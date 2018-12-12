24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. معظم الألمان يعتبرون أنفسهم "مواطنين صالحين" (5.00)

  2. ماكرون والعثماني (5.00)

  3. ماكرون يطفئ نيران "السترات الصفراء" بماء 10 مليارات يورو (5.00)

  4. سرقة عيادات طبية تثير الهلع في مدينة طنجة (5.00)

  5. تقرير يوصي المقاولات المغربية بتحالفات إستراتيجية بالقارة الإفريقية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | بعد دعوة الملك .. الجزائر ترفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بالمغرب

بعد دعوة الملك .. الجزائر ترفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بالمغرب

بعد دعوة الملك .. الجزائر ترفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بالمغرب
هسبريس – نورالدين إكجان
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:00

شكل حضور نور الدين بدوري، وزير الداخلية الجزائري، لأشغال التوقيع على الميثاق الأممي حول الهجرة بمراكش نقلة في السلوك الدبلوماسي للجارة الشرقية تجاه المغرب".

وتطرقت مصادر إعلامية من بلد "المليون شهيد" إلى ما أسمته "رفع مستويات التمثيل الدبلوماسي الجزائري في المواعيد الدولية التي يحتضنها المغرب.

واعتبرت المصادر ذاتها "حضور وزير الداخلية نهاية لـ"قرار سياسي مهم"، اتخذ سنة 2013، يتعلق بخفض التمثيلية الجزائرية في مختلف المحافل والنشاطات والاجتماعات التي تعقد في المغرب، خصوصا بعد أن تحدث المسؤول الحكومي بلسان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة؛ وهي أول زيارة يقوم بها سياسي جزائري إلى المملكة، بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء".

وفي سياق ذي صلة، على الرغم من التصريحات الرافضة التي أصدرها إسلاميو الجزائر، خلال الأيام القليلة الماضية، بخصوص مبادرة حزب العدالة والتنمية المغربي للتداول في مضامين الخطاب الملكي الداعي إلى تجاوز الخلافات مع الجارة الشرقية، استدركت حركة مجتمع السلم الإسلامية خرجاتها، وقررت اللقاء بوفد عن "البيجيدي" خلال الأسبوع المقبل، بالعاصمة الجزائرية، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الزيارة تأتي ضمن "بروتوكول تعاوني"، يقول عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم؛ لكن في المقابل نفى سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام بحزب العدالة والتنمية، أن يكون له علم بها إلى حدود اللحظة، مكتفيا بعبارة "مكاين والو لحد الساعة"، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وكانت الحركة الجزائرية قد أوردت، في وقت سابق، أنها "لم تتسلم مبادرة من حزب العدالة والتنمية. كما أن موضوع العلاقات الجزائرية المغربية ليس مرتبطا عندها بمناسبة خطاب الملك المغربي الأخير"، رابطة الدعوة الملكية للجزائر بـ"الضرر الكبير، خاصة على المستوى الاقتصادي الذي نال من المغرب جراء الغلق المتواصل للحدود منذ حوالي 24 سنة".

وأضاف المسؤول الحزبي أن "المصالح التي تدوم هي التي تكون مشتركة، وعلى الجزائر أن تبحث عن مصالحها؛ فالمغرب في النهاية هو جار وبلد شقيق"، رافضا الحديث عن المواضيع التي سيتطرق إليها التنظيمان السياسيان في اللقاء"، وزاد: "الوضع بين الجزائر والمغرب غير مقبول، واستمراره بهذا الشكل فيه مضرة للجميع"، مسجلا أن حزبه سبق له أن دعا إلى فتح الحدود بين البلدين وتكوين سوق مشتركة تعود بالفائدة على كل الاقتصاديات المغاربية.

