24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:56
|08:28
|13:33
|16:07
|18:29
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يمكن أن يكون الجُبن هو السر لحياه أطول؟ .. هذا ما توصل إليه الباحثون!
- الشرطة تنقذ امرأة عالقة في السقف .. والسبب زينة "أعياد الميلاد"
- استفادة 8500 مزارع صغير تتوج مشروع الفلاحة التضامنية والمندمجة
- مصدر رسمي: ضحية تفجير ليبيا ليست مغربية
- مبارك يواجه مرسي ويتهم "حماس" بإرسال مئات المسلحين إلى مصر
مبارك يواجه مرسي ويتهم "حماس" بإرسال مئات المسلحين إلى مصر (5.00)
رفض "البيجيدي" اللغاتِ و"تيفيناغ" يُعطل الأمازيغية ومجلس الثقافة (5.00)
- الهيني يُطالب بحل "البيجيدي" ويتهم "الإخوان" بالاستقواء ببنكيران - (91)
- رفض "البيجيدي" اللغاتِ و"تيفيناغ" يُعطل الأمازيغية ومجلس الثقافة - (79)
- صرخة مواطن أمام بنكيران - (72)
- استفادة 8500 مزارع صغير تتوج مشروع الفلاحة التضامنية والمندمجة - (57)
- بنيس: الاعتذار للشعب الإسكندنافي غير لازم .. ونبذ الوهابية جازم - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الرئيس التونسي يشيد بريادة الملك محمد السادس
استقبل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، لطيفة أخرباش في أعقاب انتهاء مهامها كسفيرة للمملكة في تونس، بعد تعيينها رئيسة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وخلال الاستقبال، الذي تم أمس بالعاصمة تونس، أكد الرئيس التونسي أن ريادة وتبصر الملك محمد السادس مكنا من تعزيز مكتسبات المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي.
وأعرب الرئيس التونسي عن التقدير الكبير الذي يكنه للملك، مؤكدا على التوافق الكبير القائم بين المغرب وتونس، كل بمؤسساته الخاصة وتاريخه، ولاسيما في ما يتعلق بالتمسك بالقيم الديمقراطية واختيار نموذج مجتمعي منفتح وحديث.
وطلب الباجي قائد السبسي من أخرباش، بهذه المناسبة، أن تنقل إلى الملك محمد السادس أطيب تمنياته وتحياته الحارة، معربا عن متمنياته لها بالنجاح في مهامها الجديدة.