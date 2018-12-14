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الرئيسية | سياسة | مستشار ترامب يشعرُ "بخيبة أمل" كبيرة من عدم حل نزاع الصحراء

مستشار ترامب يشعرُ "بخيبة أمل" كبيرة من عدم حل نزاع الصحراء

مستشار ترامب يشعرُ "بخيبة أمل" كبيرة من عدم حل نزاع الصحراء
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:00

على الرغم من إقرارِ الوفود الأربعة المُشاركة في مباحثات جنيف حول الوضع في الصحراء بأنَّ مخرجات المائدة المستديرة التي أدارها المبعوث الأممي، هورست كولر، وجمعَ حولها الأطراف المتنازعة، "كانت إيجابية"؛ فإنَّ جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، ذكَرَ بأنَّهُ يشعرُ "بخيبة أمل" كبيرة بسبب عدم حل نزاع الصحراء، الذي هو "نزاعٌ طويل الأمد".

وقال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "يشعرُ بخيبة أمل كبيرة من حقيقة أن الصراع في الصحراء لم يتم حله، بعدَ مرور أزيد من أربعين سنة على اندلاعِ المشكل"، مُحذراً في إجابته عن أسئلة الصحافيين مساء أمس الخميس من أن "الولايات المتحدة ستطلب "إنهاء" مهمات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا كونها "لا تجلب السلام الدائم".

وأضافَ "رجل المهمَّات الصعبة" في إدارة دونالد ترامب وهو يجيبُ عن أسئلة وسائل إعلام على هامش مشاركته في مركز بحثي في واشنطن حيث طرح إستراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة بخصوص إفريقيا: "أودُّ أنْ أرى حلًا في الصحراء"، وزاد: "أودُّ أن يجد هذا النزاع طريقا إلى الحل إذا تمكنت الأطراف من الاتفاق على طريق للمضي قدما".

وقال بولتون، لدى عرضه "الإستراتيجية الجديدة" لإدارة الرئيس دونالد ترامب للقارة الإفريقية، إنه ستتم إعادة النظر في المساعدات الاقتصادية لضمان الحصول على نتائج، في وقت يريد فيه ترامب أن يخفض بشكل كبير موارد الميزانية المخصصة للدبلوماسية.

وخاطبَ بولتون، الذي يوصف بأنه من المحافظين الجدد، الصحافيين الحاضرين قائلاً: "أيها السيدات والسادة، 27 سنة من نشر قوة حفظ السلام هذه، 27 سنة وما زال هناك مشكل؟ كيف يمكنك أن نُبرر ذلك؟"، قبل أن يزيدَ: "أنا أحترمُ "الشعب الصحراوي"، ولدي احترام كبير لحكومة وشعب المغرب والجزائر، لكن أليس هناك طريقة لحل المشكل؟"، تعجَّب بولتون بإحباط شديدٍ.

وتأتي خرجة بولتون، الذي سبق له أن عملَ سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في الفترة ما بين 2005 و2006 كعضو معين من قبل الرئيس جورج بوش، على بُعد أيام قليلة من انتهاء محادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن الصحراء المتنازع عليها قبل أسبوع دون إحراز تقدم؛ لكن مبعوث الأمم المتحدة هورست كولر قال إن جميع الأطراف اتفقت على الاجتماع مجددا في مطلع 2019.

وفشلت جهود الأمم المتحدة مرارا في التوصل إلى تسوية بشأن الصحراء. وعلى مدى أزيد من 27 سنة، حاولت بعثة المينورسو وعدد من مبعوثي الأمم المتحدة إلى الصحراء التوسط لإيجاد حل لهذا النزاع طويل الأمد، والذي يؤثر على العلاقات المغربية الجزائرية؛ في حين تركت موريتانيا النزاع جانباً، واستمرت جبهة البوليساريو في محاربة المغرب إلى أن توصلت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار عام 1991.

ومعروف أن موقف الإدارة الأمريكية من النزاع في الصحراء تشوبهُ ضبابية، خاصة في ظلّ وجود مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الذي كان سفيراً للولايات المتحدة في الأمم المتحدة من 2005 إلى 2006، وهو معروف بحرصهِ على تقليص حجم "بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام".

