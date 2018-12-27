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الرئيسية | سياسة | بلافريج والشناوي يقفان ضد قانون التجنيد الإجباري

بلافريج والشناوي يقفان ضد قانون التجنيد الإجباري

بلافريج والشناوي يقفان ضد قانون التجنيد الإجباري
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 27 دجنبر 2018 - 15:25

يُواصل عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، النائبان البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إثارة الجدل داخل قبة البرلمان؛ فقد عارضا مشروع قانون الخدمة العسكرية، الذي جرت المصادقة عليه في جلسة عمومية بمجلس النواب بـ106 أصوات.

وقال عمر بلافريج، في مداخلة انتقدت مشروع قانون التجنيد، إن موضوع الخدمة الوطنية والانتماء إلى الوطن من المواضيع الأساسية التي ترى فيها الفيدرالية اختلافا حول مفهوم الدولة الحديثة، موردا أن "الانتماء إلى الوطن هو أمر حيوي وهيكلي، ونحن نريد تعزيزه؛ ولكن يجب أن يكون مبنيا على الإرادة الشخصية والجماعية، وليس على الخوف والخضوع".

وأضاف بلافريج: "نريد انتماء إلى الوطن مبنيا على حب الوطن والافتخار بخدمته وخدمة المجتمع والمصلحة العامة، وليس انتماء مبنيا على الافتراضية"، وأشار إلى أن تعديلات الفيدرالية حول المشروع انصبت حول هذه المبادئ الأساسية.

وأكد النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار أن "خدمة التجنيد يجب أن تكون اختيارية وليست إجبارية، ولا يجب أن تكون بمثابة عقوبة؛ بل يجب أن تصبح خدمة نبيلة نشجع من خلالها الشباب الذين ينضمون إليها".

من جهته، دافع مصطفى الشناوي عن مبدأ الاختيارية في الخدمة العسكرية، متسائلاً: "لماذا التجنيد إجباري اليوم؟"، قبل أن يُجيب: "إذا كانت تهدف إلى الدفاع عن الوطن فنحن كلنا مجندون لذلك كبرلمانيين قبل المواطنين الآخرين".

وانتقد النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار تبريرات عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في معرض تقديمه للمشروع الذي أكد فيه أنه "يهدف إلى إذكاء روح الانتماء إلى الوطن وتعزيز معاني التضحية ونكران الذات".

وأوضح الشناوي أن "تعزيز الانتماء إلى الوطن لا يكون إلى غاية سن الـ19، وهو السن المحدد للخدمة العسكرية؛ بل إن روح المواطنة يتم زرعها في المغاربة من التعليم ما قبل الأولي من خلال التعليم الجيد".

في المقابل، شدد المسؤول الحكومي سالف الذكر على أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وانسجاما مع أحكام الفصل الـ38 من الدستور الذي ينص على مساهمة المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.

وأوضح لوديي، مبررا رفض تعديلات فيدرالية اليسار، أن "مضامين مشروع القانون تمت صياغتها وفق مرتكزات تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الدستور من خلال التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، وكذا عبر استحضار أفضل الممارسات الدولية والتشريعات الوطنية السابقة في هذا المجال".

ولفت الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني إلى أن قانون التجنيد يهدف إلى فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره.

وأشار المسؤول الحكومي سالف الذكر إلى أن الحكومة ستقوم في الأيام المقبلة بإطلاق حملة من أجل توضيح أهداف الخدمة العسكرية وتفسير مقتضياتها والنصوص التطبيقية المتعلقة بها، عبر التواصل مع المواطنين وفتح بوابة على الأنترنيت واللجوء إلى وسائل أخرى للتواصل.

وبعد رفض تعديلات فرق ومجموعات الأغلبية بجعل الخدمة العسكرية اختيارية في وجه النساء، أورد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني أنه سيتم مراعاة خصوصية العنصر النسوي؛ سواء من حيث شروط الإيواء والإقامة أم من حيث التأطير المناسب للنساء المجندات في إطار الخدمة العسكرية.

