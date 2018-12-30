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الرئيسية | سياسة | الطالبي: "الأحرار" يرفض التدخل في سلطة القضاء

الطالبي: "الأحرار" يرفض التدخل في سلطة القضاء

الطالبي: "الأحرار" يرفض التدخل في سلطة القضاء
هسبريس من الرباط
الجمعة 21 دجنبر 2018 - 18:15

قال رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إن اجتماع الأغلبية تطرق لقضية استقلال القضاء، منبها إلى أن دولة الحق والقانون لا تستقيم إلا بوجود مؤسسات قوية قائمة على فصل السلط.

وشدد الطالبي العلمي، في تصريح صحافي، على ضرورة التعامل مع جميع المواطنين بالمنطق نفسه، مضيفا أنه "لا يمكن لأي سلطة أن تتدخل في اختصاصات السلط الأخرى، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالسلطة القضائية التي يحتكم إليها مختلف المواطنين ضمانا لحقوقهم".

ونبّه القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن الدستور والقانون يضمنان لكل المتقاضين حق المحاكمة العادلة والمساواة في التقاضي، موردا أنه "لا يتوجب على أي كان التهجم على الهيئات القضائية أو التشكيك في نزاهة قراراتها، وخصوصا حينما يتعلق الأمر بأعضاء إحدى السلط الأخرى".

