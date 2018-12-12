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الرئيسية | سياسة | المجلس الحكومي يناقش تحديد أتعاب الموثقين

المجلس الحكومي يناقش تحديد أتعاب الموثقين

المجلس الحكومي يناقش تحديد أتعاب الموثقين
هسبريس من الرباط
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 12:05

ينعقد مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، غدا الخميس، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.

المرسوم الثاني يهم تحديد مبلغ أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات.

ويختم المجلس أشغاله، وفق البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ali الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 12:27
وفي نفس السياق يجب تضمين بنود جديدة تمنع الموتقين من تجاوز اختصاصاتهم في نفس الوقت فهم يقومون بدور الوساطة في العقار اي انهم بلغة أهل الميدان يسمسرون في كل شيء مع انه ممنوع عليهم مما جعل اغلبيتهم مؤخرا تتورط في الاستيلاء على أموال الزبائن.
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