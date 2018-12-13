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الرئيسية | سياسة | العثماني يطالب الوزراء بالحضور الدائم والتفاعل الإيجابي في البرلمان

العثماني يطالب الوزراء بالحضور الدائم والتفاعل الإيجابي في البرلمان

العثماني يطالب الوزراء بالحضور الدائم والتفاعل الإيجابي في البرلمان
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:00

يبدو أنَّ الغياب المتكرر لبعض الوزراء عن الجلسات البرلمانية باتَ يقلق سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي دعَا كافة أعضاء حكومته إلى التفاعل الإيجابي والتواصل المستمر مع المؤسسة التشريعية، والحضور في جلسات البرلمان؛ سواء تلك الخاصة بالأسئلة الشفوية أو باجتماعات اللجان.

وحثَّ رئيس السلطة التنفيذية، في افتتاح مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، "كافة الوزراء على الحضور في جلسات البرلمان، سواء تلك الخاصة بالأسئلة الشفوية أو باجتماعات اللجان أو الجلسات العامة"، مع تأكيده على ضرورة الحرص على الجواب عن الأسئلة الكتابية و"لا بد من الاعتناء بها، كمّا وكيفا، وفاء بمهام الحكومة اتجاه المؤسسة التشريعية"، وفق تعبيره.

وفي هذا الصدد، شدّد رئيس الحكومة على الدور الفعّال للمؤسسة التشريعية، مُشيداً بالبرلمانيات والبرلمانيين والفرق البرلمانية والجهد الذي بذلوه في هذه المرحلة، وللوقت الكافي الذي خصصوه لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمصادقة عليها؛ في مقدمتها مشروع قانون "مالية 2019" ومشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار، المصادق عليهما أخيرا.

وأشارَ العثماني، في معرض التدخل نفسه، إلى أن الحكومة عرضت مشاريع قوانين وتستعد لعرض أخرى قريبا على البرلمان؛ وهي قوانين "سيكون لها تأثير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين".

وواصل المسؤول: "السنة السياسية الجديدة تتميز بمشاريع مهيكلة مهمة، سنحرص على تطبيقها على أرض الواقع بشكل يسهل الحياة على المقاولات الوطنية والمقاولات المستثمرة في المغرب، ويسهل الحياة على المواطنات والمواطنين"، معربا عن أمله في أن "تسهم هذه الأوراش في الإصلاحات التي تباشرها الحكومة، وللبرلمان دور كبير في هذا الاتجاه".

وفي سياق آخر، بعدَ تعيين الملك محمد السادس إدريس الكراوي رئيساً جديداً لمجلس المنافسة، أعلنَ العثماني أن "المجلس سيشرع في عمله، وأن الحكومة نشرت بالجريدة الرسمية المرسوم الخاص بأعضائه الذين يعينون بموجب مرسوم".

وأشاد رئيس الحكومة بالتعيينات التي شهدتها الفترة الأخيرة في عدد من المؤسسات الوطنية، واعتبرها خطوة مهمة لاستكمال البناء المؤسساتي، وأردف: "هنيئا للأعضاء الذين حظوا بالثقة الملكية السامية، ونتمنى لهم التوفيق والاستمرار في مهامهم بما يفيد الوطن والمواطنين".

كما أكد رئيس الحكومة "أهمية الانطلاقة الفعلية لعمل مجلس المنافسة الذي ينتظره المواطنون والفاعلون الاقتصاديون والمقاولات، لما له من دور في حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومراقبة تطبيق قانون المنافسة وتطبيق القواعد السليمة في المنافسة الاقتصادية الشريفة"، على حد قول العثماني.

