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الرئيسية | سياسة | إرسال سيارات أمنية إلى المغرب يغضب إسبانيين

إرسال سيارات أمنية إلى المغرب يغضب إسبانيين

إرسال سيارات أمنية إلى المغرب يغضب إسبانيين
متابعة من خالد ملوك
السبت 29 دجنبر 2018 - 11:10

أثار قرار مصادقة الحكومة الإسبانية على إرسال 75 سيارة أمنية رباعية الدفع، مجهزة بأحدث تقنيات التواصل والرصد، إلى المغرب حفيظة نقابة الشرطة الإسبانية، التي انتقدت بشدة "سخاء سلطات مدريد تجاه دولة إفريقية مقابل رفضها الاستجابة لمطالب تهم تعزيز دوريات الأمن بإقليم الأندلس".

وقال التنظيم النقابي إن سيارتين أمنيتين فقط تسهران على توفير الأمن لساكنة بلدية لا لينيا دي لاكونثيبثيون، التابعة لمدينة قادس الجنوبية، مضيفا أنه راسل وزارة الداخلية بغية تعزيز أسطول السيارات الأمنية بالمنطقة التي تعرف انتعاش تجارة المخدرات الصلبة.

وزاد المصدر الأمني ذاته أنه من غير المعقول تخصيص سيارتين أمنيتين لبلدية يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة، في الوقت الذي تم إرسال 75 عربة رباعية الدفع إلى المغرب بحجة "مساعدته على تعزيز السيطرة على تدفقات المهاجرين غير النظاميين الراغبين في الوصول إلى التراب الأيبيري".

"طالبنا الحكومات المتعاقبة بتلبية طلب تزويد إقليم الأندلس بمزيد من الآليات اللوجستية بغرض توفير الحماية والأمن للمواطنين"، تضيف النقابة، التي أكدت أنه من المخجل وغير المفهوم أن تتعامل السلطات الوصية بمنطق الازدواجية بشأن مطلب أساسي وحاسم في عمل عناصر الأمن.

وأوضحت أن أفراد الأمن بالبلدية المذكورة لا يملكون وسائل النقل قصد التدخل فور تلقي مكالمات المواطنين، خاصة في مثل هذه المناسبات الاحتفالية التي تحتاج إلى تواجد أمني مكثف؛ فيما شددت مدريد على أهمية وفعالية التعاون في مجال الهجرة بين دول المصدر والعبور والمقصد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - واقعي السبت 29 دجنبر 2018 - 01:24
عندما تسمعون أن دولة أعطت أهدت وهبت ارسلت... لدولة فاعموا أن هناك ''مقابل'' (يبقى سر بينهما..) يجب دفعه من الأخيرة إلى الأولى... ليس هناك عطاء بدون مقابل في هذا الزمان... في غالب الأحيان يكون الشعب المقهور من يدفع الفاتورة!!
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75
2 - غضبان السبت 29 دجنبر 2018 - 11:20
لم ترسل السلطات الاسبانيه هذه السيارات حبا في المغرب بل لتمكينها من محاربه الهجرات السريه والإرهاب لأن المغرب والحمد للله أصبح دركي يحمي اوربا
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11
3 - catalonia السبت 29 دجنبر 2018 - 11:44
spain isn 't mean like france which doesn t give just take the resources of others
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-5
4 - زكرياء المغربي السبت 29 دجنبر 2018 - 11:52
إذا أرادت إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي عدم وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا فعليهم دفع المزيد من الأموال والتعزيزات الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة
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