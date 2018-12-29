24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3416:0918:3119:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. في قرار مفاجئ .. المدرب غاريدو يعلن رحيله عن الرجاء البيضاوي (5.00)

  2. خبير نفسي ينتقد "تدمير" آباء مغاربة لشخصيات أبنائهم المراهقين (5.00)

  3. برشيد .. الرصاص في عملية أمنيّة بـ"حي الراحة" (5.00)

  4. أخت منحورةٍ: مكاينش الحق (4.33)

  5. تقرير: المغاربة يدفعون أموالا بالملايير لخزائن صندوق النقد الدولي (3.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | وهبي ينعت الهمة برجل الدولة والأصالة والمعاصرة بـ"حزب الملك"

وهبي ينعت الهمة برجل الدولة والأصالة والمعاصرة بـ"حزب الملك"

وهبي ينعت الهمة برجل الدولة والأصالة والمعاصرة بـ"حزب الملك"
هسبريس-عبد السلام الشامخ
السبت 29 دجنبر 2018 - 10:00

أوضح الوجهُ البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أنَّ "النقاش الذي يشهدهُ الحزب صحي، رغم ارتفاعِ حرارته"، لأنهُ سيرسمُ "توجه الحزب، وسيجيبُ عن سؤال ما إذا كان الحزب يستطيع أن يقاوم في انتخابات 2021، وعن العلاقة التي تربطنا بالأحزاب الأخرى".

وهاجم وهبي من دبجوا البلاغ الأخير، قائلا إنهم "لم يفهموا بأنَّ الحزب تغيَّر وهم ما زالوا غارقين ومتشبثين بكراسيهم، ويبحثون عن أجوبة لأسئلة لم يطرحها عليهم أحد".

وفي حوارٍ مع جريدة هسبريس، سينشر لاحقاً في جزأين، أكد وهبي، باعتباره أحد أشد "المعارضين" للأمين العام الحالي للأصالة والمعاصرة، أن "قيادات البام الحالية لا تتمتع بالشرعية النضالية، ولا يمكن أن يكون هناك مُنظرون يقودون الصراع والنضال منذ 2007، وفي الأخير يأتي شخص له سبعة أيام في الحزب ويصبحُ قيادياً وبرلمانيا".

وبشأن تأثير هذه الرجة الحزبية، التي يمرُّ بها حزب "الجرار"، على الاستحقاقات القادمة، قال وهبي: "أريدُ حزباً وطنيا ديمقراطياً مهيأً لـ 2021. لا أريدُ أن أخسرَ 2021. أنا أخافُ على 2021. وأريدُ أن نتجاوزَ خلافاتنا، وأن نحسمها نهائياً، وإذا كان ضروريا أن ندخل في معركة لحسمها قبل 2021 لحسمناها".

وأضاف: "نريدُ أن نذهبَ إلى 2021 متجاوزين كل التصرفات التي تمسُّ بالحزب، والتي تسيء إلى العلاقة بالمناضلين، والتي يمكن أن تضعف الحزب. نريدُ حزباً ديمقراطياً كي نقول للمواطنين إننا نحن البديل، ونذهب إلى 2021. فإما أن نكون أو لا نكون".

وفي سياق آخر، رفضَ النائب البرلماني المثير للجدل خيار الحكومة الوطنية، وقال: "أنا ضدها ولا أعتقد أنه ستكونُ هناك حكومة وطنية لأنني لا أريدُ جعل كل الأحزاب وراء حزب العدالة والتنمية. لن أقبلَ بذلك إطلاقاً، لأن الحكومة الوطنية ستغيب البرلمان، وهذا خطير على الديمقراطية. أنا لن أقبل بتغيير البرلمان، وستلغي دور المعارضة، وهذا خطير، لذلكَ أنا مستعد أن أبقى في المعارضة حتى 2021 ولا أبحثُ عن شيء آخر".

وتوقّع وهبي فشل العدالة والتنمية في الحصول على الرتبة الأولى خلال تشريعيات 2021، وقال في رده على هذا السؤال: "لا أعتقد ذلك، سيرجعون العثماني إلى الوراء ويخرجون بنكيران، وهذا يحتاجُ إلى نقاش، وإلى قوة سياسية لمواجهتهم، لكني أريدُ أن تكونَ هذه المواجهة أخلاقية، ديمقراطية، محترمة، بعيدة عن الاتهامات والإهانات ولغة الحيوانات حتى نرقى بمستوى الديمقراطية في البلاد".

