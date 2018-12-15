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"النهج الديمقراطي" يشتكي منع "ذكرى الشهداء"
السبت 15 دجنبر 2018 - 22:07
قال حزب النهج الديمقراطي إن "دولة المخزن تمنعه من إحياء ذكرى الشهداء بالقاعات العمومية منذ شهر، إذ وضع طلب الترخيص لاستعمال قاعة عمومية بالدارالبيضاء من أجل إحياء الذكرى لهذه السنة في يوم 23 دجنبر 2018، لكنه توصل بجواب الرفض من السلطات المسؤولة عن قاعة سيدي بليوط".
وأضاف التنظيم اليساري، على لسان القيادي لحبيب التيتي، أن "التنظيم توصل أيضا برفض يتعلق بقاعة ثريا السقاط"، محملا المسؤولية المباشرة إلى حزب العدالة والتنمية، الذي قال إنه "قبل لعب دور مواجهة النهج الديمقراطي بالرفض المقنع والكذب البواح بالحجز المسبق للقاعة"، وزاد: "البيجيديون لم يحاولوا حتى التظاهر بالقبول الشكلي ليتركوا وزارة الداخلية تقوم بالمنع"، وفق تعبيره.