وكانت الحكومة وافقت على مقترح تقدمت به الأغلبية "يخول للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية، على أن يبقى المقبولون رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - زكرياء المغربي الخميس 27 دجنبر 2018 - 15:28
أي قرار يتخذه الملك محمد السادس لا يمكن لأحد أن يسقطه أو يلغيه سواء كان وزير أو نائب برلماني
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19
2 - مواطن الخميس 27 دجنبر 2018 - 15:40
ادا كان تجنيد اجباري فيجب أن يشمل الجميع وخصوصا كبار موضفي الدولة حتا يتدكروا لموت ويتراجعون عن نهب الوطن
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24
3 - 113 الخميس 27 دجنبر 2018 - 15:44
هذف من التجنيد هو تمخزين الشباب
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15
4 - السوسي الخميس 27 دجنبر 2018 - 15:48
خالف تعرف، الاخوة يبحتون عن الشهرة او البوز، لا اقل و لا اكتر
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-10
5 - علي الخميس 27 دجنبر 2018 - 15:50
رغم كرهي لجميع الأحزاب السياسية (الموقرة) هه إلا أنني مع طرح هذا الحزب. فالمواطنة وحب الوطن لا يكون بالاجبار. ولايصلح أي شيء مع الإكراه والاجبار. كان الأولى من إعادة التجنيد الإجباري إعادة حكم الإعدام للمجرمين القتلا. وتوفير فرص الشغل للشباب العاطل الذي يضيع شبابه امام اعين الحاكم لكن (لا حياة لمن تنادي)
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19
6 - رشيد الخميس 27 دجنبر 2018 - 15:51
السؤال الذي يطرح نفسه : واش أبناء الوزراء و البرلمانيين و رجال الأعمال و رجال السلطة و كل المقربين من دوائر القرار معنيون أيضا بالتجنيد الإجباري ؟ ولد الفشوش الذي تسبب في الحادثة المعروفة؟ و بنت البرلماني التي صفعت شرطيا و غيرهم كثيروووون.. واش حتى هوما غادي يدوزا التجنيد الإجباري ؟؟؟ هذا هو السؤال الكبير الذي يجب طرحه و تكراره
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19
7 - المهدي التايدي الخميس 27 دجنبر 2018 - 15:56
السؤال الذي يطرح نفسه بحدة هو لماذا تم إعفاء ذوي السوابق من المجرمين من الخدمة العسكرية؟؟؟؟
أليس هذا يا أيها الوزير تمييزا فاضحا بين المواطنين يتعارض مع ما ينص عليها دستور البلاد؟ أم أن مبدأ عدم التمييز بين المواطنين، تستخدمونه متى شئتم وأينما كان ذلك يؤدي إلى غرضكم الذي تطرح أكثر من علامات استفهام حول خلفياته؟؟؟؟؟
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12
8 - ابن سوس المغربي، كفى الخميس 27 دجنبر 2018 - 16:07
انا نن المؤيدين لفديرالية اليسار و مع التجنيد الإجباري هذا حق الوطن علينا جميعاً كفى الركب على الأحداث التجنيد الإجباري ضرورة وطنية على كل مواطن خلينا من الفساد و المسؤولين الفاشلين الفاسدين هذا شئ و التجنيد الإجباري شئ آخر لا يجيب المزايدة عليه
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-3
9 - بواكناض الخميس 27 دجنبر 2018 - 16:27
الرد على رقم 6
هادوك صابو ليهم الحل *قانون التجنيد يعفي من يتابع دراسته* غادي ادبرو على شهادة مدرسية حتى وان لم يكن يتابع دراسته......
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3
10 - richi الخميس 27 دجنبر 2018 - 16:34
ماكرهتش بلا فريج اجبوه التجنيد الإجباري تم غادي تبدل حياتو وكذلك الأفكار ديالو وغادي اسكتنا من صداع الرأس هو ولمعاه .
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-5
11 - AADI الخميس 27 دجنبر 2018 - 16:41
اليسار فاتو القطار وهذه مجرد خرجات للضهور وابراز الحضور وخلق البوز لا اقل ولا أكثر.
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1
12 - karim الخميس 27 دجنبر 2018 - 16:43
يتعلموا الحلاقة في ريوس اليتامى..هذا هو حال المزاليط في هذا البلد.
.سوف يكون التجنيد اجباريا فقط على الفقراء والبسطاء والكادحين ..ولمن لا حول ولا قوة لهم وهم من سيكون الحب لهذا الوطن اجباريا عليهم;اما اصحاب النفوذ فهم في غنى عن حب الوطن وغير مجبرين على هذه الخدمة
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0
13 - هشام العود الخميس 27 دجنبر 2018 - 16:44
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احسن اقتراح هو مسألة التجنيد، التجنيد وليس التجنيد الااااجباري.احسن تجربة غادي اديرها في حياتك بشرط ايكون أجر ديال 3000درهم لكل شهر و تكوين المجندين كل واحد واختصاصو ويشوفو ليهم شي عمل.يبنيو مدن جديدة في الجنوب المغربي...ايخلطونا واللي ابغا شي حاجة انموتو امعاه....احنا ولينا كنبكيو بزاف وابعدنا كلشي فابور .الله ايسهل للجميع
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