وعن علاقته بمؤسس الحزب فؤاد عالي الهمة، أجاب وهبي: "لا أعرفهُ. لم ألتقه يوماً ما، أعرفه كمستشار للملك من بعيد. صعب أن أحكم عليه، ولكنه من رجالات الدولة الذين يشكلون بحضورهم، إلى جانب الملك، مسألة إيجابية جدا"، مؤكداً أن "البام حزب الملك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - مغربي قح السبت 29 دجنبر 2018 - 10:20
كلامه خطير ويمكن ان ينقلب عليه حين يقول ان البام حزب الملك في حين أن الملك يقول انه لا ينتمي ولا يمثل اي حزب سياسي .لي جا بغى يركب على الملكية باش يوصل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
2 - حسن السبت 29 دجنبر 2018 - 10:23
السي وهبي ان جلاله الملك قد تبرأ من جميع الأحزاب وعليك اعاده الاستماع الي خطابات جلالته اما كلمت حزب الملك التي كان يعتمد عليها الاحرار سابقا لم تعد تجدي نفعا اما عن البيجيدي ماشي يجيبو بنكيران يجيبو حتى اردوغان فالشعب عاق بهم كتجار الدين وعاق بكم كاملين انكم دكاكين سياسيه لا اقل ولا اكثر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - مواطن مغربي السبت 29 دجنبر 2018 - 10:25
لم أفهم حزب الملك ؟؟؟؟؟؟؟
هل الملك مؤسسه ام رئيس شرفي ام عضو؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
4 - kader السبت 29 دجنبر 2018 - 10:29
الملك لجميع المغاربة وحزبه هو المملكة المغربية و كل المغاربة وراء الملك كفى يا استاد من استعمال كلام في غير محله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
5 - راي السبت 29 دجنبر 2018 - 10:30
انتهى المقال بعبارة "البام حزب الملك" ربما المفكر استنج عبارته من مقولة "البام يتسع للجميع". وهو استناج مناقض للدستور.
نعم الخلاف في الاراء جميل ولكن ان تفرض القيادة بالاقدمية وليس بالكفاءة والدمقراطية امر غير مرغوب فيه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - عميمير السبت 29 دجنبر 2018 - 10:33
مؤكداً أن "البام حزب الملك". انتهى الكلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
7 - Réda السبت 29 دجنبر 2018 - 10:33
"، مؤكداً أن "البام حزب الملك".
ولكن الملك قال العكس : قال إنه ملك جميع المغاربة يعني لا حاجة له بحزب سياسي معين...
ترتكبون أخطأ قاتله و في نفس الوقت تتكلمون عن الديمقراطية و و ...
رآه عاقو بكوم لمغاربة غير سير قلب على شي منطق آخر و خلي عليك الملك في التقار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
8 - عبد الحق السبت 29 دجنبر 2018 - 10:34
نعرف أنه حزب الملك و نعرف أيضا أن الهمة رجل دولة و هو الأقرب إلى الملك و نعرف أيضا جميع الأحزاب مخزنية مليون في المئة بدون استثناء و نعرف أيضا لا وجود للديمقراطية في المغرب و نعرف أيضا الفساد ينخر المغرب طولا وعرضا منظم و مهيكل و محمي من طرف الكبار المسؤولين و نعرف أيضا أن المغاربة يستحقون أفضل منكم بكثير
و نعرف أيضا أن الحزب الوحيد حاليا هو حزب اليتوب و الفايسبوك و هو حزب الشعب و له شعبية كبيرة جدا و غير مكلفي بدون ميزانية
جميعكم انتهازيين دكاكين سياسية و سكاكين على رقبة الطبقة الكادحة إلى مزبلة التاريخ قريبا ان شاء لله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
9 - المهدي السبت 29 دجنبر 2018 - 10:34
جواب الملك واضح وضوح الشمس المؤسسة الملكية على مسافة واحدة مع كل الأحزاب يهديك الله أسي وهبي كيفاش البام حزب الملك وراه البيجيدي تيقولوا حنا حزب الله مرسلين مبشرين باغيين تخلعونا كل الأحزاب وجه لعملة واحدة دبر علي ندبر عليك إيما نضال خرجتوا فرنسا والبرتغال كلها كيتسنى الكعكة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
10 - المتتبع السبت 29 دجنبر 2018 - 10:40
*وشهد شاهد من اهلها* رفعت الاقلام وجفت الصحف اخيرا يا استاذ وهبي صدعت بالحقيقة اشكرك على شجاعتك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
