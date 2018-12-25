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الرئيسية | سياسة | المغرب يُدين الهجوم الإرهابي على الخارجية الليبية

المغرب يُدين الهجوم الإرهابي على الخارجية الليبية

المغرب يُدين الهجوم الإرهابي على الخارجية الليبية
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 21:42

أدانت المملكة المغربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الثلاثاء مقر وزارة الشؤون الخارجية الليبية في طرابلس، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى.

وقال مصدر مأذون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "المغرب يدين بقوة التفجير الإرهابي الغاشم الذي استهدف اليوم مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس، وخلف العديد من الضحايا الأبرياء".

وأضاف المصدر المسؤول، في تصريحه، أن "المملكة المغربية تعبر عن تضامنها المطلق مع الحكومة الليبية في مواجهة وتجاوز آثار هذا العمل الإجرامي الجبان الذي يهدف إلى تقويض فرص التسوية السياسية بهذا القطر المغاربي العزيز".

وأكدت الرباط، وفق مصادر هسبريس، "دعم جهود الحكومة الليبية من أجل صون واستقرار هذا البلد؛ كما تتوجه بكل التعازي والمواساة إلى الحكومة الليبية وعائلات الضحايا وكافة أفراد الشعب الليبي".

وبخصوص ما راج من إصابة مواطنة مغربية في الهجوم المسلح، أكدت مصادر هسبريس أن "هناك تضاربا في الأقوال حول صحة هذه الأخبار"، وأن "مصالح وزارة الخارجية المغربية لم تتأكد بعد من هوية المعنية".

وكانت وزارة الصحة الليبية قالت إن "الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وجرح عشرة آخرين".

وأفادت وزارة الخارجية الليبية بأن "الهجوم الانتحاري" نفذته "عناصر إرهابية"، مشيدة بالأجهزة الأمنية التي "تعاملت باحترافية عالية مع هذا الهجوم، ما قلّل من عدد الضحايا وأسهم في السيطرة على المهاجمين في زمن قياسي".

وارتفع ألسنة اللهب من البناية وسط إجراءات أمنية مكثفة، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وأدانت وزارة الخارجية الليبية الهجوم في بيان قالت فيه "إن الشعب الليبي يخوض حربا ضد الإرهاب نيابة عن العالم أجمع".

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