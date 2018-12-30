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الرئيسية | سياسة | العثماني يمثل الملك بحفل تنصيب الرئيس البرازيلي

العثماني يمثل الملك بحفل تنصيب الرئيس البرازيلي

العثماني يمثل الملك بحفل تنصيب الرئيس البرازيلي
هسبريس - و.م .ع
الأحد 30 دجنبر 2018 - 03:25

بتكليف من الملك محمد السادس يتوجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى العاصمة البرازيلية لحضور مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب خاير بولسونارو، وذلك يوم فاتح يناير 2019.

وكان خاير بولسونارو قد انتخب رئيسا لجمهورية البرازيل الاتحادية عقب الإنتخابات الرئاسية، المنظمة في 28 أكتوبر الماضي، والنتائج الرسمية التي خلفتها.

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