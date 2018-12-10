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الرئيسية | سياسة | العلمي: أرفض الاستغلالات السياسويّة لتوجيهات الملك محمد السادس

العلمي: أرفض الاستغلالات السياسويّة لتوجيهات الملك محمد السادس

العلمي: أرفض الاستغلالات السياسويّة لتوجيهات الملك محمد السادس
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:00

أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، رفضه الاستغلال السياسوي للتوجيهات التي قدمها الملك محمد السادس من أجل تدارك التعثرات ضمن مشروع التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة.

وترأس الملك محمد السادس، يوم الخميس الماضي بالقصر الملكي في الرباط، جلسة عمل خصصت لمتابعة موضوع تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهني.

وفي مستهل هذه الجلسة استفسر الملك حول تقدم تنفيذ مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، الذي سبق أن ترأس انطلاقته في 28 يناير الماضي في أكادير، والذي يشكل المنطلق للتنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية، مثيرا الانتباه إلى تعثر هذا المخطط الذي لم يعرف أي تقدم منذ إطلاقه، داعيا القطاع المعني إلى تضافر الجهود وتحمل مسؤولياته قصد الإسراع بتنزيله داخل الآجال المحددة.

وفي هذا الصدد قال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في تصريح لهسبريس، إن"التنبيه الصارم للملك بخصوص التأخر الذي يعرفه مشروع مخطط التسريع الصناعي في جهة سوس كان واضحا ومفهوما وأتى في وقته، مسجلا أن "المشروع عرف بعض الاختلالات والتأخرات.. ورسالة الملك محمد السادس وصلت وبدأ العمل من أجل تدارك هذا التأخر، والعمل على تجاوزه".

وأوضح العلمي، ضمن التصريح نفسه أن "الوزارة قامت بفحص جميع الخطوات التي تمت في المشروع، ومؤخرا عُقد اجتماع ما بين جميع الأطراف الموقعة على المشروع بما فيها على صعيد الجهة"، مضيفا: "باشرنا العمل لكي نكون عند حسن ظن ملك البلاد، وكي نتحمل مسؤولياتنا ونعالج مكامن الخلل".

وفي هذا الصدد، التزم المسؤول الحكومي بـ"تعديل الأخطاء، ليكون الاشتغال عند مستوى تطلعات ساكنة جهة سوس"، مشيرا إلى أن "الساكنة ستفتخر بمشروع من هاد الحجم، وبلا شك سيجلب استثمارات مهمة، ويخلق الآلاف من فرص الشغل"، ليضيف: "هذا التوجيه مهم وأتى في وقت ملائم، وسيكون دافعا لنا للتجند أكثر من أجل إنجاح المشروع والسهر على تجاوز ما فات من تأخر".

"لن نقبل من أي طرف، كيفما كان، أن يستغل مسألة تتعلق بتعليمات ملكية سامية ضمن أغراض سياسوية"، يقول العلمي الذي أضاف أن "شِي نَوعيّة دْيَال السياسيين اللِّي كَايْحَاوْلُو يْدخْلُوا على الخط خَاصّهُم يْعْرْفُو أن لا مكان لمحاولاتهم، وأن تعليمات الملك محمد السادس الصائبة غَادِي نطْبْقُوها بِكُل صَرَامَة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - أبي رقراق الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:03
الاستغلال السياسي يقوم به الضعاف و تجار الدين؛ العلمي كفاءة نعتز بها جميعاً وعاش الملك
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2 - طارق الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:08
وماذا تفعل الان. الا تستغل مى تدعوا لعدم استغلاله
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3 - نعمان الرباطي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:10
البواجدة لطالما تطاولوا على صاحب الجلالة وهذا أمر مرفوض
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4 - كميل الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:10
منعرف ختى امتا غادي تبقى هاد جهة سوس. فصيراعات سياسية مخلاو ليخدم مخدمو
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5 - كريمة الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:11
العدالة باغين استاغلو اي حاجة لضرب الاحرار
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6 - مريم الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:11
هاد البواجدة حتى جلتلة الملك مخلاوه وكيقلبو اديرو العصا فالرويضة باش هاد البلاد ازيدو اغرقوها
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7 - ساااخر الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:12
واش دابا البواجدة اقدو على كفاءة مولاي حفيض ههه خايبة تا فالتعاويدة واصل أيها الوزير ولا تهتم بالخصوم السياسيين الفاشلين
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8 - تايمور الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:13
نفتخر بكفاءتنا الوطنية. المزيد من العمل من اجل هذا الوطن.
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9 - زولا الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:14
حزب الندالة والتقشف خرج على البلاد وقهرنا بالزيادات وغرق البلاد
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10 - جليلة الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:14
كنطالب جلالة الملك احيد علينا هاد حزب الندالة والتعميش ويعطونا التيقار خرجو على البلاد
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11 - karim الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:15
نتمنى التوفيق للسيد وزير الصناعة من بين ابرز الوزراء في تاريخ المغرب
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12 - كريمة الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:17
الباجدة عطونا التيقار عطونا ابتيقار خرجتو على البلاد دعيناكم الله
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13 - مواطنة الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:18
السيد الوزير الله اعينك مع هاد الباجدة الله اوفقك
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14 - مغربي مع الأسف الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:19
إذا كان باقي للملك محمد السادس شي حاجة يديرها فهاد البلاد، هي يفتح لينا الحدود نخرجو بحالنا. والسلام.
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15 - البيضاوي الأمازيغي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:19
جهة سوس خاصها افتحاص (audit) في جميع مناحي التنمية فلاحية كانت او صناعية او مجالية او بنية تحتية المشكل ان أموالا كثيرة تهدر بدون نتيجية و توجيهات الملك نابعة من هذا الواقع غير المفهوم و الذي يتحمل مسؤوليته المنتخبون و المشرفون على انجاز المشاريع جهة سوس تدور في دائرة مفرغة و تنتج اغتناء الاغنياء و افتقار الفقراء
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16 - حسين الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:19
سي الوزير الله اوفقك دعواتنا معك لبغاي اخدم باين مع هاد البواجدة متدير والو حيت مكيحشموش
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17 - بيجيدي سابق الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:23
امر طبيعي أن تتعرض قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار للحملات المغرضة ولحملات استهدافية لغرض في نفس يعقوب
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18 - Ziryab الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:25
مضيفا: "باشرنا العمل لكي نكون عند حسن ظن ملك البلاد
يعني أنك لا تعير أي اهتمام للساكنة و كل ما يهمك هو رضى الملك. و كل ما يرهبك هو غضب الملك. فلولا الملك لبقت تلك المشاريع في الرفوف دون أن نعرف دوافع ذلك. فمدة صلاحية السكان إذن لا تتعدى الفترة الإنتخابية. تأخذون من الديموقراطية فقط ما يوصلكم للسلطة ثم تطوى الصفحة. رغم أننا نعرف أنك من أصحاب المظلات التي سقطت على الحكومة خارج الإنتخابات و بالتالي ليس لكم دين تؤدونه لأحد من غير الذي وفر لكم المظلة.
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