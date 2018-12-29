إرسال سيارات أمنية إلى المغرب يغضب إسبانيين

متابعة من خالد ملوك

أثار قرار مصادقة الحكومة الإسبانية على إرسال 75 سيارة أمنية رباعية الدفع، مجهزة بأحدث تقنيات التواصل والرصد، إلى المغرب حفيظة نقابة الشرطة الإسبانية، التي انتقدت بشدة "سخاء سلطات مدريد تجاه دولة إفريقية مقابل رفضها الاستجابة لمطالب تهم تعزيز دوريات الأمن بإقليم الأندلس".

وقال التنظيم النقابي إن سيارتين أمنيتين فقط تسهران على توفير الأمن لساكنة بلدية لا لينيا دي لاكونثيبثيون، التابعة لمدينة قادس الجنوبية، مضيفا أنه راسل وزارة الداخلية بغية تعزيز أسطول السيارات الأمنية بالمنطقة التي تعرف انتعاش تجارة المخدرات الصلبة.

وزاد المصدر الأمني ذاته أنه من غير المعقول تخصيص سيارتين أمنيتين لبلدية يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة، في الوقت الذي تم إرسال 75 عربة رباعية الدفع إلى المغرب بحجة "مساعدته على تعزيز السيطرة على تدفقات المهاجرين غير النظاميين الراغبين في الوصول إلى التراب الأيبيري".

"طالبنا الحكومات المتعاقبة بتلبية طلب تزويد إقليم الأندلس بمزيد من الآليات اللوجستية بغرض توفير الحماية والأمن للمواطنين"، تضيف النقابة، التي أكدت أنه من المخجل وغير المفهوم أن تتعامل السلطات الوصية بمنطق الازدواجية بشأن مطلب أساسي وحاسم في عمل عناصر الأمن.

وأوضحت أن أفراد الأمن بالبلدية المذكورة لا يملكون وسائل النقل قصد التدخل فور تلقي مكالمات المواطنين، خاصة في مثل هذه المناسبات الاحتفالية التي تحتاج إلى تواجد أمني مكثف؛ فيما شددت مدريد على أهمية وفعالية التعاون في مجال الهجرة بين دول المصدر والعبور والمقصد.