24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3116:0518:2719:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. ارتفاع تكاليف الزواج يرافق تزايد المصاعب الاقتصادية عند المصريين (5.00)

  2. الهشاشة تضع العصيّ في عجلات تنمية جماعة بني خلوڭ بسطات (5.00)

  3. وزير خارجية إسبانيا: "مائوية أنوال" فرصة لجبر ضرر منطقة الريف (5.00)

  4. أبو حفص ينادي بإصلاح ديني عقب "جريمة شمهروش" في الحوز (5.00)

  5. الرئيس ماكرون يزور تشاد لتفقّد الجيش الفرنسي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الملك يبرق أمنيته بصحة وفيرة لإمبراطور اليابان

الملك يبرق أمنيته بصحة وفيرة لإمبراطور اليابان

الملك يبرق أمنيته بصحة وفيرة لإمبراطور اليابان
هسبريس - و.م.ع
الأحد 23 دجنبر 2018 - 16:07

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الإمبراطور أكيهيتو، امبراطور اليابان، والامبراطورة ميتشيكو، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الامبراطور أكيهيتو.

وعبر الملك، في هذه البرقية، عن أطيب التهاني والمتمنيات، لامبراطوري اليابان بموفور الصحة وسابغ السعادة والهناء، وللشعب الياباني الصديق باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية الملك "واعتبارا لما يجمع أسرتينا وشعبينا من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، أؤكد لكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك، من أجل المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون المتميزة التي تربط المملكة المغربية واليابان في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستويات أرفع، لما فيه صالح شعبينا الصديقين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - زكرياء المغربي الأحد 23 دجنبر 2018 - 16:20
حفظ الله ملكنا المفدى محمد السادس وبلدنا والمزيد من التوفيق والازدهار للشعبين الشقيقين المغربي والياباني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.