جدير بالذكر أن الملك محمد السادس عيّن عددا من رؤساء مؤسسات دستورية؛ من بينها رئيس مجلس المنافسة ورئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - AKDIM ABDESSAMAD الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:08
ضعف الطالب...و تفرعن المطلوب.
مادام ليس هناك حساب و لا رقاب.
البلاد سايبة.
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24
2 - مغربي قح الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:10
سي العثماني سير رجع لعيادتك راه شلا مغاربة حمقتي داويهم...السياسة و رئاسة الحكومة راه صعاب عليك!!
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22
3 - مواطن الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:16
يبدوا ان رد زميله لحسن الداودي في البرلمان باسلوب استفزازي و استهزاءي علي بعض الأسئلة كان موضوع نقد لاذع. لان الرد لم يقدم شيئا و يحاول التغطية على ضعفه في ضبط اسعار البترول بالصراخ و الاستفزاز....
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10
4 - صلاة الغائب ! الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:16
وا السّي العثماني غي ݣول ليهم آجيو نهضرو على المعاشات ديالكم و حتى واحد ما يتغيّب ... أمّا مناقشة مشاكل الشعب آش غيديرو بها ؟!
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15
5 - سلام الصويري الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:21
المشكل هناك خدام الدولة وزراء لم تاتي بهم صناديق الاقتراع ولا ينتمون لحزب او أتوا بمظلة في اخر لحظة لا يعترفون لا بالبرلمان ولا حتى بالديمقراطية او الإرادة الشعب . اذا هم لا ينتظرون التصويت الشعبي على برنامج انتخابي بل ولائهم يكون للدولة العميقة التي تفعل ما تشاء رغم انف ارادة الشعب .
هناك جو غير طبيعي فكيف ينزل الزعيم المظلي الفلاحي من فوق الى البرلمان الذي اغلب أعضاءها انعم عليهم بالمناصب ومذا ينتظر من وزير داخلية او خارجية اللذان لا ينتميان الى اَي حزب وليست لهم اية شرعية انتخابية ؟؟
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7
6 - عثمان الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:22
لماذا تريد منهم جميعا الحضور؟في حكومته لا يكون الحضور الزامي الا عند انعقاد مجلس طارء للزياده ساعه او زياده الاسعار
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7
7 - وجدي الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:26
العثماني يطالب ، يحث ، يستعطف ،يترجى ، ...الوزراء بعدم الغياب لجلسات البرلمان في حين يقتطع ويقطع ويفصل كل موظف بسيط تاخر لبضع دقائق بسبب عطب دراجته او قام باضراب احتجاجا على وضعيته من هذا المنبر اقول للسيد العثماني اجمع حقائبك مع وزرائك لانكم لستم اهلا لتسيير المغاربة بهذه العقلية المغرب ليس ملكية تتصرفون فيها كيف تشاؤون ولكم العبرة في الشعب الفرنسي
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8 - عبد المجيد مكناس الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:26
لا حياة لمن تنادي ، جبد ليهم حس الرواتب و الامتيازات يباتو هما في البرلمان ماشي غير احضروا. حسبنا الله و نعم الوكيل.
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9 - بوشتة ايت عراب الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:27
كل المعينين راكموا التجربة العميقة و الكفاءة و الاخلاق الحسن و الصبر و الموضوعية عكس المتخنوجين الله يحضر السلامة افواههم حارقة تخرج من النيران و الحرائق مثل خرجة الوزير الرميد الذي ناصر المدعو حمي الدين فقط لانه من طائفته بلا تحفظ او اذنى احترام للمغرب و للقضاء و للمؤسسات و للدولة و هذا تهور كبير و تسرع اخرق يدل على هشاشة نفسية فكرية سيكولوجية لا تؤهل لتحمل المسؤولية ابدا...و لهذا وجب التخلص من كل القنافيذ لانه لا يوجد فيها اي املس بل انها خشنة جدا...كيف بوزير دولة يستغل منصبه فقط لاهداف شخصية...لما لا يراعي هيبة القضاء و حرمة الدولة و مصاب و ألم عائلة المقتول مثلا علاش؟ ان كان المرء بريئا فهو بريئ و المخزن كما يقال لا يظلم احدا...اذن علاش حزب بكامله ينهض للطعن في القضاء و هي ظاهرة لم نلاحظها في اية دولة بهذه الخشونة و الغنجشهية
