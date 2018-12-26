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الرئيسية | سياسة | الرئيس التونسي يشيد بريادة الملك محمد السادس‎

الرئيس التونسي يشيد بريادة الملك محمد السادس‎

الرئيس التونسي يشيد بريادة الملك محمد السادس‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 18:50

استقبل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، لطيفة أخرباش في أعقاب انتهاء مهامها كسفيرة للمملكة في تونس، بعد تعيينها رئيسة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وخلال الاستقبال، الذي تم أمس بالعاصمة تونس، أكد الرئيس التونسي أن ريادة وتبصر الملك محمد السادس مكنا من تعزيز مكتسبات المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي.

وأعرب الرئيس التونسي عن التقدير الكبير الذي يكنه للملك، مؤكدا على التوافق الكبير القائم بين المغرب وتونس، كل بمؤسساته الخاصة وتاريخه، ولاسيما في ما يتعلق بالتمسك بالقيم الديمقراطية واختيار نموذج مجتمعي منفتح وحديث.

وطلب الباجي قائد السبسي من أخرباش، بهذه المناسبة، أن تنقل إلى الملك محمد السادس أطيب تمنياته وتحياته الحارة، معربا عن متمنياته لها بالنجاح في مهامها الجديدة.

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