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الرئيسية | سياسة | الإدارة الأمريكية تخطط لوقف تمويل بعثة المينورسو في الصحراء

الإدارة الأمريكية تخطط لوقف تمويل بعثة المينورسو في الصحراء

الإدارة الأمريكية تخطط لوقف تمويل بعثة المينورسو في الصحراء
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 00:28

تحرُّكٌ أمريكيٌّ يلوحُ في أفق نزاعِ الصحراء، بعدما أعلنَ مُستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، "وقف تمويلِ بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام التي طال أمدها، والتي لم تنجح في تحقيق الأهداف المتوخاة منها"؛ وهي إشارة ضمنية إلى فشل "المينورسو" في تحقيقِ أهدافها في الصحراء، وذلكَ في أعقاب انعقادِ المائدة المستديرة التي دعا إليها الممثل الشخصي للأمين العام المعني بالصحراء.

وعلى الرّغم من إقرارِ الوفود الأربعة المُشاركة في مباحثات جنيف حول الوضع في الصحراء بأنَّ مخرجات المائدة المستديرة التي أدارها المبعوث الأممي، هورست كولر، وجمعَ حولها الأطراف المتنازعة، "كانت إيجابية"؛ فإنَّ جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، ذكَرَ بأنَّهُ يشعرُ "بخيبة أمل" كبيرة بسبب عدم حل نزاع الصحراء، الذي هو "نزاعٌ طويل الأمد".

المسؤول الأمريكي البارز في إدارة دونالد ترامب أكَّدَ عزم الإدارة الأمريكية الحالية القطع مع تلكؤ الأمم المتحدة في إنهاء النزاعات الموجودة على أجندتها وغياب أي إرادة سياسية قوية من طرف مجلس الأمن لإيجاد مقاربة مبتكرة لتعبيد الطريق للتوصل إلى حلول نهائية لها.

وتأتي خرجة بولتون، الذي سبق له أن عملَ سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في الفترة ما بين 2005 و2006، كعضو معين من قبل الرئيس جورج بوش، بعد أيام قليلة من انتهاء محادثات جنيف التي رعتها الأمم المتحدة بشأن الصحراء المتنازع عليها قبل أسبوع دون إحراز تقدم، لكن مبعوث الأمم المتحدة هورست كولر قال إن جميع الأطراف اتفقت على الاجتماع مجددا في مطلع 2019.

ويرى سمير بنيس، المستشار الدبلوماسي، أنَّ النبرة التي تحدث بها بولتون تعكسُ أنه سيُتابعُ كل التفاصيل المتعلقة بالملف خلال الأسابيع والشهور القليلة القادمة، وأنه سيعمل على تنفيذ خطته والضغط على مجلس الأمن وأطراف النزاع من أجل إظهار جدية وواقعية أكثر للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع".

وأمام هذا المستجد، يؤكد بنيس أن على الدبلوماسية المغربية أن تكون في حالة تأهب وتعبئة منقطعة النظير لتفادي وقوع أي تطور من شأنه أن ينسف الجهود التي قامت بها لخلق ديناميكية تميل شيئاً ما نحو الطرح المغربي".

ويشيرُ المحلل والخبير في ملف الصحراء الذي سبقَ له أن عملَ داخل أروقة الأمم المتحدة إلى أنَّ بولتون سيعمل على تنفيذ ما فشل في تنفيذه حينما كان مساعداً للمبعوث الأممي السابق جيمس بيكر، أو حينما كان سفيراً للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال الفترة ما بين 2005 و2006.

وقال المصرح لهسبريس إن "التقرب من وزير الخارجية الأمريكي من شأنهِ خلق نوع من التوازن داخل الإدارة الأمريكية بخصوص المغرب، وسيدفع بها إلى عدم اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تعصف بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدة".