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10 - يوسسسسسسسف الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:27
كيف جاو كيف ما جاو. لغة الخشب دائما وابدا : ''سنعمل على ايجاد حل بعد استشارة الجميع وتنظيم لقاء تواصلي لايضاح المشكل واصدار توصيات التي من شأنهاايجاد حل دائم يرضي الجميع''
اوففففففف .....سخفتونا.
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11 - نور الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:28
الحمد لله وحده
كنت أتمنى من رئيس الحكومة أن يعلن عن ترشيح تنظيم المغرب لكأس إفريقيا وهو قرار مفخرة للمغاربة والحكومة . لكن ظهر بالواضح أن القرارات لا يتخذها حزب العدالة والتنمية بل القرار يتخذه حزب الأحرار وخير مثال قرار وزير الشباب والرياضة المنتمي لحزب الاحرار بعدم تقديم ترشيح المغرب لتنظيم كأس إفريقيا . ولحد الساعة لا زالت الحكومة في شخص الناطق باسمها لم يخرج بأي رد في الموضوع ويبقى وزير الشباب والرياضة المنتمي للأحرار هو الناطق عنها .
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12 - Azeddine safi et mdawakh الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:29
المسؤولية الكبيرة و النوم العميق .
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13 - إسكوبارلمان الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:35
نطالب العثماني إتخاذ إجراءات عقابية في حقه أولا ،وفي حق مساعديه تانيا ،وفي برلمانييه ثالتا ، وكر العصابة هو البرلمان ،منه تُتَخذ خطط الإجرام في حق هذا الشعب الذي هو من أطيب الشعوب على وجه الأرض
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14 - ouf الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:38
Ce n’est pas grave ; on sait bien que vous êtes là juste pour faire jolie
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15 - ايمن الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:39
سي العثماني، فاتك القطار . كاريزما جد متدنية وحضور ضعيف في الساحة السياسية، مردودية لا اقتصاديا ولااجتماعيا ضعيفة للغاية.
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16 - samir الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:40
البرلمانيين والوزراء في المغرب يعرفون حق المعرفة انهم ليسو في دولة الحق والقانون لكي يجبرهم القانون على القيام بواجبتهم القانونية والدستورية للبلاد وقد يعاقبون طبقا للقوانين الجاري بها العمل البرلمان والحكومة في المغرب ابرم عقد تواطؤ مع الفساد والمفسدين ولصوص المال العام هذا العقد مقتضاه ان للمفسدين ولصوص المال العام السمع والطاعة مقابل بزنسة البرلمان وتحويل مايسمى بالبرلمان والحكومة الى مؤسسات وهمية لا قيمة لها على ارض الواقع وغير ملزمة بدورها السياسي والاخلاقي والقانوني من اجل النهوض بالمجتمع والوطن بشكل عام
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17 - محمد الخميس 13 دجنبر 2018 - 15:43
الحكومة العثمانية المشؤومة الله يلعن الربيع العربي .عوضا ان نتبع الغرب المتحضر نحن رجعنا الى الوراء . الحكومة هدفها الحملة الانتخابية مازالوا بلا حياء ان يستمروا في الحكم . الحكومة تريد استقطاب الضعفاء عبر التسيير وانفاق عليهم بسخاء من اجل تصويت عليهم هده السياسة التواكل .مثل صيني لا تعطيني سمكة بل علمني كيف اصطاد السمكة . بمجيء الحكومة تكاثروا السعيان في كل المكان . لمادا الحكومة لا تريد الحوار الاجتماعي ولم يتحقق منه شيء لان الموظفين ضد العدالة والنتمية بسبب سياستهم افقروا الموظفين . اول الحكومة في المغرب زادت غنى لاصحاب الاموال بعد ان اعفتهم من الضرائب واثقلت الضرائب على الموظفين تصورا موظف يدفع ضريبة كل الشهر 300 درهم الى 3200 درهم شهريا هدي هي الحكومة الفقراء والطبقة الوسطى . نتمنى من الملك محمد السادس حفضه الله ان يجمع الجكومة والنقابات كلهم حول مائدة بحضور الجلالة الملك ان يوقعوا على الحوار الاجتماعي ان تكون زيادة شاملة وتحل جميع الملفات العالقة ان لم تستطع الحكومة عليها ان ترحل بدون رجعة .
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