قادة "الاتحاد الاشتراكي" يرفضون التمرد التنظيمي

هسبريس - عبد الرحيم العسري

في اللحظات الأخيرة، تراجع فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمكناس عن تنظيم ندوة سياسية كان سيشرف على تأطيرها كل من أمام شقران، رئيس فريق "الوردة" بمجلس النواب، والقيادية الاتحادية حسناء أبو زيد.

وأرسل إدريس لشكر، الكاتب الأول لـ"حزب الوردة"، عضوين من المكتب السياسي إلى فرع "الاتحاد" بمكناس تدارسوا فيه قرار تنظيم ندوة فكرية غدا الجمعة حول موضوع "الفاعل السياسي والتحولات المجتمعية.. أية علاقة".

وجاء في بلاغ الكتابة الإقليمية: "بعد نقاش صريح مستفيض وصريح حول موضوع التظاهرة وأهميته، وبعد استحضار الظرف السياسي العام والشرط التنظيمي الداخلي، فقد تقرر تأجيل هذه الندوة السياسية إلى وقت لاحق".

وقال مصدر "اتحادي" لهسبريس إنها "ليست المرة الأولى التي يضغط فيها لشكر على الجهة المنظمة من أجل منع حسناء أبو زيد من المشاركة في اللقاءات والندوات، بل سبق أن تم منعها من لقاء بطنجة وآخر بأكادير".

وأكد موفدا لشكر إلى مكناس، وفقا للمصدر ذاته، أن "مشاركة حسناء أبو زيد في تأطير الندوة يعتبر بمثابة بداية انطلاق دينامية لتمرد تنظيمي ضد المركز سيفهم منه أنكم تعدون لمؤتمر استثنائي".

وحول أسباب استمرار منع النائبة البرلمانية السابقة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أوضح مصدرنا أن "خلافها مع قيادة التنظيم تعمق أكثر بعد حوار أجرته مع صحيفة "أخبار اليوم" فُهم منه أنها أعلنت انضمامها إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهو أمر غير صحيح".

وأضاف المصدر نفسه، غير راغب في كشف هويته، أن أبو زيد "تتشبث بهويتها الاتحادية، ولن تغادر سفينة الحزب؛ غير أنها تدعو إلى ولادة جديدة للاتحاد الاشتراكي، بعد ما آل إليه الوضع مؤخرا للمصالحة مع ذاتنا".

وتأسف المتحدث من منعها "في وقت يحتاج فيه المشهد السياسي إلى جميع الأصوات والفاعلين، خصوصا أن السمة البارزة هي التراجع والتأزم السياسي والحزبي". وزاد قائلا: "لا أفهم كيف تمد قيادة الحزب يدها للحوار مع الجزائر والدول المجاورة لنا؛ ولكنها غير قادرة على تحمل ندوة فكرية".

وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أكد، في تصريح سابق، أن حزبه تجاوز كل الخلافات الداخلية، في إشارة إلى البلاغ المشترك الذي أصدره 10 أعضاء بالمكتب السياسي السابق، من بينهم حسناء أبو زيد، يعلنون فيها معارضتهم لقرارات لشكر.