ودعا المتحدث المغرب إلى التحرك أكثر من أي وقت مضى داخل أروقة غرفتي الكونغرس الأمريكي، خاصةً مجلس الشيوخ الذي لطالما عجزت المملكة عن تحقيق أي اختراق له من أجل إقناع الأعضاء النافذين فيه بموقفها من النزاع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - محمد المغربي الطانطاني الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 00:40
أظن أن هنالك مؤامرة تحاك ضدنا في القريب وبالتالي فيجب توحيد الجبهة الداخلية و تقويتها و أهم الخطوات الحالية هي محاربة الفساد بأنواعه
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18
2 - Said الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 00:43
في هادي انا مع ترامب.ويمكن الحل يكون على يديه et qu on en finissent pour du bon
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1
3 - مزيز الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 00:46
كثرة المبعوثين و السفراء لم يبق إلا الرسل و الأنبياء لحل مشكل الصحراء
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12
4 - ولد حميدو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 00:49
منابر إعلامية جزائرية ذكرت بأن جون بولتون زلزل المغرب بينما من ظن بأنه فهم تصريح بولتون فهو لم يفهم شيئا فكل ما في الأمر فامريكا لم تعد تشجع على النزاعات بعدما احست بأن دلك ليس في صالحها خصوصا أن الصين تستخدم الدق و السكات فهي تستثمر في دول من العالم الثالث و لا تتدخل لا في السياسة و لا حقوق الإنسان و أصبح عندها تريليونات من الدولارات بينما بيع أسلحة تجني منه أمريكا بعض المليارات و الحرب لم تعد في صالحها
اما قوله الشعب الصحراوي فهي عادية مثل شعب الطوارق أو شعب القبايل فهو لم يقل دولة الصحراء الغربية
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18
5 - عابر سبيل المغربي الحر الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 01:11
على المغرب ان يطالب روسيا الاتحادية بالضغط على الامريكان
- من اجل بقاء المين فوق راسو القبعات الزرق لانها هي الالية الوحيدة لحفض السلام بالمنطقة وبدونها ستجر المنطقة الى الحرب
- او على الاقل ان هم ارادو عدم التمويل بصفة الولايات المتحدة هي الممول الاول للامم المتحدة فليسحبوا ملف الصحراء من الامم المتحدة نهاءىيا بصفة ان الاخيرة عجزت و رفعت يدها عن ايجاد حل لهاته القضية.
او لتمول روسيا الاتحادية وامريكا من مال الجزاءىر ومن احتياطاتها بالعملة الصعبة هذ المينوررسو بالنيابة عن الولايات المتحدة وليستمر حينها الحال ل 60 سنة اخرى فالجزاءىر هي التي تعرقل وجود حل بالمنطقة يابولتون هذا بادي وفاقع للاعين لكن سياسة الامريكان مبنية على ابتزاز جميع الاطراف المغرب الجزاءىر وحتى شرذمة رعاع الصحرى الكبرى المرتزقة.
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1
6 - مصطفى الوجدي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 01:12
معندنا منديرو بهاد المينوسو يجب استبدالها بالقوات المسلحة الملكية وندافع على مغربنا حتى الحدود مع موريتانيا المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها .
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5
7 - عبدالله الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 01:14
الأمر لا يتعلق بمؤامرة على المغرب وإنما ربما تقليص في المصاريف على بعثة المينورسو أو سحبها بالمرة.. والمغرب ليست عنده مشكلة ادا انسحبت المينورسو أو لم تنسحب فهو يمارس حقوقه الشرعية والتاريخية على أرضه ومن تجرأ أن يمس بأمنه واستقراره فسيجد كل المغاربة متطوعين للتضحية بدمهم من أجل كرامتهم ووحدة أراضيهم
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5
