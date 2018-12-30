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الرئيسية | سياسة | رسميا .. بانون يغيب عن "ديربي" الرجاء والوداد

رسميا .. بانون يغيب عن "ديربي" الرجاء والوداد

رسميا .. بانون يغيب عن "ديربي" الرجاء والوداد
هسبورت - يوسف فاطن*
الاثنين 31 دجنبر 2018 - 00:18

أَصبح عميد الرجاء الرياضي بدر بانون أول الغائبين عن مقابلة الديربي، التي ستجمع فريقه بغريمه الوداد الرياضي الأحد المقبل، برسم مؤجل الدورة التاسعة من البطولة الاحترافية "اتصالات المغرب".

ونال بانون البطاقة الحمراء خلال لقاء الرجاء أمام نهضة بركان، في الدقيقة 70، عندما تدخَّل بتهوُّر في حق العشير، ما تسبب في تكسير هجمة، سانحة للتسجيل.

وسيغيب بانون عن مقابلة المقبلة للرجاء بسبب الطرد، بالإضافة إلى لقاءين آخرين بسبب تسجيل حالة العود، بعد طرده خلال مقابلة الرجاء وأولمبيك خريبكة.

وكَانت الجامعة قد أوقفت بانون لمقابلتين، بالإضافة إلى لقاءين آخرين موقوفي التنفيذ، واللذين سيصبحان ساريي التنفيذ بسبب عدم انقضاء أجل الثلاثة أشهر حسب ما تنص عليه القواني.

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