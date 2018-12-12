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الرئيسية | سياسة | صناع القرار بفرنسا يبددون "سحبا عابرة" في العلاقات مع المغرب

صناع القرار بفرنسا يبددون "سحبا عابرة" في العلاقات مع المغرب

صناع القرار بفرنسا يبددون "سحبا عابرة" في العلاقات مع المغرب
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 11:00

رغم التوتر الذي تشهده العلاقات المغربية الفرنسية بين الفينة والأخرى، إلا أن صناع القرار في باريس يعتبرون ذلك مجرد سحابة عابرة، ويؤكدون أن العلاقات بين البلدين قوية ومتينة بحكم التعاون التاريخي الذي يجمع بينهما.

دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى قال إن فرنسا والمغرب "ملتزمان بمواصلة حوار دائم وصريح في جميع المجالات والقضايا، لأن المملكة دولة صديقة وحليفة في إطار الأولويات التي حدّدتها اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالتعاون الدولي".

التنسيق بين المغرب وفرنسا، وفقا لمصادر دبلوماسية تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية في باريس، لا يهم فقط الدولتين، بل أيضا القضايا الإقليمية والدولية والتحولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من قبيل الوضع في ليبيا والتغيرات في منطقة الساحل والصحراء ومحاربة الإرهاب.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريحه على هامش دورة تكوينية تنظمها وزارة الخارجية الفرنسية لعدد من الصحافيين المغاربة، أن "الروابط بين البلدين متقاربة جدا، والاتصالات تجري بشكل يومي بين المسؤولين الفرنسيين والمغاربة".

وقالت مصادر في الخارجية الفرنسية إن "المغرب حقق في السنوات الأخيرة تطورا نوعيا على مستوى البنية التحتية والطرق والموانئ والمطارات بدرجة أولى، وهو ما زاد من تعزيز التجارة بين البلدين، وما يدل على ذلك وجود 900 شركة فرنسية مستقرة في المغرب بحجم استثمارات يبلغ 2.4 مليار يورو".

"هذا المستوى الذي وصلنا إليه اليوم من العلاقات مكن من ترسيخ وضع المغرب كشريك اقتصادي تاريخي لفرنسا"، يضيف الدبلوماسي الفرنسي، الذي أكد أن المملكة المغربية هي الوجهة المفضلة للاستثمارات الفرنسية.

وبخصوص الجالية المغربية في فرنسا التي تبلغ مليونا ونصف المليون نسمة، حسب آخر الإحصائيات، وهو أكبر تجمع للمغاربة خارج البلاد، أشار المتحدث نفسه إلى أن هناك روابط إنسانية وثقافية توحد بين هذه الجالية وبين الفرنسيين، مضيفا أن "المغاربة يتربعون على عرش أقوى الجاليات الأجنبية في فرنسا، ضمنهم حوالي 37 ألف طالب مغربي يتابع دراسته هنا".

ويحتلُّ المغاربة الصدارة من حيث عدد الطلبة الأجانب الذين يُتَابعون دراستهم بفرنسا؛ إذ بلغ عددهم 38 ألف طالب سنة 2017. وحسب تقرير صادر عن "الوكالة الفرنسية للتعليم العالي"، فإن 11 في المائة من الطلبة المغاربة مسجلون في الجامعات الفرنسية، أي ما مجموعه 25 ألفا و669 طالبا، فيما بلغ عدد الطلبة المسجلين بمدارس التجارة 3 آلاف و570 طالبا. أما عدد الطلبة المسجلين بمدارس المهندسين، فبلغ 4 آلاف و698 طالبا.

من جهة ثانية، لفت المصدر الفرنسي إلى أن غياب الرئيس إيمانويل ماكرون عن مؤتمر مراكش العالمي حول الهجرة جاء بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد، والخطاب الذي كان مبرمجا أن يلقيه حول تداعيات حركة "السترات الصفراء" مساء أمس الاثنين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حضر الشهر الماضي مراسيم تدشين الملك محمد السادس للقطار فائق السرعة "البراق"، وهو مشروع اقتصادي ضخم تم إنجازه بشراكة فرنسية مغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عبدو 23 الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 11:19
ويستمر عقد الحماية تحت مسمى التعاون..
عندما يستقل ااوطن بقراراته حينها فقط سيسترد الصحراء وسيفرض ارادته على المجتمع الدولي
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22
2 - فرنسا نعم الصديق الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 11:21
صراحة فرنسا نعم الصديق للمغرب رغم مشكل الاستعمار والاراضي المغربية الا انها برأت ذمتها في زمن محمد الخامس.فرنسا اليوم داعم للمغرب بقوة سياسيا واقتصاديا وسياحيا.كثيرا ما استعملت الفيتو في مجلس الامن لصالح المغرب.ولولا المقاولات والمصانع الفرنسية والدعم المالي لكان المغرب في وضع اخر.اما اهل الخليج كانو يطلقون عشرات الاوهام من الاستثمارات ثم يختفون واخرها مشروع المهدية.الاستثمارات الفرنسية توفع الاف فرص العمل.وهذا ما يجعل الجزائريين ينبحون دائما في قنواتهم لماذا تفضل فرنسا المغرب على الجزائر.واخيرا سياحيا حيث ملايين الفرنسيين يزورون المغرب.اللهم ادم صداقة البلدين الصديقين
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-3
3 - سعيد الراجي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 11:26
المغرب سيبقى دائما مجرد عبيد ودركي لفرنسا، مادمنا لم نستقل اقتصاديا وتقافيا ولغويا واعلاميا....فالمغرب دوره حماية فرنسا من المهاجرين وإنشاء شركات له في افريقيا بسبب الصورة السلبية لفرنسا في افريقيا ودور فرنسا هو نهب ترواتنا، وعندما نشكل دولة مستقلة بمعنى الكلمة أنذاك يمكن القول أننا حليف لفرنسا، يجب أخد العبرة من ليبيا التي تعتبر اوربا حليفا لها لكن هي أول من ارسل الطائرات لقصفها وقتل القذافي
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9
4 - دولة إستعمارية الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 11:27
فرنسا صديقة المصالح تنهب ثرواتنا بواسطة شركاتها التى تستعمرنا. ولا تريد حل لمشكل الصحراء المغربية. وتكيل بمكيلن وجه مع الجزائر وجه مع المغرب.لتبقي مستفيدة من الدولتين.
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12
5 - Nabil sy الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 11:38
وقالت مصادر في الخارجية الفرنسية إن "المغرب حقق في السنوات الأخيرة تطورا نوعيا على مستوى البنية التحتية والطرق والموانئ والمطارات بدرجة أولى
Hhhhhhhhhhh
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