8 - عبد الفتاح الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 01:15
يجب فتح ملف بالأمم المتحدة خاص بالأراضي إلى التي سلمتها فرنسا للجزائر بما فيها الأراضي المحتوية على البترول والغاز لأنها أراضي متنازع عليها. يجب تكوين جبهة مكونة من كل دول الجوار المغرب-تونس-مالي-النيجر والمتضررة من إغتصاب أراضيها من طرف فرنسا وإلحاقها بمى يسمى الجزائر. لو كان بيدي القرار لطبقت مقولة علي وعلى أعدائي الغدارة. كان على محمد الخامس رحمة الله عليه قبول العرض الفرنسي ويسترجع أراضينا ويتركهم وشأنهم لأنهم بكل بساطة ماشي رجال, والغدر يسري في دمائهم.
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6
9 - مغربي جنوبي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 01:16
من يعتقد أن بولتون أو غيره سيحل محل الدولة المغربية " القادرة بشغلها " فهو مخطئ
أتمنى أن يتحقق ما أفكر فيه بشرط أن يظل جنيرالات الجزائر بعيدين ودون تدخل أو دعم لوجيستيكي أو دعائي وما أفكر فيه هو : سحب قوات المينورسو وتصعيد الموقف ثم إخماده بعد سحق مرتزقة البوليساريو والدخول إلى تيفريتي وبير لحلو وفرض أمر الواقع ورسم الحدود الفاصلة بيننا وبين موريتانيا من جهة وبيننا وبين الجزائر من جهة ثم تنزيل الجهوية الموسعة وترك ممثلي الأقاليم الجنوبية يسيرون أنفسهم بانفسهم ثم بعد ذلك تعميمها على باقي الجهات وينتهي القرع من حكان الراس
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10 - المغترب الحزين الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 01:24
من يظن ان اي قوة ستخرج المغرب من ارضه فهو واهم لاننا استرددنا ارض مغتصبة من طرف امبريالية ولاتزال هناك ارض اخرى لان الارض ارض شعب مغربي بغض النظر عن المنطقة التي ينتمني لها فهو يبقى مغربي بحكم التاريخ و الانتماء اذن نحن في ارضنا وننميها والويل ثم الويل لمن سولت له نفسه ان يقترب من حبة رمل في صحراءنا
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11 - مغربي حر الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 01:29
نتمنى ان يتفهم السيد بولتون بان الصحراء جزء لايتجزا من المملكة المغربية وتم اغتصابها واستعمارها مثل باقي التراب الوطني من طرف الاسبان والفرنسيين..وليعلم ايضا ان هذا المشكل صنعه بوخروبة مع القدافي بمباركة فرانكو قبل ان ينسحب القدافي ويموت الرءيس الاسباني..بومدين وحاشيته من جنيرالات فرنسا كانوا يكنون حقدا دفينا لملك المغرب والمغرب فاختلقوا هذا المشكل..صفوة القول للسيد بولتر...ان قضية الصحراء المغربية هي قضية شعب..وهي قضية وجود ..نكون او لانكون...الحرب بالنسبة لنا اهون من الذل وتلقي الضربات تلو اخرى من طرف عصابة قصر المرادية
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12 - ولد سلم العيون الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 01:33
إذا الشعب يوما أراد الحياة
فلا بدّ أن يستجيب القدر
ولا بد لليل أن ينجلي
ولا بد للقيد أن ينكســر
حماة الحمى يا حماة الحمى
هلموا هلموا لمجد الزمــن
لقد صرخت في عروقنا الدما
نموت نموت و يحيا الوطن
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13 - Iron maiden الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 01:33
عندي سؤال لطالما لم اجد له جواب شي واحد يجاوبني عليه الله يرحم الولدين وهو كالتالي:لماذا لا يقوم المغرب بتقديم أراضي سكنية 80 متر مربع متلا في المدن الصحراوية فالبتالي تكون هجرة كثيفة نحو الجنوب بدل هذا الاكتظاظ في الوسط والشمال باالاخص في المدن الكبرى ،فطالما الصحراء لا يتعدى سكانها المليون او اقل فستبقى دائما تحت اطماع الأعداء المتربصين ،.؟
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