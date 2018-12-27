بلافريج والشناوي يقفان ضد قانون التجنيد الإجباري

هسبريس - عبد الرحيم العسري

يُواصل عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، النائبان البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إثارة الجدل داخل قبة البرلمان؛ فقد عارضا مشروع قانون الخدمة العسكرية، الذي جرت المصادقة عليه في جلسة عمومية بمجلس النواب بـ106 أصوات.

وقال عمر بلافريج، في مداخلة انتقدت مشروع قانون التجنيد، إن موضوع الخدمة الوطنية والانتماء إلى الوطن من المواضيع الأساسية التي ترى فيها الفيدرالية اختلافا حول مفهوم الدولة الحديثة، موردا أن "الانتماء إلى الوطن هو أمر حيوي وهيكلي، ونحن نريد تعزيزه؛ ولكن يجب أن يكون مبنيا على الإرادة الشخصية والجماعية، وليس على الخوف والخضوع".

وأضاف بلافريج: "نريد انتماء إلى الوطن مبنيا على حب الوطن والافتخار بخدمته وخدمة المجتمع والمصلحة العامة، وليس انتماء مبنيا على الافتراضية"، وأشار إلى أن تعديلات الفيدرالية حول المشروع انصبت حول هذه المبادئ الأساسية.

وأكد النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار أن "خدمة التجنيد يجب أن تكون اختيارية وليست إجبارية، ولا يجب أن تكون بمثابة عقوبة؛ بل يجب أن تصبح خدمة نبيلة نشجع من خلالها الشباب الذين ينضمون إليها".

من جهته، دافع مصطفى الشناوي عن مبدأ الاختيارية في الخدمة العسكرية، متسائلاً: "لماذا التجنيد إجباري اليوم؟"، قبل أن يُجيب: "إذا كانت تهدف إلى الدفاع عن الوطن فنحن كلنا مجندون لذلك كبرلمانيين قبل المواطنين الآخرين".

وانتقد النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار تبريرات عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في معرض تقديمه للمشروع الذي أكد فيه أنه "يهدف إلى إذكاء روح الانتماء إلى الوطن وتعزيز معاني التضحية ونكران الذات".

وأوضح الشناوي أن "تعزيز الانتماء إلى الوطن لا يكون إلى غاية سن الـ19، وهو السن المحدد للخدمة العسكرية؛ بل إن روح المواطنة يتم زرعها في المغاربة من التعليم ما قبل الأولي من خلال التعليم الجيد".

في المقابل، شدد المسؤول الحكومي سالف الذكر على أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وانسجاما مع أحكام الفصل الـ38 من الدستور الذي ينص على مساهمة المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.

وأوضح لوديي، مبررا رفض تعديلات فيدرالية اليسار، أن "مضامين مشروع القانون تمت صياغتها وفق مرتكزات تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الدستور من خلال التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، وكذا عبر استحضار أفضل الممارسات الدولية والتشريعات الوطنية السابقة في هذا المجال".

ولفت الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني إلى أن قانون التجنيد يهدف إلى فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره.

وأشار المسؤول الحكومي سالف الذكر إلى أن الحكومة ستقوم في الأيام المقبلة بإطلاق حملة من أجل توضيح أهداف الخدمة العسكرية وتفسير مقتضياتها والنصوص التطبيقية المتعلقة بها، عبر التواصل مع المواطنين وفتح بوابة على الأنترنيت واللجوء إلى وسائل أخرى للتواصل.

وبعد رفض تعديلات فرق ومجموعات الأغلبية بجعل الخدمة العسكرية اختيارية في وجه النساء، أورد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني أنه سيتم مراعاة خصوصية العنصر النسوي؛ سواء من حيث شروط الإيواء والإقامة أم من حيث التأطير المناسب للنساء المجندات في إطار الخدمة العسكرية.

وكانت الحكومة وافقت على مقترح تقدمت به الأغلبية "يخول للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية، على أن يبقى المقبولون رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية".