثاق فيكم المغاربة. لكن تبين أنكم جماعة من الانتهازيين و الفاسدين مثلكم مثل الذين سبقوكم...
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27 - Doukali الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:46
قربت الانتخابات بدات الليونة في الخطاب . عقنا بيكم
يالله قدي الغرض كلشي فيديكم دابة بينو لينا حسن نواياكم ولا غي بلا بلا
النقابات والاحزاب قادين لغرض لروسهم وحبابهم اما المواطن ليس الا مطية تركبون عليه
وتا سيييييييييييير الله يلعن لي ما يحشم
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28 - متتبع الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:48
ان لم تستحي فافعل ما شءت انا اعرفك يا سيد عزيز منذ كنت تسوق سيارة كونغو اما الان فتملك اسطول من سيارات النقل الخاصة بعمال المنطقة الصناعية في القنيطرة و كل واحدة منها تبلغ الملايين و انت لديك مرتب وزير و لم تكن يوما رجلا غني دون ذكر المزارع التي حصلت عليها من اراضي السلاليين ... وما خفي كان اعضم بلا شك اقول لك برافووو لم تضيع وقتك في 7 سنوات من الفقر المدقع الى الغنى الفاحش لقد اتقنت الاتجار في الذين فاحذر من ان تموت لانه ليس مع الله تجارة
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