ومن جهة أخرى، عبّر حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال اجتماع الأغلبية، حسب الطالبي العلمي، عن رفضه التدخل في قضية رائجة أمام المحاكم، معتبرا أن اللجوء إلى هذا الأسلوب يرمي إلى التأثير على مجريات الأمور لصالح طرف على حساب الطرف الآخر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - wood الجمعة 21 دجنبر 2018 - 18:28
كيف لا يجب التدخل في سلطة القضاء ؟؟ ، هل هو مقدس يعبد ؟؟ إذا كان القضاء لا يحكم بالعدل و يحكم بالتعليمات التي تأتي بالتليفون و يستعمله المخزن لتصفية الحسابات ضد المعارضين فهذا ليس بقضاء بل أداة من أدوات الإستبداد ،فالقضاة في المغرب أغلبهم مرتشون إن لم نقل كلهم و اغلبهم يحققون من وراء مهنتهم ثروات محترمة تفوق مداخيلهم أضعافا مضاعفة بالإرتشاء و التبزنيس في قضايا الناس !!!
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10
2 - محمد الصادقي 0669133584 الجمعة 21 دجنبر 2018 - 18:33
رغم الدعوة القضائية ضد وزارة التجارة و الصناعة بعدم تنفيد تعليمات الملك الخاصة بالتوظيف و لم يتم الحكم عدم التخصص مادا يعني عدم التخصص بالمحكمة الادارية بالرباط
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4
3 - عباس دركوس الجمعة 21 دجنبر 2018 - 18:36
رموز الفساد السياسي والانتخابي يجثمون على صدور المغاربة مستفيدين من تشجيع سلطة التحكم بهدف تكريس السيطرة وقتل كل أمل في دولة الحق والقانون والديمقراطية واستقلال القضاء .
وضاع مستقبل البلد
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8
4 - ali الجمعة 21 دجنبر 2018 - 18:37
طبيعي انه لن يتدخل علما ان المتابع من حزب شياسي منافس وعقبة امامكم للسيطرة علي المشهد السياسي.
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4
5 - السعد الجمعة 21 دجنبر 2018 - 18:44
نفس الراي عبر عنه السيد وزير العدل في جلسة مجلس النواب للاسئلة الشفوية ، ردا على تدخل رئيس فريق pjd مادام ااقضاء مستقلا .....
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6 - سعيد الجمعة 21 دجنبر 2018 - 18:47
نعم يجب آستقلال القضاء ويجب إحداث فرع ميداني للإطلاع على حقيقة المتقاضين وليس الاعتماد على الدفعات اورقية حتى نتجنب التزوير أما سيد العلمي المتمكن من الإقناع دون نتائج فأقول له طيبتينا بالقري أي الهضرة الهضرى وتصدية بالسياسة دون أي مفهول في تقدم البلادفبلا بلا ما تحبد فقر بل تغني السياسيين
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7 - ht.brahim الجمعة 21 دجنبر 2018 - 18:56
أحرارا كنتم او عدالة و تنمية، يمينا كنتم او يسار او وسط. التفوا أرجوووكم، أتوسل إليكم التفوا حول هدف واحد اتحدو حول خصم بل عدو واحد ، عدو ذو قلبان يغذي كل واحد منها الآخر وهما : الجهل والفقر. وما أقواه من عدو. أتمنى أن لن تخطؤو في تحديد هذا العدو و أن لن تخطؤو التصويب نحوه. هلموا يا مغاربة لنصوب جميعا نحوه، لا وسيلة للقضاء عليه إلا باتحادنا وتيسير الأمور لبعضنا في اتجاه محاربة الفقر والجهل. أتمنى أن أرى مغربا أفضل قبل الرحيل...
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0
8 - عبدوالصمد الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:04
اقوى حزب في المغرب حزب التجمع الوطني الاحرار ✌✌
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9 - رااااقي الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:05
الاحرار ديما فالقمة والنجاح حليفهم ولا يهم ما يقوله الخصوم
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10 - السعدي منير الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:05
الاحرار حزب الكفاءات انتهى الكلام ..
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11 - جااأدو الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:06
واصلو مساركم ايها الاحرار بالتوفيق
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12 - الحاج الحسين الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:06
الاحرار هم من اعطو نفسا جديدا للساحة السياسية
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13 - الحاج البشير الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:07
اتفق تماما مع ما جاء به هذا الرجل فهو عين الصواب
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14 - محمد الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:07
حزب التجمع الوطني للاحرار هو حزب العمل و المعقول و الجد و نحن نفتخر للانتماء اليه
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15 - said الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:07
الدينامية الجديدة التي راهن عليها الأحرار تتأكد يوما بعد يوم و النموذج التنموي المقترح من طرف الحزب دليل على أنه فعلا حزب عمل و ليس حزب الشفوي.
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16 - كااااعي الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:08
التجمع كفاءة ..................................
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17 - صمادو ايت القاضي الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:09
الاحرار هدفهم العمل وخدمة الوطن والمواطنين بالتأكيد لن يعيرون اهتمام التفاهات . بالتوفيق
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18 - مريم الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:09
القضاء مستقل وحزب العدالة والتنمية كان قد اجهز عليه في عهد الرميد لكن في عهد اجار تطور تطوا ملموسا
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19 - سمااااتي الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:09
التجمع حزب اخلاق ومبادئ وياليت باقي الاحزاب تقتدي به علنا نرقى بالسياسة في بلدنا
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20 - karim الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:10
حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب البديل وكل الامال عليه لإنقاد المجتمع المغربي من سياسة التفقير و التجوع التي نهجها حزب المصباح
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21 - حسناء الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:10
تحية نضالية للقيادات الوطنية بحزب التجمع
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22 - nirmin الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:10
مسار موفق انشالله تحت شعار الدمقراطية الاجتماعية.
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23 - رشيدة الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:10
الحمد لله المغرب بلد مؤسسات ونحن نثق بهاته المؤسسات
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24 - aloch الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:11
بصراحة يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد في الساحة السياسية الذي يشتغل و يتباحث في ايجاد الحلول الممكنة لمختلف انتظارات المواطنين.
لنا كامل الثقة في أن هذا المسار حضي بثقة جميع المغاربة.
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25 - avraal الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:11
حزب طموح.يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب.نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاء الله.
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26 - سليمان الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:11
القضاء قايم بالدور ديالو والاحرار عارفين شنو كيديرو
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27 - kawtar الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:12
حزب التجمع الوطني للاحرار يختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم الصحة و التعليم و التشغيل
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28 - mohamados الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:13
حزب التجمع الوطني للاحرار مدرسة يصعب على الفاشلين فهم مناهج العمل و المعقول
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29 - hamoza الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:13
حزب الأحرار بكل رجالاته الوطنيين سيواصل المسار رغم حقد الأغيار
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30 - المرصيد الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:13
كلام معقول السيد الطالبي......
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31 - المهاحر الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:15
كفاكم استهزاء بالمواطنين الكل يعرف حثى الجنين في بطن امه ان القضاء غير مستقل ولا احد يرد اصلاح القضاء واذا عرف السبب بطل العحب اذا كان القضاء مستقلا كما يقولون فانه كما يعرف الجميع فاسد او حتى هذه تنكرونها ....فقط يجب شرعنة مهنة سماسرة القضاء على الاقل تستقيد الدولة من مذاخيل السماسرة و ضريبة الرشوة
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32 - silim الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:15
الاحرا مكيتطفلوش على اختصاصات الاخرين وعارفين شغلهم
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33 - طالق الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:16
الاحرر حزب العمل والمعقول بالتوفيق
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34 - Hanane hanane الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:31
حزب التجمع يتدخل في كل ما هو مصلحة الوطن والمواطنين وفي نفس الوقت يحترم تخصصات الاخرين.
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