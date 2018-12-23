الملك يبرق أمنيته بصحة وفيرة لإمبراطور اليابان

هسبريس - و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الإمبراطور أكيهيتو، امبراطور اليابان، والامبراطورة ميتشيكو، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الامبراطور أكيهيتو.

وعبر الملك، في هذه البرقية، عن أطيب التهاني والمتمنيات، لامبراطوري اليابان بموفور الصحة وسابغ السعادة والهناء، وللشعب الياباني الصديق باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية الملك "واعتبارا لما يجمع أسرتينا وشعبينا من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، أؤكد لكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك، من أجل المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون المتميزة التي تربط المملكة المغربية واليابان في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستويات أرفع، لما فيه صالح شعبينا الصديقين".