وفي هذا الصدد، يقول بوحنية قوي، المحلل السياسي الجزائري، إن "حركة "حمس" وحزب العدالة والتنمية يتقاسمان الرؤية نفسها في مسألة الاتحاد المغاربي"، مشيرا إلى أن "الطرفين متموقعان في الفعل السياسي المغربي الجزائري، ولهما القواسم نفسها على المستويين الديني والسياسي".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "انخراط الطرفين في البناء أمر مهم، خصوصا في ظل أجواء الانفتاح بين البلدين"، لافتا إلى أن "اجتماعهما يندرج ضمن الدبلوماسية الشعبية والحزبية"، وزاد: "المهمة الحالية لكليهما هي المساهمة في بناء الصرح المغاربي، لأن الجو الحالي حاسم في استكمال الورش المفتوح".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - Aadil الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:19
اللهم ألف بين قلوب الاخوة المغاربة والجزائريين
الاتحاد قوة
المستعمر الغاشم هو المستفيد من هذا الوضع
وهو الذي يحرض الذباب الالكتروني للإيقاع بين الإخوة المغاربة والجزائريين
نسأل الله ان يجهل كيده في نحره قولوا امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
92
2 - النبيل الكادح الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:20
بناء العلاقات بين الدول المغاربية ضرورة وجود واليد المدودة لابد وأن يستجاب لها وترك الخلافات السياسية جانبا ولننظر أين وصلت الدول بفضل التكتلات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
3 - جوج بغال الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:21
الجزاءر معروفة اشنو باغا ..تقسم الصحراء...مايسولش المغرب في بشار..تندوف.. القنادسة...واخذ ريادة شمال افريقيا ...خصوصا المغرب الكبير....مانغير هاد الشي غير وجدوا للعكس والمعاكسة اوشوف توصل الحرب والامس ليس ببعيد...وجب غلق الحدود ...تنميةالمنطقة الشرقية ولو بجعلهم بامتيازات الجنوب...تدريس الخريطة في المقررات بوجود المنطقة المسروقة(بشار.تندوف.قنادسة...الخ)...انهم يعولون على ضعفنا واخذ اشياءنا...وما بحوزتنا ...غاشمون...منين جاتكم هاديك الخلاوات ...كون خرجت فرنسا بكري من عندكم...غاديين تكونوا مثل تونس او اصغر..تحية للاحرار في الجزاءر الذين يكنون الحب لابناء جلدتهم في المغرب...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
4 - RAFIK الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:23
الله يجيب الخير و يهدي الجميع لما يخدم مصالح البلدين و الشعبين. أعباد االله، قربوا و لا تباعدوا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
5 - KHALID BOUIFLANE الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:35
والله العظيم لو يتحد المغرب و الجزائر لمدة 20 سنة فقط، لأصبحا أكبر قوتين في كل المجالات إفريقيا وحتى في دول البحر الأبيض المتوسط ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
6 - رسالة الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:36
على الجارة أن تأخذ بعين الإعتبار الدم وفتح الحدود للاخوة وتهيل صلة الرحم بينهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - ملينا من القال والقيل الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:37
يجب على المغرب أن ينسى الجزائر وأن لايتدكرها إلا في المناسبات الضرورية كإستقلالها وأعياد إسلامية،كما علينا الكف بمطالبتها بفتح الحدود،لقد قمنا بواجبنا الإنساني والديني على أحسن وجه.
الكرة في ملعب الجزائر أتركوها عندها تفكر فغير دلك لاينفع.
يجب علينا أخد العبرة من ماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية كيف كانو وكيف أصبحو في وقت وجيز،فالإعتماد على النفس يجعل منك الإصرار إلى الأحسن دون مساعدة الأخرين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - مباشر الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:39
لما أرى كيف كوريا الشمالية التي كانت عما قليل و هي تسخن قضبان الأورانيوم لصنع قنبلة نويية لتؤذي بها جارتها الجنوبية و تحرج أكبر قوة في العالم ..و مع ذلك بردت من انفعالها و مفاعلاتها النويية و دخلت في محادثات مع أكبر ليبيرالي عالمي الرئيس ترامب..و أقارن هذا بين المغرب و الجزائرالإخوة في العرق و الدين و اللغة و حجة هذه الأخيرة طائرة اعترضتها فرنسا بتبليغ من المغرب و حرب بضعة أيام لم يعد التاريخ يتذكرها و في مقابلها قطيعة 40 عام و عداوة و بغضاء و ضرب للمصالح الحيوية و..و..
أقول حينها نحن نتوفر على شخصية لا مثيل لها في العالم و رأس و لا أقسح منه في العالم و حتى مع الزمن لا تنال منه هشاشة العظام..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - صلاح الدين الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:39
الحمد لله (ان مع العسر يسرا.) اللهم يسر الأمور لما فيه مصلحة المسلمين في جميع أقطار الدنيا . المبادرة فيها خير كثير للجميع بإذن الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
10 - الصحراء المغربية الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:39
رابطة الدعوة الملكية للجزائر بـ"الضرر الكبير، خاصة على المستوى الاقتصادي الذي نال من المغرب جراء الغلق المتواصل للحدود منذ حوالي 24 سنة".,,,,,,,,,
وزاد: "الوضع بين الجزائر والمغرب غير مقبول، واستمراره بهذا الشكل فيه مضرة للجميع"،
الجزايريين غي يرونو. مرة المغرب محاصر اقتصاديا. مرة اخرى المضرة للجميع
ادا لم تكن لكم مصلحة ايها الساسة في الجزائر من فتح الحدود فلا تفتحوها حتى يفتحها الفاتحون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
11 - الحقيقة الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:41
كيضحكو علينا بعيناكم هاحنا جينا مابغيناكمش بعدو علينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
12 - من تماسينت المنسية alhoceima الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:43
