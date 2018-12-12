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كُتّاب وآراء
المجلس الحكومي يناقش تحديد أتعاب الموثقين
ينعقد مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، غدا الخميس، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.
المرسوم الثاني يهم تحديد مبلغ أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات.
ويختم المجلس أشغاله، وفق البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.