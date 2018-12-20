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الرئيسية | سياسة | الحكومة تُدين "جريمة شمهروش" .. والعثماني: طعنة في ظهر المغرب

الحكومة تُدين "جريمة شمهروش" .. والعثماني: طعنة في ظهر المغرب

الحكومة تُدين "جريمة شمهروش" .. والعثماني: طعنة في ظهر المغرب
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:00

في أول تعليق رسمي على "جريمة شمهروش" البشعة التي هزت الرأي العام، أدانت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، الحدث الأليم الذي أودى بحياة سائحتين أجنبيتين في منطقة إمليل بإقليم الحوز.

وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على "الإدانة الواسعة لهذا السلوك الإجرامي والإرهابي"، معتبرا إياه "عملا مرفوضا لا ينسجم وقيم المغاربة وتقاليدهم وتقاليد المنطقة التي كانت مسرحا للجريمة".

وقال العثماني، في كلمة افتتاحية لمجلس الحكومة، إن طابع الجريمة "إجرامي وإرهابي وطعنة في ظهر المغرب والمغاربة".

وبعد أن قدم التعازي لعائلة الضحيتين وبلديهما، وجه العثماني التحية إلى رجال السلطة وقوات الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة "التي تسهر على أمن هذا البلد، وأيضا لكل الأجهزة والمؤسسات التي تجعل بلدنا في نعمة من الأمن والاستقرار".

"المغرب منخرط بقوة في محاربة الإرهاب بمقاربة شمولية استباقية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس"، يضيف العثماني، الذي أبرز أن "العمل المتواصل مكن في السنة الماضية وهذه السنة فقط من تفكيك 20 خلية إرهابية متهمة بالإرهاب، وهو عمل ليس بالسهل".

وأضاف رئيس الحكومة أنه "لا تنمية بدون أمن، لا استقرار بدون أمن، ولا تقدم وازدهار بدون أمن"، مشيرا إلى أن "المغرب، العازم على المضي قدما في طريق الإصلاح والتقدم والتنمية تحت قيادة الملك، لا يضره هذا النوع من الحوادث".

وأشاد العثماني بالسرعة التي أدت إلى توقيف الأشخاص الأربعة الذين يشتبه في مساهمتهم في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي، واصفا إياها بـ"السرعة القياسية". كما أعلن أن الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف بالرباط يشرف على الملف وسيعلن عن كل المستجدات المرتبطة به.

وحول الشريط البشع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة أن "الوكيل العام للملك يقوم بالتحقق من صدقية الفيديو، وأيضا من ملابسات هذا الحدث الأليم وظروف ارتكابه والخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء الفعل الإجرامي".

وختم العثماني بالتأكيد أن "المغرب بلد آمن ومستقر وسيبقى كذلك كما كان بحفظ الله وجهود مؤسساته، وخاصة الدينية والأمنية بمختلف أنواعها وتحت قيادة جلالة الملك وإجماع الشعب المغربي".

ولفت المتحدث إلى وجود "حرص كبير على التواصل المستمر من طرف كل الجهات المعنية بغية توفير المعلومة الصحيحة في حينه، لأن ذلك أحد عناصر قوة السياسة المتبعة في هذا المجال واستراتيجية محاربة الإرهاب".

وطمأن رئيس الحكومة المغاربة وعموم السياح بيقظة الأجهزة الأمنية في البلاد وقدرتها الاستباقية، مشددا على ضرورة تعزيز التعبئة الجماعية لردع كل من سولت له نفسه المس بأمن واستقرار المغرب.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد تمكن، بسرعة فائقة، من توقيف الأشخاص الثلاثة الذين يشتبه في مساهمتهم في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي.

وقال بلاغ للمكتب التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، توصلت به هسبريس، لقد "تم توقيف المشتبه بهم في مدينة مراكش، ويجري حاليا إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، والكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه، فضلا عن التحقق من فرضية الدافع الإرهابي لهذه الجريمة الذي تدعمه قرائن ومعطيات أفرزتها إجراءات البحث".

الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، أكد أمس الأربعاء، في إطار الأبحاث الجارية حول مقتل السائحتين الأجنبيتين، إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم، الذي ينتمي إلى جماعة متطرفة، وأشار إلى التعرف على هوية الآخرين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - محمد الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:09
من ياترى له الربح في طعن المغرب في هذه الضروف بالضبط؟؟؟؟؟؟؟؟
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7
2 - من البيضاء الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:15
ها انتم وصلكم الصهد، لاتنمية و لا ازدهار بدون أمن... اسيدي راكم خليتو صحاب السيوفة يديرو ما بغاو في المغاربة بدون تحريك ساكن... هاهوما دارو للسياح. ديرو قانون صارم لحاملي السيوف من 20 سنة الى الاعدام لأن اللي هاز سيف راه صافي قتل.
المهم على الله تعيقو و تحسو بصيحة المغاربة من الناحية الأمنية.
أما الشرطة تحية ليهم راه اللي عليهم كيديروه كيشدو المجرم و لكن القانون اللي عند الوكيل باش يحكم بيه مخفف بزاف و ماشي بقدر هاداك الضرر اللي يتسبب للمواطنين و دابا حتى الأجانب.
ارجو ان لا تكون هذه الجريمة حالة خاصة يجب سن و تعميم قانون صارم و صارم جدا على حملة السيوف و الشفارة بالعنف الى بغيتو الازدهار كيف كتحلو فامكم دابا
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27
3 - الوجه القاسح الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:16
الدول المتخلفة هذا حالها متأخرة في كل شيء حتى في جرائمها و سرقاتها و مستشفياتها و امنها و عدلها وتعليمها..... بلد يعتمد على السياحة و الاستثمار. لكن لا يوفر ادنى شيء لهذا.. سوى الكلام و الشمس.... السياح. خصوصا السياحة الجبلية ينعدم رجل امن يقوم بدورة تحسيسية يحس السياخ ان هناك امن.... ولا اسعاف. ولا مراحض. السياح يتغوطون في العراء. او يحسب عليهم صاحب ش مقهى مزبلة. @0 دراهم للمرحاض...... لا طرقات. اما الازبال. قاطعة الطريق كلاب ضالة. مضايقات.... المهم. الله ينعل لما يحشم...
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4 - المهاجر الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:16
.كان عليكم أن توفروا الأمن ولما حتى الجيش ليحموا السياح الأجانب الضيوف. .خصوصا في هاته المنطقة المعروفة عالميا. ...موقع توبقال يعد تاني أعلى قمة بأفريقيا والأولى عربيا. ..لمدا هدا التهميش. ..كمقارنة مع كليمنجارو بتنزانيا. ...دولة ضعيفة لكن توفر للسياح كل الأمن والأمان في الموقع. ...الطريق إلى توبقال ليست جيدة ....المرافق ضعيفة. ..الأمن منعدم ....الصحة كدلك ....الاشهار للمواقع منعدم في التلفزة ....يجب على الحكومة إعادة النظر في السياحة ....الأمن هو كل شئ. ..يجب تقوية الشرطة السياحية في كل مكان وبدون زي رسمي ...
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5 - Chouaib Mouhaabat الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:17
....وأخيرا إستفاقت الحكومة من نومها أو ربما من غيبوبة كانت مدتها 4 أيام على مضي الجريمة البشعة التي وقعت بإمليل إقليم الحوز التابعة لمدينة مراكش فبعد أن وجدت الجتتان يوم صبيحة الإثنين كان جميع المغاربة متضامنين مع ذوي الضحيتان وقاموا بتعزية أهلهما وأز في نفوسهم هذا الجرم الإرهابي على مواقع التواصل الإجتماعي ونحن في اليوم الخميس أي اليوم الرابع من وقع الجريمة إستفاق رئيس الحكومة من غيبوبته ليقوم هو الآخر بتعزية أهل الضحيتين ومواساتهم....الحصول اللاينعل ليمايحشم....ورجعوا لمانطة كملو نعاسكم راه كاين البرد ماتقدروش تفيقوا حتى فالعاشرة صباحا ناهيك على للأطفال الصغار ليمساكن كاتفيق مع 06h دالصباح كايمشوا المدرسة أوهما ناعسين فالطريق....
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6 - ع-ع الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:17
واخيرا تكلم السيد العثماني رئيس الحكومة.؟؟!!
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7 - احمد الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:17
كمغربي اعتبر هذا الفعل غدرا لقيمنا و لديننا و تقاليدنا و غدرا لكل القيم المعروفة عندنا من حسن الظيافة و الكرم لكل الاجناس . و مادام هؤلاء المرتزقة ارتكبوا هذا الفعل الشنيع نطالب باعدامهم مخالفين في ذلك حقوق الزفت التي اصبحت تدافع عن نوع من البشر الذي يستحق أشد العقاب . الاعدام ثم الاعدام ليكونوا عبرة لمن سولت له نفسه ان يغدر بقيمنا . فكيف سنعوض عائلاتهم و كيف سنعزيهم انهم فلدات اكباد أمهات لا علاقة لهم لا بالسياسة و لا بالدين . نحن نؤمن بتعدد الجنسيات و لا نحاسب احدا عن معتقداتهم و من قال لنا أن هاتين الفتاتين سيدخلون الاسلام في المستقبل الا يعرفون ان الاسلام ينتشر لوحده في المانيا و في امريكا و في العالم باسره . الاعدام ثم الاعدام لهؤلاء الهمج .
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8 - علولة الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:19
هذه هي نتائج الأمن يا سي العثماني
لم نكن نعرف مثل هذه الثغرات ايّام ادريس البصري ولا ايّام الحسن الثاني رحمهما الله وأنك من عايشت ذاك العصر وتدري كيف كان الأمن
والآن بعدما أصبحت مسؤولا ضاع الناس وضاعت الأمانة وضاعت الأخلاق والامان
فلمن نشكي نحن إن كنت انت تشتكي
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9 - سوسي الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:19
عن اي امن تتحدث سيدي الرئيس؟
الا تعلم ان عصابات الرحل الصحراويين تعيث فسادا في سوس مدججة بالاسلحة و سيارت الدفع الرباعي امام اعين السلطة دون ان تحرك ساكنا؟
الا تعلم انهم قاموا بسحل شخص اعزل على الطريقة الداعيشية بعد ان حاول ابعاد ابلهم عن مزرعته دون ادنى متابعة لهم ؟
مستقبل البلاد لا يبشر بخير و شعارنا اللهم اخرجنا منها.
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10 - Me again الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:21
وأضاف رئيس الحكومة أنه "لا تنمية بدون أمن، لا استقرار بدون أمن، ولا تقدم وازدهار بدون أمن"
بدل ان يقول: " لا امن بدون تنمية، و لا امن بدون استقرار، و لا امن بدون تقدم و ازدهار"! هكذا يجب ان يفهم المسءولون و يقتدون بالدول المتقدمة التي توفر الأمن و الاستقرار بالتنمية و التقدم و الازدهار و ليس العكس الذي يظهر المسءولين انهم اغبياء و متخلفين و غير موءهلين و يعتنون فقط بأنفسهم و دويهم و أقرباءهم او انهم يريدون ان يستحمروا عامة المغاربة بتلك التصريحات!
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11 - omar الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:23
الأمن ديالكم السي العتماني حاضي غي الشعب لي طلب حقو طحنوه بالزرولطة شنو وجتوا باش تستقطبوا السياح نتمنى اتشد المجرم الحقيقي تمنوا ميمشيش فها شي واحد مدار والو
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12 - Saad الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:24
يا سي العثماني الأمن أين هو والمغاربة عايشين مع الكريساج والإغتصابات يوميا وأتحداك أن تخرج فجرا في أحياء شعبية أو تدع أولادك يذهبون وحدهم إلى المدرسة، كفى من النفاق أنت تعيش في فيلا مكيفة مع حراسك وتتكلم عن الأمن٠ هل تظن أن المغاربة يهتمون للإرهابيين؟ أكبر إرهاب عندنا هو لكريساج وسرقة أموال الشعب أما هادوك حالهم ساهل نقضيو عليهم٠
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13 - Amin الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:25
I اليقظة يجب ان تكون قبل وقوع هاته الحوادث
لماذا لم يتم توفير حماية للسائحتين
لماذا تركت ثغرة استغلها الارهابيون لتنفيذ جريمتهم
القضية فيها لغز .
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14 - omar us الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:29
نريد ادلة قاطعة تثبث تورط الموقوفين، كالبصمات و dna. تهمة الإرهاب مخرج مريح للدولة حتى لا تواجه ظاهرة عدم توفر الأمن للمواطنين و السياح في جميع مناطق البلاد. لا نريد أكباش الأضحية بل الحقائق و لا غير ذلك
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15 - مهاجر الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:31
جميع القطاعات تدهورت في عهدكم يا تجار الدين،ها هي السياحة ذهبت أدراج الرياح،قاليك 20 مليون سائح في 2020 حكومة مضحكة
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