الحدود بين المغرب والجزاءر الشقيقة غلقها الحسن الثاني في 1994 واشقائنا الجزاءريون مازال مانساوهاش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - إقرأ انه المفيد الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:44
الحمد لله المغرب يبرأ نفسه امام الله وحان دور الجزائر ايضا وكفى من التصريحات الغابوية (وزير جزائري)المغرب إدي دقيقنا و إدي... كلام الاطفال يمر في القنوات الجزائرية يضنون ان المغرب يعيش وسط كهف .الحمد الله مخصنا خير لدينا اكتفاء ذاتي و نصدر للدول الاروبية وتقول علاش بغيتوه اتحل.قال تعالى:وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا
ويقول «لورانس براون»: «إذ اتَّحد المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنةً على العالم وخطرًا، وأمكن أن يصبحوا نعمةً له أيضًا، أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا قوة ولا تأثير.
وإن وحدة المسلمين مُفْضِيَةٌ إلى قوتهم وعزتهم، كما أن فرقتهم سبيل إلى ضعفهم وخذلانهم، وهوانهم على أعدائهم.
«إن حروب المسلمين علمتنا أن الوحدة الإسلامية هي الخطر الأعظم الذي ينبغي على الغرب أن تَحْذَرَه وتُحاربه!
مِن دواعي فرح فرنسا انجلترا امريكا أن الخلافة الإسلامية زالت، ولقد ذهبتْ وتتمنى أن لا تعود خوفا منها❤
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
14 - ولد الناس الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:44
ليس مقياس زيارة هذا الوزير لانه مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة و ثانيا قبل سنتين حضر وزير خارجيتهم و رئيس البرلمان لمؤتمر المناخ بمراكش و الذي رعته الأمم المتحدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
15 - Oussama dz الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:44
من جزاءري الي اخواني المغاربة .اكثر ما حز في نفسي الصائفة الفائتة هو وصولي لغاية الحدود المغربية الجزائرية و رأية لافتة حدود مغلقة فوالله اقشعر جسمي للمنظر و مازادني حزنا هو السلام بالايدي بين الحيران من اقرب نقطة حدودية .صبرا جميلا اخوتي ستفتح الحدود بإذن الله و حسبي الله و نعم الوكيل فيمن كان سببا في غلقها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - الكحلوش الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:48
المؤتمر المقام على ارض المغرب هو تابع للامم المتحدة والجزائر شاركت في اطار اممي بوزير الداخلية كماشارك سابقا وزير خارجية الجزائر رمطان العمامرة في قمة المناخ ولا دخل للمغرب في الدعوات الموجهة للدول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
17 - محمد الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:48
مليون شهيد هي كذبة إخترعها جمال عبد الناصر ثم صدقها ونشرها الهواري بومدين بالمناسبة أتحدى وزارة المجاهدين في الجزائر أكبر تحدي أن تأتي لنا بأسماء عشرة الالاف شهيد فقط وتحدد لنا تاريخ وأماكن إستشهادهم وأماكن دفنهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - غيور على المغرب العربي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:50
ها العار إلى ما تصالحوا وباراكا من شغول الدراري , وخليونا نمشيوا نتساراوو في أرض الله الواسعة من طنجة حتى لوهران حتى الجزاير حتى لتونس حتى لطرابلس وسمحولي على التعبير , راه غير من الغيرة باش كنهضار , يقول سبحانه وتعالى : هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فإمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه .... لا تغيروا قوانين الله على الأرض بسياساتكم الخاوية , لقد تعارفت على الجزائريين عندما كنت في فرنسا والله هم بشر طيبون , مثلنا مثلهم وحتى توانسا الله يعمرها دار ,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - ملاحظ الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:51
لن أزور الجزائر لا أنا و لا أولادي إﻵ بعد إنهاء نزاع الصحراء المغربية المصطنع !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
20 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:52
اتفق مع رقم 3
كلامكم صحيح ليس لدينا اي مصلحة لا مع الجزائر ولا مع الدول (الاتحاد المغاربي) كان زمن هذا وما افادنا بشئ . الكل يبقى في مكانه
ils ont déjà existe auparavant et ça nous a pas avancé nul part . on est mieux comme ça . chacun reste chez soit . l’économie c'est avec d'autres pays qu'il faut la chercher nos voisin son nos ennemis il nous veulent pas du bien
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - جيم 2 الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:53
بصفتي مواطن جزائري أدعو الله العلي القدير أن يجمع شملنا ويوحد صفنا ويرفع الغل والكراهية من قلوبنا وان يهدي ولات أمرنا لما فيه الخير للشعبين أعتقد أن كل المشاكل في طريقها إلى الحل الذي يرضي الجميع لأن الذي يجمعنا من روابط أكبر بكثير من هذه المشاكل التي زرعها الغرب بين الأخوة لأنه مهما كانت المشاكل فلا بدى أن لها نهاية كما يجب فتح صفحة جديدة وطي صفحة الماضي الذي رحل مع أهله إننا بحاجة إلى طي صفحة الخلاف والتي بدأت منذ 1963اللهم أصلح أمرنا كله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - ملاحظ رقم 10 الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:57
تحياتي ل : المعلق رقم " 7 " كيفما فسرها ملينا من هاد الموضوع انسوا الحدود وانسوا الجزائر..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - Nouvelle Page الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 18:02
استراج الثقة صعب ولكن ممكن....ولانريد حربا مع اخواننا الجزائريين...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.