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الرئيسية | سياسة | الملك يدعم مجهود غوتيريس لحل نزاع الصحراء

الملك يدعم مجهود غوتيريس لحل نزاع الصحراء

الملك يدعم مجهود غوتيريس لحل نزاع الصحراء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 20:03

استقبل الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بالرباط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عقب مشاركته في المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة بمراكش.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:

عبر السيد غوتيريس لجلالة الملك عن امتنانه بخصوص التنظيم الناجح بالمغرب للمؤتمر الحكومي الدولي من أجل المصادقة على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والذي تميز بالمصادقة على "ميثاق مراكش".

من جهة أخرى، أبرز السيد غوتيريس المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، ودورها البناء على مستوى التعاون جنوب -جنوب، وفي تنفيذ أجندة 2030 من أجل التنمية المستدامة والتغيرات المناخية.

كما نوه الأمين العام بالالتزام السخي والثابت للمملكة إزاء عمليات حفظ وتعزيز السلام، خصوصا من خلال التجريدات الهامة للقوات المسلحة الملكية، التي تم نشرها في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى.

كما هم هذا الاستقبال الوضع بمنطقة المغرب العربي وحول القارة الإفريقية.

وتم التطرق، من جهة أخرى، لقضية الصحراء المغربية في ضوء المائدة المستديرة، التي انعقدت بجنيف يومي 5 و 6 دجنبر.

وفي هذا السياق، جدد جلالة الملك للسيد غوتيريس دعم المملكة للجهود المبذولة من قبل الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل لحل سياسي ونهائي لهذا النزاع الإقليمي.

حضر هذا الاستقبال عن الجانب الأممي، السيد ميغيل غراسا المساعد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والسيد كسيم ديان مدير الشؤون السياسية بمكتب الأمين العام. وعن الجانب المغربي، السيد فؤاد عالي الهمة مستشار صاحب الجلالة والسيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي".

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