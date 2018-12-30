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الرئيسية | سياسة | باحث مغربي يكشف مزايا ورقة "منتخبي الصحراء"

باحث مغربي يكشف مزايا ورقة "منتخبي الصحراء"

باحث مغربي يكشف مزايا ورقة "منتخبي الصحراء"
هسبريس- عبد الإله شبل (تصوير: محمد اكريمي)
الجمعة 21 دجنبر 2018 - 12:15

اعتبر الموساوي العجلاوي، الخبير المغربي في الشؤون الإفريقية، أن استعمال ورقة المنتخبين خلال مفاوضات جنيف حول ملف الصحراء المغربية كان أمرا إيجابيا بالنسبة إلى المغرب، بديل أنه جرى التركيز عليهم من طرف وسائل الإعلام خصوصا وحضورهم بالزي الصحراوي.

وأوضح العجلاوي، في اللقاء الذي نظم بالمعهد العالي للصحافة والاتصال بالدار البيضاء، أن "المغرب لم يكن يستعمل ورقة المنتخبين، إذ إن جبهة البوليساريو هي من أثارت هذه القضية، حيث كانت تصر على أن المغرب لا يمثل سكان الصحراء".

وشدد الخبير المغربي على أن أعضاء الوفد الصحراوي المغربي المشارك في المفاوضات هم "منتخبون ذكروا في تقرير الأمين العام السابق والحالي، وذكرت العملية الانتخابية التي جرت في ظروف شفافة، في حين أن من يدعي تمثيل سكان الصحراء لا ينتخبون ولا علاقة لهم بالديمقراطية، حتى أن دستور ما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية في بنده 31 لا يعترف بتعدد الأحزاب والنقابات".

الباحث في معهد الدراسات الإفريقية أشار إلى أنه "إن كانت لهؤلاء المنتخبين هذه القيمة وينتخبون بطريقة ديمقراطية، فلما لا يكون لهم دور في هذه المفاوضات؟"، مضيفا أن "المغرب كسب الكثير من حضور رئيسي جهتي العيون والداخلة في مفاوضات جنيف، حيث صارت هناك قراءة جديدة في التعامل مع ملف الصحراء على مستوى الأمم المتحدة".

وأشار العجلاوي إلى أن المغرب يعمل، منذ ثلاث سنوات، وفق مقاربة "الدبلوماسية البراغماتية الواقعية"، مؤكدا أنه "آن الأوان لتوسيع هذه الدبلوماسية حتى لا يترك الآخرين يتحدثون باسم سكان الصحراء".

وبخصوص عودة المغرب إلى مقعده الطبيعي في الاتحاد الإفريقي، أكد الموساوي العجلاوي أن هذه العودة "بنيت على دراسات؛ من بينها دراسة بالمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية"، مضيفا أن سياسة المقعد الفارغ التي كانت تنهجها المملكة "كانت تضر بالمغرب، لذا لاحظنا الرسالة الملكي للقمة الإفريقية التي أكدت على رغبة المغرب بالعودة إلى الاتحاد في الوقت الذي وقّعت فيه 26 دولة على قرار طرد ممثل البوليساريو من الاتحاد الإفريقي"، لافتا إلى أن المغرب حقق مكاسب عديدة من خلال هذه العودة.

وعرج الباحث على ما خلصت إليه قمة نواكشوط الأخيرة بخصوص ملف الصحراء المفتعل، حيث أشار إلى أنها أقرت بشكل رسمي كون الأمم المتحدة هي الجهة المخول لها حصريا بالبحث في هذا النزاع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غيلان قدور الجمعة 21 دجنبر 2018 - 12:49
عدم السماح بمشاركة أهل المتطقة في الماضي كان خطأ استراتيجي وتاريخي ارتكبته سلطة التحكم مما جعل البلاد تودي ثمنا باهظا وبين على عدم احترافية من كانوا يقررون واسفرادهم بالرأي بحيث سمحوا للخصوم بمغالطة الرأي العام العالمي وجعله يصدق أطروحته .
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2 - الصحراء المغربية الجمعة 21 دجنبر 2018 - 12:54
قضية الصحراء دخلت مرحلة جديدة يجب المغرب تقبلها. فلا يوجد هناك أكثر من خياريين: إما إستقلال الصحراء وإما الاستفتاء لتقرير المصير.جون بولتون كان المستشار الخاص لجيمس بيكر ويعرف جيدا مشكل الصحراء. ويعرف أن النزاع قضية تصفية استعمار يستلزم إستفتاء تقرير المصيرلشعب الصحراوي ويعرف من يعرقل حل النزاع وتهديده ،أمرى أمريكا بسحب المينورسو التي أنشأها هو شخصيا واشرف عليها بعد توقيع وقف اطلاق النار بين الطرفين وبعد 27 سنة لم تقدم ما أسست من أجله وهو تنظيم الاستفتاء يلمح للبوليساريو بأن تأخذ حقها بنفسها بعدما أعطتها الامم المتحدة حق تقريرمصيرها .فالمغرب أصبح علي بركان سينفجر في أي وقت وهوفي حالة عزلة دولية والمهم والاهم تخلي السعودية وحلفائها الخليجيين عنه، فاعطوا للصحراويين حق تقرير المصيرأو سيرجع المغرب الي العصور القديمة عن طريق حرب طويله بينه وبين البوليزريو، المغرب جرب الحرب لمدة 16 سنة والنتيجة الاف اليتامى والارامل و5609 أسيرحرب وخسرته مئات مليارات الدولارات.أليس المغرب هو الدي دعا إلى توقف الحرب واجراء استفتاء.ألم تعلمتو درسا من الماضي أغلابية دول العلم تساند استقلال الصحرء.وعلى رأسهم USA
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