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كُتّاب وآراء
المالكي يثمن دعم الكونغرس الكولومبي للمغرب
وجه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، رسالة شكر وامتنان إلى نظيره رئيس مجلس النواب الكولومبي، إثر اعتماد مجلسي الكونغرس الكولومبي قرارا يعرب بوضوح عن دعمهما الكامل لسيادة المغرب ووحدته الترابية ويندد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والممارسات اللاإنسانية التي تتكبدها الساكنة المحتجزة من قبل البوليساريو بمخيمات تندوف.
وثمن رئيس مجلس النواب الموقف الحكيم لمجلس النواب الكولومبي بكافة مكوناته، وقال إن "هذا الموقف الحكيم سيدعم بدون شك روح التضامن بين المملكة المغربية وجمهورية كولومبيا، وسيعطي دفعة أقوى للعلاقات الثنائية خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين".
وجاء في القرار الذي تمت المصادقة عليه في جلسة عمومية دعم الجهود المبذولة من قبل المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول بشأن النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالمنطقة.