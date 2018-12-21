الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

هسبريس - و.م .ع

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس بالرباط برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وجاء في بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي إثر انعقاد المجلس، بأنه تم على مستوى الأمانة العامة للحكومة تجديد تعيين مراد الفضيل في منصب مدير الدراسات والأبحاث القانونية؛ وأحمد الزجاري في منصب مدير التشريع والتنظيم؛ وعبد الرحيم منعام في منصب مدير الجمعيات؛ ومحمد رضى اعمار في منصب مدير المهن المنظمة والهيئات المهنية.

وأضاف البلاغ أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين عبد المومن التبياوي في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد (جامعة الحسن الأول بسطات)؛ ونجيب الحجيوي في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات (جامعة الحسن الأول بسطات).

وأشار إلى أنه تم على صعيد الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة تعيين السيد عبد الإله اباية في منصب مدير الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات.

وعلى مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تم تعيين عمر شفقي في منصب مدير الأرصاد الجوية الوطنية، وعلى صعيد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة عين نور الدين كسى في منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة.

وأبرز البلاغ أنه على مستوى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة – قطاع الطاقة والمعادن تم تعيين عبد الرحيم دينار في منصب مدير مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج؛ فيما تم على صعيد وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة، تعيين محمد الفران في منصب مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.