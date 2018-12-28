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الرئيسية | سياسة | الجزائر تقابل تحركات المغرب في إفريقيا بإبرام اتفاق مع "سيدياو"

الجزائر تقابل تحركات المغرب في إفريقيا بإبرام اتفاق مع "سيدياو"

الجزائر تقابل تحركات المغرب في إفريقيا بإبرام اتفاق مع "سيدياو"
هسبريس – نورالدين إكجان
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 11:00

تحركات حثيثة تباشرها الدبلوماسية الجزائرية من أجل تقليص توسع العلاقات المغربية داخل القارة الإفريقية، فقد بادر وزير التجارة الجزائري، سعيد جلاب، إلى التفاوض مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو" من أجل إبرام اتفاق تجاري تفاضلي بين الطرفين، وذلك خلال حفل اختتام الدورة السابعة والعشرين لمعرض الإنتاج الجزائري.

الوزير الجزائري أوضح أن "قصر المرداية" سيتفاوض حول اتفاق تجاري مع مجموعة "سيدياو"، وهو ما سيُمكن من دخول المنتجات الجزائرية لدول غرب إفريقيا التي تضم أزيد من 300 مليون مستهلك، مشيرا إلى أن التحركات الجزائرية تعكس توجهها الإستراتيجي صوب القارة الإفريقية باعتبارها فضاءها الطبيعي.

وتسود حالة ترقب كبيرة في صفوف متتبعي مستقبل المجموعة الإفريقية، خصوصا بعد أن اختتمت نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة النيجرية أبوجا ندوة رؤساء دول غرب إفريقيا "سيدياو" في دورتها الرابعة والخمسين، برئاسة الرئيس النيجري محمد بوخاري؛ لكن دون التطرق لطلب انضمام المغرب إلى هذا التكتل الاقتصادي، الذي قدّمه في فبراير من عام 2017.

ويثير التأخر في حسم انضمام المغرب إلى هذه المجموعة عدة تساؤلات حول ما إذا كان هناك إجماع حول العضوية المرتقبة للمغرب. وفي مقابل ذلك تناسلت دراسات وتقارير وطنية تُحصي منافع انضمام الرباط إلى مجموعة "سيدياو" التي تعدّ أنجح تكتل في القارة الإفريقية.

وفي هذا الصدد يرى كريم عايش، الباحث في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، أن "الجزائر خرجت كعادتها بفرقعة إعلامية تهم سياستها الخارجية بإعلان نيتها الانتساب إلى منظمة سيداو (إيكواس بالإنجليزية)، وقد يكون إعلانا عاديا من طرف دولة تبحث عن التموقع داخل التكتلات الإقليمية والجهوية بغية تحقيق منافع اقتصادية بالدرجة الأولى".

واستدرك عايش في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن "المبادرة لا يمكن اعتبارها سياسية خارجية بريئة إذا ما وضعنا المسألة في سياقها الجيوستراتيجي، فتاريخيا عملت الجزائر على خلق بؤر توتر، مثلا في الكركرات، وهو الممر التجاري الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا –إفريقيا".

وأردف المتحدث بأن الجزائر "لم تكتف بسيطرتها على منظمة الأمن والسلم لبسط نفوذها الأمني على مختلف بؤر التوتر بإفريقيا، لتضيف إلى ذلك زحفا نحو المنظمات الإقليمية، متسائلا حول مدى استفادتها من كل هذا المجهود الدبلوماسي والتمثيليات الإقليمية إن لم يكن حقدا يكنه قصر المرادية للمغرب".

