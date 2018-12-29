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كُتّاب وآراء
وهبي ينعت الهمة برجل الدولة والأصالة والمعاصرة بـ"حزب الملك"
أوضح الوجهُ البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أنَّ "النقاش الذي يشهدهُ الحزب صحي، رغم ارتفاعِ حرارته"، لأنهُ سيرسمُ "توجه الحزب، وسيجيبُ عن سؤال ما إذا كان الحزب يستطيع أن يقاوم في انتخابات 2021، وعن العلاقة التي تربطنا بالأحزاب الأخرى".
وهاجم وهبي من دبجوا البلاغ الأخير، قائلا إنهم "لم يفهموا بأنَّ الحزب تغيَّر وهم ما زالوا غارقين ومتشبثين بكراسيهم، ويبحثون عن أجوبة لأسئلة لم يطرحها عليهم أحد".
وفي حوارٍ مع جريدة هسبريس، سينشر لاحقاً في جزأين، أكد وهبي، باعتباره أحد أشد "المعارضين" للأمين العام الحالي للأصالة والمعاصرة، أن "قيادات البام الحالية لا تتمتع بالشرعية النضالية، ولا يمكن أن يكون هناك مُنظرون يقودون الصراع والنضال منذ 2007، وفي الأخير يأتي شخص له سبعة أيام في الحزب ويصبحُ قيادياً وبرلمانيا".
وبشأن تأثير هذه الرجة الحزبية، التي يمرُّ بها حزب "الجرار"، على الاستحقاقات القادمة، قال وهبي: "أريدُ حزباً وطنيا ديمقراطياً مهيأً لـ 2021. لا أريدُ أن أخسرَ 2021. أنا أخافُ على 2021. وأريدُ أن نتجاوزَ خلافاتنا، وأن نحسمها نهائياً، وإذا كان ضروريا أن ندخل في معركة لحسمها قبل 2021 لحسمناها".
وأضاف: "نريدُ أن نذهبَ إلى 2021 متجاوزين كل التصرفات التي تمسُّ بالحزب، والتي تسيء إلى العلاقة بالمناضلين، والتي يمكن أن تضعف الحزب. نريدُ حزباً ديمقراطياً كي نقول للمواطنين إننا نحن البديل، ونذهب إلى 2021. فإما أن نكون أو لا نكون".
وفي سياق آخر، رفضَ النائب البرلماني المثير للجدل خيار الحكومة الوطنية، وقال: "أنا ضدها ولا أعتقد أنه ستكونُ هناك حكومة وطنية لأنني لا أريدُ جعل كل الأحزاب وراء حزب العدالة والتنمية. لن أقبلَ بذلك إطلاقاً، لأن الحكومة الوطنية ستغيب البرلمان، وهذا خطير على الديمقراطية. أنا لن أقبل بتغيير البرلمان، وستلغي دور المعارضة، وهذا خطير، لذلكَ أنا مستعد أن أبقى في المعارضة حتى 2021 ولا أبحثُ عن شيء آخر".
وتوقّع وهبي فشل العدالة والتنمية في الحصول على الرتبة الأولى خلال تشريعيات 2021، وقال في رده على هذا السؤال: "لا أعتقد ذلك، سيرجعون العثماني إلى الوراء ويخرجون بنكيران، وهذا يحتاجُ إلى نقاش، وإلى قوة سياسية لمواجهتهم، لكني أريدُ أن تكونَ هذه المواجهة أخلاقية، ديمقراطية، محترمة، بعيدة عن الاتهامات والإهانات ولغة الحيوانات حتى نرقى بمستوى الديمقراطية في البلاد".
وعن علاقته بمؤسس الحزب فؤاد عالي الهمة، أجاب وهبي: "لا أعرفهُ. لم ألتقه يوماً ما، أعرفه كمستشار للملك من بعيد. صعب أن أحكم عليه، ولكنه من رجالات الدولة الذين يشكلون بحضورهم، إلى جانب الملك، مسألة إيجابية جدا"، مؤكداً أن "البام حزب الملك".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
هل الملك مؤسسه ام رئيس شرفي ام عضو؟؟؟؟؟
نعم الخلاف في الاراء جميل ولكن ان تفرض القيادة بالاقدمية وليس بالكفاءة والدمقراطية امر غير مرغوب فيه.
ولكن الملك قال العكس : قال إنه ملك جميع المغاربة يعني لا حاجة له بحزب سياسي معين...
ترتكبون أخطأ قاتله و في نفس الوقت تتكلمون عن الديمقراطية و و ...
رآه عاقو بكوم لمغاربة غير سير قلب على شي منطق آخر و خلي عليك الملك في التقار
و نعرف أيضا أن الحزب الوحيد حاليا هو حزب اليتوب و الفايسبوك و هو حزب الشعب و له شعبية كبيرة جدا و غير مكلفي بدون ميزانية
جميعكم انتهازيين دكاكين سياسية و سكاكين على رقبة الطبقة الكادحة إلى مزبلة التاريخ قريبا ان شاء لله
كل ما يعيقه هو انتمائه لحزب البام الذي يجمع كثيرا من الانتهازيين والوصوليين الذين لا يفقهون شيئا في السياسة.
كانت امانينا بنسبة 02% في حزب العدالة لأننا لم نجربه قلنا ممكن ان يتغير المفهوم لدينا ولديهم ويمشي الوطن الى الامام الا انه عاد الى نقطة الصفر
لك الله ياوطني واليه نشتكيكم اجمعين وأمامه نكون سويا وآن ذاك يكون الحساب امام الواحد القهار
حزب الاستقلال تاسس بايعاز من السلطان محمد بن يوسف وباشرافه سنة 1944.
حزب الحركة الشعبية تدخل في تاسيسه سنة 1958 ولي العهد انذاك مولاي الحسن.
حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية تاسس بتشجيع وموافقة القصر الملكي حيث كان قادته في الحكومة على راسهم عبد الله ابراهيم.
ولتحريك مياه السياسة الراكدة كان الحسن الثاني يشجع على تاسيس حزب جديد لاصافة نخبة جديدة الى المشهد السياسي واشراكها في الحكم تكريسا للتعددية الحزبية وتجنبا لطغيان حزب واحد وايديولوجية واحدة يفرض اصحابها ارادتهم على المغاربة في تسيير شؤون الدولة.
حزب العدالة والتنمية تاسس بمبادرة من الحسن الثاني الذي كلف الدكتور الخطيب بالاشراف على اشراك الاخوان في العراك السياسي استبعادا لاقصاءهم كما حدث في الجزائر.
و في 2021 لا تصلح لكم مسيرات ولد زروال ولا بنت زروال، و الأحزاب على شكلها الان ستكون متجاوزة ، و الشعب المغربي ستكون لع مطالب اخرى و كفى من احزاب الدكاكين السياسية و المرقة