والآن، وجود بولتون في البيت الأبيض جدد شهيته على ما يبدو ليس فقط لإغلاق بعثات الأمم المتحدة طويلة الأمد مثل المينورسو، بل "يبدو أنه سيلعب دوراً كبيراً بالتأكيد"، يقول مصدر دبلوماسي، مضيفاً: "كانت هناك بالفعل قوة دافعة" من قبل الولايات المتحدة تحت قيادة السفيرة نيكي هالي، ولكن منذ أن أصبح بولتون مستشاراً للأمن القومي، فإنَّ "الأمور اشتدت أكثر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Abderrahman الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:10
Salam alikom La soulution qui a proposé le maroc si la clé de se problème
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2
2 - الوطنية الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:13
ما دامت هناك دولة اسمها الجوائر يسيرها الجنيرات الكهول ما دام المشكل مطروحا . لان ابدا الجزائر تحب الخير للمغرب بحكم اننا ابناء الشرق خبرنا هذا الشعب وعرفنا نواياه .
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13
3 - %%%%%% الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:13
arretez de nous prendre pour des cons. la guerre froide est encore chaudes dans se coin de la terre l algerie est le clan de poutine et le maroc le clan des usa et la france mais au fond de vous le temps n est pas encore venu pour donner votre bénédiction pour un accord .vous voulez mettre les deux pays sur la paille en vendant votre saloprie de machine de guerre et mettre le ko et apres voir si le sahara va vers quelle parti ou le sépare totalement des deux pays et le rendre dependant de telle ou telle pays
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3
4 - أمازيغي بن اعروبي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:15
بجرة قلم أو بطرفة عين تحل قضية مشكلة الصحراااااااء المغربية. لكن وللأسف القِوى الكبرى الغربية تلعب لعبتها حتى تتحكم في مصير شعوب المنطقة بفرض قيود عليها ورغمها على الطاعة حتى تحقق مآربها الجهنمية ومن نتائجها التخلف والفقر والجهل وكل ما يضعف هاده الشعوب .والحالة التي نعيشعا خير دليل
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5 - مواطن الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:17
سبحان الله الطيور على اشكالها تقع يخلق من الشبه اربعين بينه وبين رئيسه وفي الاعلام الامريكي كيعملولهم شوهة
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6 - Ana الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:18
و فين عمر هاد المرعود دار يدو في حاجة و تحلات......
أصلا هاد الادارة ماعندهاش الوقت يفكرو في البراني، بزاف ما يدار في البلاد ديالهم و كثرة المشاكل القانونية....
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4
7 - الهروب للامام لا ينفع الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:18
الحل الوحيد لمشكل الصحراء هو الاستفتاء و بمشاركة
جميع الصحراويين من الداخل الى و الخارج ،لان الحكم
الذاتي مستحيل تطبيقه على الصحراويين وراء الجدار
العازل .......
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8 - Sadik YEMLAH الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:24
على من يريدون الإساءة لمغربنا الحبيب أن يتذكروا جيدا أننا شعب ماضيه طويل في التضحية بالغالي و النفيس عند ساعة الحسم !
و ارجو من الجيران إخواننا المسلمون ان لا يعطوا شياطين الغرب فرصة لإشعال فتنة تأتي على الاخضر و اليابس.
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9 - زكرياء المغربي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:29
عن أي حل تتكلم السيد جون بولتون لا حل في الصحراء المغربية لأنها صحراء مغربية وستبقى مغربية ويجب على كل فهم ذلك
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10 - زعمة الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:29
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زعمة. أنتم تريدون حلا. هههه
لمن تبيع الولايات المتحدة وروسيا الأسلحة إذن ...سبحان الله عايشين بفلوس مبيعات السلاح
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11 - الصحة والتعليم والشغل والعدل الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:29
لو كان الدولة المخزنية كتطهلا فشعبها مايكونوش عندنا كاع هاد المشاكل.
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0
12 - الركيبي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:30
المشكل صنعه الاستعمار ولم يسع لصنعه المغرب سيد بولتون يبدو انك كسائر الامريكيين لا تعرف من التاريخ إلا ما يخدم مصالح أمريكا.. وعلى العموم ان المشكل في الصحراء يخدم مصالحكم في بيع السلاح وبيدكم نزع فتيل هذا الصراع إذا ما توقفتم عن التدخل في شؤوننا.
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