وأضاف عضو مركز الرباط للدراسات السياسية: "وجب استخلاص الدروس والعبر، ففي المجال الدبلوماسي والعلاقات الدولية يظل الاقتصاد أهم مصلحة إستراتيجية تربط الدول إلى جانب التهديدات المشتركة"، مشددا على "ضرورة رفع درجة اليقظة لدى المصالح الخارجية المغربية لمحاصرة التحركات الاقتصادية الجزائرية وتحصين الشراكات أمام الإغراءات المادية والعدائية، سواء قانونيا أو ماليا أو تدبيريا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - كولشي ديال العائلة الملكية الجمعة 28 دجنبر 2018 - 11:06
بالنسبة لهادوك الاستثمارات لي كيستثمرها المخزن في افريقيا بفلوسنا راه احنا كشعب مكنستفدو من وااااااااااااالو من داكشي ومازال ما عندنا حتى الصبيطارات في المستوى وفي مؤشر التنمية البشرية جينا في المرتبة 123 عالميا يعني تقريبا جينا ما قبل الاخير
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-38
2 - snake الجمعة 28 دجنبر 2018 - 11:07
ماذا لديها الجزائر لتعطيه لسيداو؟ بلاد تعيش بالاستيراد من أموال الغاز والبترول، فاقد الشيء لايعطيه
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70
3 - عكاشة . الجمعة 28 دجنبر 2018 - 11:14
مرحبا بالمنافسة الشرعية . اما شراء الذمم فلا . فاللهم كثر حسادنا ولي حسدك اعطاءك ... وكل من عند الله .
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77
4 - وراك وراك و الزمن طويل الجمعة 28 دجنبر 2018 - 11:15
علاقة الجزائر مع المغرب مبنية على مبدأ "وراك وراك و الزمن طويل"

