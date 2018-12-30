24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:29
|13:35
|16:09
|18:31
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حتى لا تتهاوى مكتسباتُ المفهوم الجنائي
- الإرهاب في ميزان القانون
- إقالة الطاير تكلف "وداد تمارة" 37 مليون سنتيم
- توزيع نظارات طبية على ضعاف البصر في أزيلال
- متحف "نقانق الكاري" يضع حدا لوجوده في برلين
ضحايا مافيا العقار بسوس يحتجون أمام سفارات المملكة بالخارج (5.00)
- هل تُلغي عطلة السنة الأمازيغية الجديدة ذكرى تقديم عريضة الاستقلال؟ - (129)
- عقوبة الإعدام تنتظر منفذي اغتيال السائحتين الأجنبيتين في المغرب - (100)
- السلطات المحلية توقف متورطا في جريمة قطع رأس امرأة بواد إفران - (62)
- بداية العام الجديد تأتي بانخفاضات في أسعار المحروقات بالمغرب - (62)
- "الذئاب المنفردة" تتربّص بالمغرب .. والإرهاب يتفوق على الجغرافيا - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رسميا .. بانون يغيب عن "ديربي" الرجاء والوداد
أَصبح عميد الرجاء الرياضي بدر بانون أول الغائبين عن مقابلة الديربي، التي ستجمع فريقه بغريمه الوداد الرياضي الأحد المقبل، برسم مؤجل الدورة التاسعة من البطولة الاحترافية "اتصالات المغرب".
ونال بانون البطاقة الحمراء خلال لقاء الرجاء أمام نهضة بركان، في الدقيقة 70، عندما تدخَّل بتهوُّر في حق العشير، ما تسبب في تكسير هجمة، سانحة للتسجيل.
وسيغيب بانون عن مقابلة المقبلة للرجاء بسبب الطرد، بالإضافة إلى لقاءين آخرين بسبب تسجيل حالة العود، بعد طرده خلال مقابلة الرجاء وأولمبيك خريبكة.
وكَانت الجامعة قد أوقفت بانون لمقابلتين، بالإضافة إلى لقاءين آخرين موقوفي التنفيذ، واللذين سيصبحان ساريي التنفيذ بسبب عدم انقضاء أجل الثلاثة أشهر حسب ما تنص عليه القواني.