11 - م م ط السبت 29 دجنبر 2018 - 10:43
رأيي ان السيد وهبي رجل نظيف وذو مبادئ. لقد بين هذا في مواقف شتى.
كل ما يعيقه هو انتمائه لحزب البام الذي يجمع كثيرا من الانتهازيين والوصوليين الذين لا يفقهون شيئا في السياسة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - مغربي السبت 29 دجنبر 2018 - 10:44
صدق ناصر الزفزافي قائد حراك الريف عندما نعت هاته الكائنات السياسية بدكاكين الريع والفساد السياسي ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - سعيد السبت 29 دجنبر 2018 - 10:48
من باب الاحترام والتقدير اقدر الاستاذ وهبي واحيي فيه الروح النضالية و الوطنية .من الضروري والملح أن يتمعن ويتمحص مسؤولي المكتب السياسي للحزب الرؤية المستقبلية. لأن الناخب المغربي فقد الثقة في الأحزاب السياسية خاصة التي شاركت في الحكومة وبعد أن عشنا معها عدة انتكاسات اقتصادية واجتماعية وثقافية القضاء على التوظيف والتعليم والصحة وتدمير صندوق المقاصة ونظام التقاعد وحتى المجالات السياسية .لهذا يجب الحزب أن يتهيأ شكليا ومضمونا للاستحقاقات المقبلة2021. كما يجب الاهتمام بالشبيبة الحزبية المناضلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - علولة السبت 29 دجنبر 2018 - 10:49
كل الأحزاب ليس لها مبدئ لدينا فهي تتغير مثل الجو وتذهب مع الريح أينما ذهب وهمهم الوحيد هو ان يظل بالحكم للأبد معتبرين ان الفائز هو من يسيطر على الحصانة التي تمنح لرئيسها لاستغلال الوطن والمواطن اما معنى الحزب فليس لدينا إطلاقا
كانت امانينا بنسبة 02% في حزب العدالة لأننا لم نجربه قلنا ممكن ان يتغير المفهوم لدينا ولديهم ويمشي الوطن الى الامام الا انه عاد الى نقطة الصفر
لك الله ياوطني واليه نشتكيكم اجمعين وأمامه نكون سويا وآن ذاك يكون الحساب امام الواحد القهار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - للحقيقة والتاريخ ... السبت 29 دجنبر 2018 - 10:49
... كل الاحزاب المغربية تاسست بايعاز او موافقة او اشراف الملك.
حزب الاستقلال تاسس بايعاز من السلطان محمد بن يوسف وباشرافه سنة 1944.
حزب الحركة الشعبية تدخل في تاسيسه سنة 1958 ولي العهد انذاك مولاي الحسن.
حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية تاسس بتشجيع وموافقة القصر الملكي حيث كان قادته في الحكومة على راسهم عبد الله ابراهيم.
ولتحريك مياه السياسة الراكدة كان الحسن الثاني يشجع على تاسيس حزب جديد لاصافة نخبة جديدة الى المشهد السياسي واشراكها في الحكم تكريسا للتعددية الحزبية وتجنبا لطغيان حزب واحد وايديولوجية واحدة يفرض اصحابها ارادتهم على المغاربة في تسيير شؤون الدولة.
حزب العدالة والتنمية تاسس بمبادرة من الحسن الثاني الذي كلف الدكتور الخطيب بالاشراف على اشراك الاخوان في العراك السياسي استبعادا لاقصاءهم كما حدث في الجزائر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - متتبع السبت 29 دجنبر 2018 - 10:49
علينا ان نفكر في كلامه والمعنى والمغزى منه فلقد سبقه لشكر وقال نحن معارضة جلالة الملك انا المغاربة وثقون من كلام جلالة الملك عندما قال حزبي هو الوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - الوجدي السبت 29 دجنبر 2018 - 10:55
انا أقول لك من الاحسن تفكيك هذا الحزب قبل الوصول الى انتخابات 2021
و في 2021 لا تصلح لكم مسيرات ولد زروال ولا بنت زروال، و الأحزاب على شكلها الان ستكون متجاوزة ، و الشعب المغربي ستكون لع مطالب اخرى و كفى من احزاب الدكاكين السياسية و المرقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - Peace السبت 29 دجنبر 2018 - 10:59
ملك البلاد هو ملك الجميع و ليس له حزب معين, و جميع المستشارين الملكيين في خدمة الملك و ليس فقط فؤاد عالي الهمة. الا ان اغلبهم لا يثير الانتباه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.