و ذلك منذ 1962.
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50
5 - من مغربي إلى الجزائر الجمعة 28 دجنبر 2018 - 11:18
حكام الجزائر تيديرو ابحال بﻻرج اللي ابغى يقلد مشية الحمامة ... الحمدالله احنى ديما سابقينهم ..ومع ذلك تنتمناو للشعب الجزائري كل خير
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34
6 - مغربي..... سالينا الجمعة 28 دجنبر 2018 - 11:20
باش تعرفو ان الجزاءر عندك هم واحد في الوجود هو عرقلة تقدم المغرب.... مبغاش المغرب يعاملها بالمتل.... يقطع معها ونوقفو ليها في طريقها في اي حاجة .... حتى حنا مابقا عندنا مايدار نحضيوها غير هي.... وعباد الله فلوس البترول كارتهم غير في عرقلة نمو المغرب.... ناري على حقد عند هاد العديان.......
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41
7 - ولد حميدو الجمعة 28 دجنبر 2018 - 11:23
و ما هو المشكل فادا كان عندهم ما يصدرونه أو يستوردونه الله يعاون
في الحقيقة الدول الأفريقية يصلح لها من يطرد مهاجريها الغير الشرعيين و انا مع الجزائر من هده الناحية
اطرد كما تشاء و اعطي فرانكات للرئيس الأفريقي و لن يكون مشكل
سياسة المغرب مع المهاجرين غير مجدية حتى أصبح الحراقة يعتدون على رجال الأمن
نعم للمعاملات التجارية و الثقافية مع جميع الدول و لكن بالقانون
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12
8 - ashraf الجمعة 28 دجنبر 2018 - 11:23
سياسة رد الفعل هذا ما تنهجه الخارجية الجزائرية .. هذا شي إيجابي بالنسبة المغرب هذا يعني اننا في الطريق الصحيح ..
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28
9 - مغربي الجمعة 28 دجنبر 2018 - 11:25
غير تابعينا وسيرو دير شئ حاجة جديدة شئ حاجة ماد أين الجيري ولا غير تابعين ههههه الحمدالله باش اعرفوا رآه المغاربة سيادتهم أي خطوة زارها المغرب كيديرو كوبي باست يعني كينقلو هذه من شمات التلميذ الكسول وفي الخير كيقولو ديالنا ولكن المعلم ٢ كيعرف كيف يتعامل معهم الله يحفظوا
بعدا النيف وووو انتموا فرقونا ها العار لما فرقونا واقيلا حتى افريقيا غادين نخليوها ليكم
أعطيونا بالاتساع شوفو غير المغرب أناري ديرو بحال الإمارات على الأقل لانها بلد أوبيك تقلدون المغرب كما يقول اعلامكم بلد الكوميرا والجوع فلماذا تقلدونه في كل المجالات هههه غادي ندب وعطيونا بالاتساع وناري ذيرو شئ حاجة ديالك ولا مافي ايديكم كما قال بوتحصيرة ديالكم يبقى المغرب هو الاصل
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23
10 - امازيغ سوسي الجمعة 28 دجنبر 2018 - 11:26
وفي مادا يهمنا هدا ؟ ومادا سنستفيد في كل الحالات ؟ لا شيء انها حرب بين حكام المغرب وحكام الجزاءر الدين لهم مصالح خاصة ليدافعوا عنها اما المواطن في البلدين فلا يرى الا الارقام و لا يسمع الا المبالغ والمداخيل الخيالية لشركات المسؤولين والجنيرالات و وووو ادا حظ سعيد للفريقين .
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-9
11 - زهير الجمعة 28 دجنبر 2018 - 11:28
الشقيقة الجزائر حتى في منامها تحلم بالمغرب !
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19
12 - ياسين تزنيت الجمعة 28 دجنبر 2018 - 11:29
اقوى رد يمكن الرد عليه سواء على الجزاىر او على اين كان هو العمل ثم العمل ثم العمل هل سنغافورة ستافسها الجزاىر ومصر بل العكس دولة بنت نفسها بنفسها وفرضت احترامها على الجميع بل الجميع يرغب في انشاء علاقات معها ولكن ذلك جاء من خلال الاهتمام الداخلي بالوطن وتقوية اقتصاده واشاء تجارب جديدة وابتكارات جديدة تلك هي الدولة التي ستفرض احترامها على الجميع احتراما ملزما للجميع لانها تمتلك مالايمتلكه الاخرون من اقتصاد جديد فيه ابداع وابتكارات طريقة جديدة في التسيير شعب واع مثقف نشيط يحب بلاده هذه هي ملاحظتي وامنيتي لبلادي انشاء الله.
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30
13 - اعلام الفتنة الجمعة 28 دجنبر 2018 - 11:30
لماذا تريدون إقحام الصراع المفتعل في أي شيء
كان بالأحرى قول • الجزائر تبرم إتفاقيات مع سيداو •
اعلام ديال الزفت يقوم بتهييج الشباب العاطل لتبادل السب والشتم بين الاخوة
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6
14 - تونسي الجمعة 28 دجنبر 2018 - 11:31
كل دوله لها الحق في ابرام اتفاقيات اقليمية عبر العالم وهو ليس حكرا علي المغرب فقط فالجزاير تبحث عن مصالحها في اكتساح السوق الافريقية وهي من الدول المؤسسة للاتحاد الافريقي وهو ما لاحظناه امس في وسائل الاعلام الجزائرية عندما أشرف وزير التجارة علي انطلاق قافلة ثانية مكونة من 30شاحنة محملة بمنتوجات الجزاير دات الجودة العالية والمناسبة في الاسعار نحو الشقيقة موربتانبا ستصل بعد 5 ايام . كما اعلن وزير الخارجية عن قافلة اخري ستتجه نحو السنيغال الاسبوع المقبل معلنة دخول الجزاير رسميا دول غرب افريقيا نتمني للجزاير المزيد من النجاح والرقي وربي يكثر حسادهم.
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-12
15 - youssef de sygh الجمعة 28 دجنبر 2018 - 11:32
الجزائر نحسبها بلادي رغم اني لم يسبق لي أن زرتها
السيداو مصممه ايفريقيا وفروعها عالميا يعني هناك من يتحكم فيها من غير اهلها
فعلا لدينا مشاكل فوق الطاقه للمغرب والجزائر للأسف إخواننا الجزائريين لم يستوعبوا دالك علميا في الاقتصاد على المغرب العربي الكبير أن يتوحد لمنافسه منضمه السيداو وليس الانضمام إليها لو كنا متحدين لكان العكس حاصل هم من يستادنوا الدخول معنا
الملك مد يده للجزائر اكتر من مره لطمس الخلافات المتطفله في سبيل تحقيق أهداف شعب المغرب العربي الكبير للأسف الشديد التطفل هو سيد المواقف المطلوبة للامه
المغرب الجزائر تونس موريتانيا ليبيا تساوي على الاقل مئتي مليون مواطن و مواطنه
الله يحد الباس ونتمنى تحيد هاد الغمه قبل فوات الأوان خدمتا الأجيال الجديدة القادمه
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-25
16 - الوجدي الجمعة 28 دجنبر 2018 - 11:34
هذا هو حال الجزائر ، كل بلدان وصلت الى درجة النضج الا هذا البلد مازال بلد متهور ، يرى في المغرب دائما بلدا عدوا ، ويجب محاربته على جميع الأصعدة ، في السياحة، الفلاحة، الصناعة، حتى الفسفاط ، بدل ان يتعاون مع المغرب و يضع اليد في اليد المحدودة له ، يحاربنا ، ويريد خنقنا و لا يريد لنا الا الانحطاط !
حكام عمى الحقد و الحسد اعينهم سبحان الله !

ولدا يجب ان نمشي بدرجة سريعة في مجال التكنولوجيات الحديثة
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18
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