لشكر يطالب الحكومة بتجديد العرض الاجتماعي وحضور "تنازل نقابي"

هسبريس ـ نورالدين إكجان

بعد اعتراف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن العرض الاجتماعي المقدم للنقابات لا يرقى إلى معالجة جل الإشكاليات الاجتماعية، خرج إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مطالبا الحكومة بـ"تقديم عرض جديد"، كما دعا النقابات خلال الجلسة المقبلة للحوار الاجتماعي إلى "تقديم عرضها النهائي".

لشكر، الذي تحدث باعتباره جزءا من الأغلبية الحكومية، شدد على أن "الحوار الاجتماعي يحتاج مبادرة من كافة الأطراف، سواء الحكومة أو الباطرونا أو النقابات، من أجل تقريب وجهات النظر".

وزاد القيادي السياسي نفسه: "الوضع الراهن يقول بوجود عرض حكومي مرفوض، لكن النقابات لم تنسحب من الحوار بشكل نهائي، بل من تلك الجلسة فقط".

وأوضح الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحوار الاجتماعي يجب أن ينتهي إلى اتفاق شمولي"، مشيرا إلى أن "الباطرونا لها مطالب تتعلق بالتشريع وقانون الاضراب، والنقابات لها مطالب اجتماعية مرتبطة بالحد الأدنى للأجور والسلم المتحرك والزيادات، وبالتالي هناك اختلافات جزئية في هذا الإطار، والتنازلات المتقابلة داخل الحوار هي من ستعطي حلا شموليا".

وأردف لشكر أن "تطور التعليم وبروز الاستثمارات التي تضخ في قطاع الصحة رهين بالسلم الاجتماعي، الذي يتطلب اتفاقا شموليا ينهي الحوار الاجتماعي بالنتائج المرجوة".

من جهته، قال عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه "لا وجود، إلى حدود الساعة، لأي عرض جديد مقدم من طرف الحكومة. وأمام الوضع القائم، تقرر تنظيم مسيرة من مختلف المدن المغربية صوب طنجة، ردا على غياب الحوار الاجتماعي والوضع الراهن للحريات النقابية في طنجة، فضلا عن عدم مأسسة الحوار الاجتماعي".

وأضاف الزاير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اقتراح لشكر بتقديم عرض جديد يظل محمودا"، مشيرا إلى أن "مطالبه بتقديم تنازلات مرتبط بقيام مفاوضات حقيقية وسيادة "الجود مع الجود". أما في ظل الوضع الراهن، فالتصعيد هو الحل الوحيد، وهناك العديد من الخطوات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، أن "الحوار المتوقف مع النقابات يُرتقب أن يتم استئنافه بداية السنة الجديدة"؛ لكنه لم يعلن إن كان هناك عرض جديد سيقدم للفرقاء الاجتماعيين.

وسبق لمصادر خاصة بجريدة هسبريس الإلكترونية أن كشفت اتجاه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى استدعاء قيادات المركزيات النقابية، في محاولة أخيرة للتوافق حول تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأجراء والموظفين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن رئيس الحكومة سيقترح صيغة توافقية جديدة بخصوص الزيادة في الأجور، "للتعبير عن حسن نية بغية الدفع بعجلة الحوار الاجتماعي المتوقفة، على الرغم من دعوات الملك محمد السادس إلى إنجاح الحوار".

وكان العرض الحكومي السابق ينص على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات؛ لكن المقترح قوبل برفض مطلق من قبل النقابات، نظرا "لهزالته" واستثنائه لمجموعة من السلالم في الوظيفة العمومية إضافة إلى عدم شموله أجراء القطاع الخاص.