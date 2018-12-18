24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الانفراج السياسي يعقد أول منتدى اقتصادي بين المغرب وموريتانيا (5.00)

  2. عندما استنجد بوتفليقة "العاطل" بالرئيس بومدين لحل مشكل الصحراء (5.00)

  3. حقوقيون يشْكون إقصاء الحسيمة والناظور من زيارة "مقررة العنصرية" (5.00)

  4. محكمة النقض الفرنسية ترفض تظلم المغرب في وقائع تشهير عامة (5.00)

  5. "فدرالية اليسار" تدعو إلى إقرار صلاحيات حقيقية للجماعات الترابية (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | "فدرالية اليسار" تدعو إلى إقرار صلاحيات حقيقية للجماعات الترابية

"فدرالية اليسار" تدعو إلى إقرار صلاحيات حقيقية للجماعات الترابية

"فدرالية اليسار" تدعو إلى إقرار صلاحيات حقيقية للجماعات الترابية
هسبريس - مصطفى شاكري
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:30

مرَّت ثلاث سنوات على إجراء الانتخابات الجماعية لسنة 2015، التي أسفرت عن احتلال تحالف أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي للمرتبة الثامنة، بعدما حصل على 333 مقعدا، إذ دخلت غمار الانتخابات بغية إعداد تصور شمولي جديد لإصلاح أعطاب التنمية المحلية.

وفي هذا الصدد، تعتزم الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي عقد لقاء تواصلي على الصعيد الوطني، يوم 23 دجنبر الجاري بالرباط، تحت شعار "من أجل جماعات ترابية بصلاحيات حقيقية"، من أجل الوقوف على حصيلة نصف ولاية المستشارين الجماعيين التابعين لها.

وأفادت المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الاجتماع الوطني يروم تقييم تجربة المستشارين الجماعيين للفيدرالية، فضلا عن مناقشة أهم الإكراهات التي تعرقل عملهم؛ كما سيتدارس التجارب الناجعة في التسيير بهدف تعميمها على باقي المستشارين.

وقال عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي: "اللقاء يأتي في سياق المشاركة في الانتخابات الجماعية والتشريعية، إذ تبين أن جزءا كبيرا من مناضلي الفيدرالية كانوا غير مسجَّلين في اللوائح الانتخابية، لأنهم لم يؤمنوا بفكرة الانتخابات آنذاك، لكن وقع تحول تدريجي منذ سنة 2016، بعدما حصلنا على نتائج جيدة".

وأضاف بلافريج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الفيدرالية لو حصلت في اقتراع 2015 على عدد الأصوات التي نالتها خلال الانتخابات التشريعية لفازت في جميع المدن، إذ كانت ستتوفر على عشرة أو اثني عشر مستشارا جماعيا في جماعة الرباط لوحدها"، مبرزا أنها "نجحت في إرساء ثقافة جديدة تتمثل في المعارضة البناءة، لذلك يجب على المناضلين الانخراط في العملية الانتخابية والاهتمام بالشؤون المحلية".

وبخصوص الصلاحيات التي تضطلع بها الجماعات الترابية، أوضح المستشار الجماعي بمجلس مدينة الرباط أنها "ناقصة"، مشددا على ضرورة "ممارسة الإمكانيات المتاحة للمستشارين على الأقل، وهي المسألة التي لا يقومون بها"، وزاد موضحا: "التصور الجديد الذي ندعو إليه ونُطبقه في المعارضة يروم تطبيق الاختصاصات الممنوحة للمستشارين، وأكبر دليل هو مشروع الأنوار بالرباط، الذي يوجد عمدة المدينة في مجلس إدارته، لكنه يسكت عن كل شيء، الأمر الذي يعني إما أنه متواطئ أو خائف".

وختم المتحدث تصريحه بالقول: "اللقاء تحضير للانتخابات المحلية، حتى نكون على أهبة الاستعداد، لأن الاشتغال في المعارضة مكّن من التوصل بالمعلومة، كما انخرطنا في مختلف المعارك الكبرى ضد الفساد، بناء على المعطيات الدقيقة التي نتوصل بها، لذلك نسعى إلى تسيير بعض الجماعات في المستقبل، لكي نبين للرأي العام جدوى التسيير اليساري الديمقراطي والشفاف، النابع من الوفاء للمبادئ وتجديد الأفكار عوض التبعية، إلى جانب أهمية النضال خارج المؤسسات، عبر الاحتجاج والتضامن وغيرها من الأشكال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - موظف جماعي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:47
الجماعات المحلية حاليا ليست سوى مراكز متخصصة في تبديد المال العام و أتحدى من يتبث العكس.. أكثر من ثلثي المعاملات و العقود المالية الجماعات مبنية على فواتير وهمية و مشاريع يتم تضخيم كلفتها و أحيانا لا تكون إلا على الورق و هذا بتواطئ بين الرئيس و حاشيته و بعض الموظفين الذي يشتري ذممهم بالمال و أحيانا بالتهديد إلى جانب الشركات التي تكون عادة مملوكة لأقارب و أصدقاء رؤساء الجماعات..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - bonjour الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:54
لنتسجل وندعم هذا الحزب الذي يضم على الاقل مناضلين شرفاء افنوا اعمارهم في نقاش قضايا الشعب.كونوا على على يقين ان قوتهم force فائدة للشعب وستكون لهم الإضافة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - قالها والعلو قبلكم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:56
مبادئ قال بها الاتحاد الاشتراكي قبلكم واصبح بها من المنبودين لدى السواد الاعظم من المغاربة . واسالوا اهل العلم من المغاربة عن الحبر الاعظم للاتحاد الاشتراكي فتح الله والعلو عندما كان في المعارضة واللوحة الجميلة التي رسمها للمغاربة وتركهم يحلمون بالرفاه وبحبوحة العيش وعندما وصل حزبه الى الحكم وتولى وزارة المالية زمن اليوسفي باع لاسامير ونصح المغاربة بشد الحزام والظرفية الاقتصادية التضخم نسبة العجز الموازنة ........وغيرها من المصطلحات التي تنمق بها الحكومات سياستها الفاشلة في تحقيق وعودها الانتخابية او مطالبها ابان المعارضة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.